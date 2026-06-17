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Día del Padre 2026: por qué no todos los países lo celebran en la misma fecha y cuándo cae en el mundo

Mientras algunos países mantienen fechas fijas vinculadas a festividades religiosas, otros adoptan calendarios móviles como el tercer domingo de junio

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Grupo de personas de distintas edades celebra el Día del Padre en un parque con globos. Un padre sonríe mientras recibe un pastel y una tarjeta de sus hijos.
Una familia multigeneracional se reúne en un parque para festejar el Día del Padre con un pastel, regalos y bebidas, compartiendo risas y momentos felices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, millones de peruanos se preparan para coordinar actividades familiares, organizar reuniones y comprar regalos en homenaje a sus padres. Se trata de una de las fechas más importantes del calendario familiar en el país, marcada por el reencuentro, la convivencia y el reconocimiento dentro del núcleo familiar.

Sin embargo, esta celebración no ocurre el mismo día en todo el mundo. Aunque en Perú se conmemora el tercer domingo de junio, existen decenas de países donde la fecha cambia por completo, ya sea por tradiciones religiosas, decisiones históricas o calendarios nacionales propios.

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En ese sentido, el Día del Padre es una festividad global sin una fecha única. Mientras algunos países la celebran en junio, otros la han trasladado a marzo, agosto o incluso diciembre, dependiendo de su historia cultural o religiosa. Esta diversidad convierte a la conmemoración en una de las más variables del calendario internacional.

Un papá sonríe mientras sus tres hijos le entregan un regalo y una carta, sentados en un sofá frente a una decoración de globos de "Día del Padre".
Una familia sonriente celebra el Día del Padre en su hogar, entregando un regalo y una carta al papá en un ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día del Padre no tiene fecha única

El Día del Padre moderno tiene su origen en Estados Unidos a inicios del siglo XX, cuando se impulsó como una celebración complementaria al Día de la Madre. La primera conmemoración se realizó en 1910 y con el paso del tiempo fue adoptada oficialmente y difundida a otros países.

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A partir de esa influencia, se consolidó el modelo del tercer domingo de junio como la fecha más utilizada a nivel global. Este esquema se expandió principalmente en América y luego en varias regiones de Europa y Asia.

Hoy, más de medio centenar de países utilizan esta fecha, lo que la convierte en la referencia más común, aunque no la única ni la obligatoria en el mundo.

Primer plano de un niño dibujando con un crayón azul una tarjeta del Día del Padre, con figuras de palitos, sol y pasto, y crayones coloridos dispersos en la mesa de madera.
Un niño dibuja una tarjeta con figuras de palitos para el Día del Padre sobre una mesa de madera, utilizando crayones de colores vibrantes y escribiendo el mensaje 'Father's Day'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

América Latina y Europa: principales diferencias

En América Latina, la mayoría de países mantiene el tercer domingo de junio como fecha oficial, lo que incluye a Perú, México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. Esta coincidencia responde a la fuerte influencia cultural norteamericana en la región.

Sin embargo, dentro del continente existen excepciones importantes que modifican el calendario tradicional. En algunos casos, la fecha se ha desplazado por decisiones nacionales o tradiciones locales:

  • Brasil: segundo domingo de agosto
  • Uruguay: segundo domingo de julio
  • República Dominicana: último domingo de julio
  • Nicaragua: 23 de junio

En Europa, la diversidad es aún mayor. En varios países de tradición católica, la celebración está ligada a San José y se mantiene el 19 de marzo como fecha fija.

  • España, Italia, Portugal y Andorra: 19 de marzo

Otros países europeos siguen calendarios distintos según festividades religiosas o estaciones del año. Alemania lo celebra en el Día de la Ascensión, mientras que Suecia, Finlandia y Noruega lo conmemoran el segundo domingo de noviembre.

Primer plano de un hombre de mediana edad sonriendo, sujetando un teléfono móvil. Se ve un mensaje de WhatsApp sobreimpreso con la frase 'Feliz Día del Padre'.
Un padre sonríe emocionado al leer un mensaje de WhatsApp de su hijo celebrando el Día del Padre, expresando gratitud y amor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día del Padre en Asia y Medio Oriente: tradiciones cultura o religión

Fuera de América y Europa, el Día del Padre presenta una amplia variedad de fechas determinadas por factores culturales, religiosos o simbólicos propios de cada país.

En Medio Oriente, por ejemplo, la celebración suele coincidir con el solsticio de verano, estableciendo el 21 de junio como fecha en varios países:

  • Egipto
  • Líbano
  • Siria
  • Jordania
Un hijo sonriente le da a su padre un par de entradas para la Copa Mundial de Fútbol y una tarjeta en un sofá de cuero. La televisión muestra un partido de fútbol.
Un hijo emocionado entrega a su padre entradas para la Copa Mundial de Fútbol como regalo del Día del Padre, mientras el padre reacciona con sorpresa y alegría en la sala de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Asia y Oceanía, las fechas responden a motivos completamente distintos, en muchos casos ligados a acontecimientos nacionales o tradiciones locales. Algunos ejemplos son:

  • Tailandia: 5 de diciembre (cumpleaños del rey Bhumibol)
  • Taiwán: 8 de agosto (relación fonética con “papá”)
  • Australia: primer domingo de septiembre
  • Nueva Zelanda: primer domingo de septiembre
  • Japón y Corea del Sur: celebraciones con variaciones culturales propias

Este panorama refleja que la fecha no es uniforme, sino que se adapta a la identidad histórica de cada nación.

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