Nano Guerra García llegó puntual al pleno del Congreso luego de escándalo por sesionar desde la playa

A fin de evitar más críticas en su contra, el congresista Hernando Guerra García fue uno de los primeros en llegar al pleno del Parlamento y se ubicó rápidamente en su sitio donde empezó a revisar apuntes y algunos documentos que sus asesores le hicieron llegar. El integrante del partido Fuerza Popular generó polémica, y también memes, luego que la cámara de su celular lo mostrara disfrutando de un día de playa, con el torso desnudo, lentes y sombrero, mientras sesionaba la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Guerra García en su intento de justificar este error dijo en RPP Noticias que “lamentablemente me tocó trabajar en días que yo quería descansar”. “Yo tenía separado desde hace un buen tiempo el viaje en el norte del Perú con mi familia para descansar y pidiendo licencia para ello para poder estar tranquilo y lo que ha sucedido es que en esta semana, según los cálculos que había hecho y preguntado, no iban a haber comisiones ni plenos”, agregó.

Inmediatamente, en redes sociales Nano Guerra se convirtió en tendencia y miles de peruanos criticaron los privilegios del que se estaría aprovechando el congresista de la República. Incluso, la periodista Mabel Huertas le increpó durante la entrevista que le hicieron en RPP por irse de vacaciones y no pedir licencia sin goce de haberes. “Las cosas como son, usted se ha ido con su familia a disfrutar del sol del norte y no ha pedido licencia sin goce de haber y no es que los congresistas tengan vacaciones, para eso están los días que acaban las legislaturas y aquí hay que decir las cosas bastante claras y sin adornarlas mucho. Usted decidió irse de vacaciones y no pidió su licencia”.

Yo no me he ido de vacaciones, he buscado salir. A mí me pusieron comisiones en los días que yo he buscado descansar”, siguió repitiendo el parlamentario.

Estas declaraciones tampoco fueron del agrado de la población, que lamentaron el poco criterio del congresista y hasta lo compararon con los días de licencia que se tomó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en los años que fue parlamentaria.

Hernando Guerra García dijo que “le pusieron trabajo en el momento en que quería descansar” | Video: RPP Noticias

Por ello hoy, Hernando Guerra García ingresó muy temprano al Parlamento, pero evitó cruzarse con la prensa para no dar más explicaciones de sus vacaciones en el norte del Perú. Ya en el pleno, al ‘padre de la patria’ se le vio bronceado y callado mientras espera la llegada de sus compañeros.

De otro lado, la próxima semana la comisión de Ética del Congreso de la República evaluará si decide sancionar al también empresario por el reciente escándalo de su ‘escapada’ a las playas del norte.

En tanto, varios compañeros de bancada y de oposición indicaron que no ven problema desde dónde se contecte su compañero con tal que cumpla con su trabajo y que así lo hizo cuando se requirió y que solo él puede dar las explicaciones del caso.

