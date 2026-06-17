Perú

Rafael López Aliaga amenaza con desaparecer la ONPE y el JNE: “Somos vergüenza mundial, se han equivocado de enemigo”

El excandidato presidencial renovó sus ataques contra los organismos electorales, a los que acusa de fraude, y ratificó que no asumirá el cargo de senador en protesta por el resultado de los comicios

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El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a lanzar críticas este martes contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y advirtió que “luchará” para eliminar ambas instituciones electorales, a las que acusa de haber orquestado, según sus palabras, un fraude en su contra.

Durante un mensaje dirigido a la ciudadanía, el exalcalde de Lima afirmó que los comicios generales representaron un “secuestro de la democracia por una banda criminal que viene operando impunemente desde hace ya casi veinte años”.

“Nos han robado senadores, diputados, le han hecho un daño tremendo al Perú. Pero con lo que nos queda, gente que yo agradezco que continúa en la brega de ser senador y diputado aún en estas condiciones, vamos a pelear. Vamos a pelear justamente para desaparecer esta ONPE, este Jurado Nacional de Elecciones, que no puede estar cometiendo delito cada cinco años. Esto se acabó (...) se han equivocado de enemigo”, manifestó.

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López Aliaga también puso en duda la actuación del sistema electoral, al señalar que ha convertido al país en una “vergüenza mundial” justo cuando concentra la atención internacional.

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes
El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

“Para una ciudad de trece millones de habitantes que falle todo el sistema de distribución de material electoral, (es inviable) que se tenga que prolongar las elecciones por horas, que se tenga que dar un día más, insuficiente absolutamente, porque casi un millón de personas no votaron (en la capital)”, añadió.

También ratificó que no asumirá el rol de senador, ya que considera que hacerlo implicaría avalar el fraude que ha denunciado sin presentar pruebas concluyentes. “He decidido no asumir el rol de senador. En estas condiciones no. Sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción”, sostuvo.

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“Nos han quitado senadores en todo el Perú. Sin los problemas logísticos dolosos del 12 de abril en la primera vuelta, teníamos muchos más senadores, más diputados, lo que el Perú quería. Quería justicia social y quiere justicia social, está clamando por justicia social”, concluyó.

En desarrollo.

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