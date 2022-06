Elías Montalvo reveló la razón por la que fue vetado de América Televisión y no volvió más a EEG

Elías Montalvo fue vetado de América Televisión. (Foto: Instagram)

Durante un buen tiempo Elías Montalvo fue la cara visible de Esto es Guerra luego de haber sufrido un accidente en uno de los juegos de altura. El popular tiktoker desde aquella fecha se convirtió en el favorito de los conductores y destacaron su fortaleza por volver a la competencia pese a su caída.

Sin embargo, al volverse tan visible, otros programa de espectáculos empezaron a investigarlo y se dieron con la sorpresa que entre él y el productor Peter Fajardo habría existido un romance.

Los rumores circularon durante mucho tiempo, pero ninguno de los dos se animaba a confirmarlo, hasta que llegó el fin de temporada y Elías Montalvo sorprendentemente apareció en el programa Amor y Fuego, donde reveló que estuvo saliendo durante un tiempo con su jefe, pero nunca llegaron a formalizar.

Asimismo, al saber que ya no iba a tener oportunidades en la televisión, el tiktoker retomó su relación con su expareja de México y se mudó al país azteca, donde empezó un negocio de comida.

Durante varios meses estuvo lejos del Perú, pero hace unos días decidió volver. De manera casi inmediata, le concedió una entrevista a Shirley Arica, donde contó detalles de su paso por Esto es Guerra y su relación con América Televisión tras contar su fugaz romance con Peter Fajardo.

El exintegrante del reality fue soltando poco a poco algunos datos, sin mencionar nombres, pues aseguró que no quería que luego le lleguen cartas notariales. “No lo menciono porque no quiero que me lleguen cartas notariales. No me quiero meter en problemas con más gente, ya me odian demasiado”, dijo.

Sin embargo, poco a poco fue dando más detalles, incluso señaló que era cierto que estaba vetado de América Televisión y que la persona que dio esta orden fue el mismo Peter Fajardo.

“De los errores aprende. Yo la he cag*** como mie***, pero es parte de la vida (...) Yo ya no estoy en la TV, a mi me dijeron basura. Si no funcionas en el medio, te sacan. A mi me vetaron. Sí, fue él (Peter Fajardo) ”, reveló Elías Montalvo entre risas.

El exintegrante de Esto es Guerra contó detalles de su paso por el reality, además de su actual relación con América Televisión.

REVELÓ QUE INTEGRANTE DE ESTO ES GUERRA LE GUSTA

En otro momento de la entrevista, Elías Montalvo dio a conocer que se sentía atraído por uno de los integrantes de Esto es Guerra, aunque en un primer momento se negó a dar su nombre, luego lo dijo, señalando que Hugo García era su ‘crush’.

El comentario que realizó el tiktoker causó gran revuelo entre los presentes, además que en las redes sociales se empezó a escuchar que el deportista se habría incomodado por este comentario, al punto de dejarlo de seguir en Instagram.

De manera inmediata el novio de Alessia Rovegno fue acusado de homofóbico, por lo que tuvo que salir a aclarar qué fue lo que en realidad pasó. “Elías salió en tu programa diciendo que yo lo había dejado de seguir porque confesó que yo le parecía guapo y cosas por el estilo, algo que no tiene nada que ver. Lo dejé de seguir porque cada cierto tiempo filtro gente de mi Instagram ”, sostuvo.

