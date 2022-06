Waldemar Cerrón dice que Perú Libre pasará a ser una oposición “propositiva” al Gobierno

Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre. | Foto: Agencia Andina

El congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón manifestó que, tras haber pedido que el presidente Pedro Castillo renuncie a su militancia a esa agrupación política, el partido del lápiz dejará de ser oficialista y pasará a ser oposición, pero “propositiva”.

“Nosotros vamos a ser una oposición propositiva cuando no nos parecen bien los temas que se van a abordar y se atenten contra la democracia y la gobernabilidad y seremos una oposición necesaria cuando se tenga que apoyar lo que se esté haciendo bien”, señaló el vocero de Perú Libre a Canal N.

Waldemar Cerrón dice que Perú Libre pasará a ser una oposición “propositiva” de Pedro Castillo. | Video Canal N

RAZONES PARA LA SALIDA DE CASTILLO

De las tres razones que Perú Libre argumentó para pedirle a Pedro Castillo la renuncia de su militancia, Waldemar Cerrón destacó la vinculada a la no celeridad para dar respuestas a la ciudadanía sobre las denuncias y los temas de corrupción a los cuales es vinculado el jefe de Estado.

“El segundo tema es que no se está cumpliendo con lo que se ha planteado en el ideario. El pueblo a nosotros nos exige como partido, que se cumplan los temas del ideario. Si no se van a cumplir, Perú Libre no se está lavando las manos, sino que está deslindado la responsabilidad para que desde el Congreso podamos seguir presentando nuestros proyectos de ley”, indicó.

En tercer lugar, se refirió a algunas versiones que indican que el presidente habría ofrecido apoyo a algunos congresistas de Perú Libre con la condición de que renuncien a esa bancada. “Que el presidente tenga a bien explicarnos si es cierto o no es cierto”, manifestó.

A FAVOR DE LA CENSURA

La oposición de Perú Libra se mostraría este jueves, ya que Waldemar Cerrón adelantó que su bancada votará a favor de la censura del ministro del Interior, Dimitri Senmache.

“Una oposición no se da por capricho. Una oposición se da por los argumentos y hechos que repercuten al país. Por ejemplo, permitir la masacre de los mineros en Arequipa y las Bambas (...) nos parece altamente grave. Esa son las razones por las que nosotros vamos a votar por la censura”, manifestó.

Agregó que no se trata de que estén buscando coincidencias con alguna otra bancada de derecha.

ESPERA QUE REGRESEN

En otro momento, indicó que las puertas de Perú Libre están abiertas para aquellos congresistas que se retiraron de la bancada y que ahora conforman otro grupo parlamentario.

“Les puedo decir que han perdido representatividad y se les insta a que puedan tomar en cuenta y ser una bancada mayoritaria”, dijo.

Finalmente señaló que la próxima Mesa Directiva del Congreso debe ser multipartidaria y conformada por las diversas bancadas existentes.

SEGUIR LEYENDO: