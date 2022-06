Hernado Guerra García se disculpó por sesionar desde la playa: “Me equivoqué, cometí el error de querer hacerlo todo”

Hernando Guerra García se disculpa por sesionar desde la playa | VIDEO: Canal N

Hernando Guerra García pidió unos minutos a la presidencia del Parlamento para dar un discurso de ‘reflexión’ y ‘mea culpa’ por el escándalo que se desató luego de sesionar desde una playa del norte del Perú. El congresista consideró que se equivocó por “querer hacerlo todo”, compartir un momento con su familia y su labor como parlamentario. Además, pidió a la Comisión de Ética revisar su cas.

“Hace pocos días por una imagen poco feliz he sido objeto de críticas y comentarios de todo tipo... Al igual que muchas personas busqué el espacio para estar con mi familia. El trabajo en las comisiones y sesiones se extienden más allá de lo planeado y no permite manejar nuestras agendas como yo siempre lo he hecho en mi vida, por ello cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo. Estar con mi hija, a la que veo muy poco desde que viajó a estudiar fuera, a atender mis temas como vocero, cumplir mi función como congresista y me equivoqué”, reflexionó Guerra García.

Dijo que “uno no puede hacer todo a la vez y es por eso que pido disculpas a ustedes colegas y a todos los peruanos. Pensé que la tecnología me ayudaría, como a millones de personas, desde inicios de la pandemia y que ayudó profesores, alumnos y funcionarios a estar en casa con los suyos y a trabajar con la misma calidad o mejor que antes”.

“Una tecnología que creo nos ha hecho más eficientes, incluso en este congreso y que permite eliminar distancias, ahorrar tiempos y creía yo, poder mantener nuestros vínculos familiares. Pienso que podríamos ver esto como una oportunidad y ver que el trabajo a distancia puede ayudar a millones a tener más calidad de vida y liberarnos poco a poco de ese concepto negativo que muchas veces se le da al trabajo”, agregó el vocero de Fuerza Popular.

Asimismo, Hernando Guerra sostuvo que “el trabajo debe medirse por la calidad que le imrpimimos a ello, por ejemplo en un parlamentario se debe dar por sus intervenciones, asistencia puntual, proyectos de ley, objetivos que alcanza dentro de las pugnas que siempre tiene la política. Pienso con frustración cómo una imagen de la que yo soy responsable puede muchísimo más, que las horas que todos los de aquí hemos involucrado en nuestra función parlamentaria. Acciones que no tendrán una foto”.

“La familia, al final de cuentas es lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Debemos pensar en la tecnología cómo nos puede ir llevando hacia el fin del proletariado, como dijo el filósofo comunista André Gorz, y no como un nuevo tipo de esclavismo como vaticinaban muchos”, aseveró.

Finalmente, pidió reflexionar sobre “cómo debemos hacer para mejorar nuestra productividad, pero hagámoslo con sinceridad, pensando en encontrar un balance para la vida de la gente y así tener el privilegio de disfrutar de su familia sin cometer errores como los míos”.

“Somos personas de carne y hueso, no somos los padres de la patria, somos personas falibles y por eso cuando suceden estas cosas nos puede llevar a reflexionar a uno y a todos los acá presentes”, finalizó.

