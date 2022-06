Wilmar Elera afirmó que separación de Pedro Castillo y Perú Libre permitirá alcanzar los votos para una vacancia

Wilmar Elera es vocero de la bancada de Somos Perú.

El vocero de la bancada de Somos Perú, Wilmar Elera, se pronunció sobre la separación de Pedro Castillo y el partido Perú Libre y señaló que con esta ruptura el Congreso podría alcanzar los votos suficientes para vacar al presidente de la República por incapacidad moral.

En una entrevista para Exitosa Noticias, el legislador señaló que el partido izquierdista no estuvo de acuerdo con la falta de comunicación del gobierno de Pedro Castillo, por cual solicitó que renuncia a su militancia. “No están tan de acuerdo con el señor Castillo en su política de incomunicación, porque no hay comunicación con él ni se puede entablar una política de gobierno”, declaró.

El congresista recalcó que esta decisión afectará la posición de la bancada en el Parlamento y se puede alcanzar los votos necesarios para aprobar una moción de vacancia en contra del jefe de Estado. “En esa línea, se pueden llegar a los 87 votos para llegar a una vacancia”, acotó.

Sin embargo, Elera precisó que este no es el único medio para destituir al profesor chotano. El legislador recordó que hoy a las 3:00 p.m. será la exposición del informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente a Castillo Terrones por el caso Puente Tarata III.

DEFENSA DE PEDRO CASTILLO RECHAZÓ DENUNCIA CONSTITUCIONAL

El abogado del presidente de la República, Benji Espinoza, afirmó que no es posible acusar constitucionalmente a Pedro Castillo mientras ocupe el cargo de jefe de Estado. La defensa apeló al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el cual señala:

“El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, describe la norma.

Asimismo, Espinoza, quien también se desempeña como abogado de Ántero Flores Aráoz en denuncia por muerte de Inti y Bryan, enfatizó que no es posible investigar a Castillo Terrones, según el artículo 97 de la Carta Magna.

“No puede ser acusado constitucionalmente porque hay que leer el dispositivo del artículo 97 de la Constitución con el 117. El presidente no puede ser investigado ni en el fuero judicial, ni en el fueron fiscal, ni en el fuero parlamentario, distinto a los casos previstos en el 117 que regula la traición a la patria como delito y tres infracciones constitucionales”, dijo.

Por otro lado, la defensa indicó que él recomendó al presidente Pedro Castillo no recibir a la Comisión de Fiscalización el pasado 27 de junio, cuando le tocaba brindar declaraciones sobre la investigación que enfrenta.

He recomendado que no se reciba a la Comisión señalando que no trabaja con imparcialidad, sino que busca levantar cargos (...) Una declaración debe ser la concreción del derecho a ser oído con objetividad, imparcialidad y debido proceso, sino es mera formalidad”, anunció.

Hasta la fecha, el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso atribuye cinco delitos a Pedro Castillo e involucra a 26 personas, entre ellas se encuentra el exministro Juan Silva y Walter Ayala, Bruno Pacheco, Karelim López, Zamir Villaverde, y los seis congresistas de Acción Popular denominados “Los niños”.