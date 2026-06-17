Día del Padre 2026: por qué no todos los países lo celebran en la misma fecha y cuándo cae en el mundo

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, millones de peruanos se preparan para coordinar actividades familiares, organizar reuniones y comprar regalos en homenaje a sus padres. Se trata de una de las fechas más importantes del calendario familiar en el país, marcada por el reencuentro, la convivencia y el reconocimiento dentro del núcleo familiar.
Sin embargo, esta celebración no ocurre el mismo día en todo el mundo. Aunque en Perú se conmemora el tercer domingo de junio, existen decenas de países donde la fecha cambia por completo, ya sea por tradiciones religiosas, decisiones históricas o calendarios nacionales propios.
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En ese sentido, el Día del Padre es una festividad global sin una fecha única. Mientras algunos países la celebran en junio, otros la han trasladado a marzo, agosto o incluso diciembre, dependiendo de su historia cultural o religiosa. Esta diversidad convierte a la conmemoración en una de las más variables del calendario internacional.
Día del Padre no tiene fecha única
El Día del Padre moderno tiene su origen en Estados Unidos a inicios del siglo XX, cuando se impulsó como una celebración complementaria al Día de la Madre. La primera conmemoración se realizó en 1910 y con el paso del tiempo fue adoptada oficialmente y difundida a otros países.
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A partir de esa influencia, se consolidó el modelo del tercer domingo de junio como la fecha más utilizada a nivel global. Este esquema se expandió principalmente en América y luego en varias regiones de Europa y Asia.
Hoy, más de medio centenar de países utilizan esta fecha, lo que la convierte en la referencia más común, aunque no la única ni la obligatoria en el mundo.
América Latina y Europa: principales diferencias
En América Latina, la mayoría de países mantiene el tercer domingo de junio como fecha oficial, lo que incluye a Perú, México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. Esta coincidencia responde a la fuerte influencia cultural norteamericana en la región.
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Sin embargo, dentro del continente existen excepciones importantes que modifican el calendario tradicional. En algunos casos, la fecha se ha desplazado por decisiones nacionales o tradiciones locales:
- Brasil: segundo domingo de agosto
- Uruguay: segundo domingo de julio
- República Dominicana: último domingo de julio
- Nicaragua: 23 de junio
En Europa, la diversidad es aún mayor. En varios países de tradición católica, la celebración está ligada a San José y se mantiene el 19 de marzo como fecha fija.
- España, Italia, Portugal y Andorra: 19 de marzo
Otros países europeos siguen calendarios distintos según festividades religiosas o estaciones del año. Alemania lo celebra en el Día de la Ascensión, mientras que Suecia, Finlandia y Noruega lo conmemoran el segundo domingo de noviembre.
Día del Padre en Asia y Medio Oriente: tradiciones cultura o religión
Fuera de América y Europa, el Día del Padre presenta una amplia variedad de fechas determinadas por factores culturales, religiosos o simbólicos propios de cada país.
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En Medio Oriente, por ejemplo, la celebración suele coincidir con el solsticio de verano, estableciendo el 21 de junio como fecha en varios países:
- Egipto
- Líbano
- Siria
- Jordania
En Asia y Oceanía, las fechas responden a motivos completamente distintos, en muchos casos ligados a acontecimientos nacionales o tradiciones locales. Algunos ejemplos son:
- Tailandia: 5 de diciembre (cumpleaños del rey Bhumibol)
- Taiwán: 8 de agosto (relación fonética con “papá”)
- Australia: primer domingo de septiembre
- Nueva Zelanda: primer domingo de septiembre
- Japón y Corea del Sur: celebraciones con variaciones culturales propias
Este panorama refleja que la fecha no es uniforme, sino que se adapta a la identidad histórica de cada nación.
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