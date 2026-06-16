Jefferson Farfán reta a Magaly Medina a sacar evidencias de su servicio comunitario: “A las pruebas me remito”

Jefferson Farfán reta a Magaly Medina a sacar evidencias de su servicio comunitario

Jefferson Farfán volvió a confrontar públicamente a Magaly Medina y esta vez lo hizo desde sus historias de Instagram. La mañana del 16 de junio, el exfutbolista grabó un video para responder a la conductora, luego de que ella exigiera que se exhiban pruebas sobre el cumplimiento del servicio comunitario en el marco del proceso que ambos mantienen desde hace años.

En su mensaje, Farfán afirmó que cuenta con respaldo documental y retó a Medina a pronunciarse sobre firmas y huellas en fechas que, según dijo, estarían certificadas por el INPE y una parroquia. “Espero que usted solamente pueda decir sí o no”, sostuvo.

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Jefferson Farfán respondió a Magaly Medina en sus historias de Instagram y aseguró que sus abogados presentaron “desde el día uno” las pruebas ante el órgano judicial. El exfutbolista retó a la conductora a reconocer “sus firmas” en fechas certificadas por el INPE y una parroquia. IG

El video de Farfán: “Voy a ser corto y breve”

En el registro difundido en Instagram, Jefferson Farfán se dirigió directamente a la conductora y planteó el tema como una respuesta a un pedido hecho por Medina el día anterior. “Señora Magaly, voy a ser corto y breve con su pedido el día de ayer a las pruebas del cuerpo judicial”, dijo.

Farfán aseguró que su defensa ya entregó evidencia “desde el día uno” y luego elevó el tono del reto al pedirle a Medina una respuesta específica sobre documentos:

“Quiero comentarle que mis abogados ya presentaron desde el día uno las pruebas al cuerpo judicial. Ahora, quiero que usted me diga más bien, ¿reconoce sus firmas de estas fechas? Porque acá certifica el INPE y la parroquia”.

En el mismo mensaje, enfatizó que no hablaría sin respaldo: “Yo estoy hablando con esto porque tengo un respaldo y pruebas de lo que estoy hablando”.

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Farfán grabó el mensaje en sus historias de Instagram la mañana del 16 de junio, según explicó en su publicación.

“No la veo con la misma seguridad”: el desafío directo a Magaly Medina

El exfutbolista insistió en que la conductora responda con claridad y cuestionó su seguridad pública. “Espero que usted solamente pueda decir sí o no. Si usted fue la que firmó y puso su huella en todas estas fechas”, expresó.

Luego añadió: “No la veo con la misma seguridad como cuando presenta un ampay. ¿Qué está pasando? Es increíble, ¿no? El mundo da muchas vueltas. Debería asumir su responsabilidad”.

Farfán también criticó el reclamo de respeto y privacidad que, según su versión, Medina planteó en medio de la controversia: “Ahora está pidiendo respeto, privacidad. Es increíble. Yo creo que el respeto uno se lo gana con los actos”.

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El mensaje cerró con una frase puntual, dirigida a la agenda del día: “Le espero hoy día a las nueve y cincuenta”.

“Si desea compartimos las pruebas públicamente”

Tras el video, Farfán publicó otro mensaje breve en el que reforzó la idea de una confrontación abierta: “A las pruebas me remito, si desea compartimos las pruebas públicamente”.

La frase alimentó el debate en redes, donde usuarios interpretaron el intercambio como un nuevo episodio de un conflicto que se ha trasladado, cada vez más, a clips, historias y reacciones inmediatas.

Hasta este punto, el intercambio se centra en un mismo eje: quién tiene la evidencia, dónde está presentada y si la discusión debe resolverse públicamente o únicamente en el expediente.

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En un segundo posteo, Farfán afirmó: “A las pruebas me remito”, y dejó abierta la posibilidad de difundir el material “públicamente”. IG

La respuesta de Magaly: “Que muestre ante el Poder Judicial”

Antes del video de Farfán, Magaly Medina ya había reaccionado en su programa. La conductora lo desafió a que exhiba cualquier prueba dentro de los canales judiciales y dijo que pedirá acceso al material que se presente, con el objetivo de responder junto a sus abogados.

“Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial, que lo haga”, manifestó.

Además, anunció una acción formal: “Yo estoy presentando mañana con mis abogados un escrito para decirle a la jueza que tenga por bien enseñarnos aquellos videos que está presentando”.

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Medina remarcó que, según su versión, sí viene cumpliendo con las jornadas y que lo hace de manera reservada, sin cámaras ni exposición.

La periodista reveló que busca revertir la condena que recibió en 2024 por el caso relacionado con la difusión de imágenes del exseleccionado. ATV/ Magaly TV La Firme.

Privacidad, exposición y el nuevo round del conflicto

En su descargo, Medina cuestionó que se ventile públicamente el lugar donde realiza sus actividades y afirmó que exponer esa información afectaría su derecho a la intimidad y a sus datos personales. También sostuvo que el servicio comunitario no debe convertirse en una forma de humillación pública.

Farfán, en cambio, planteó el tema como un asunto de “responsabilidad” y lo llevó al terreno de las redes con un pedido directo: reconocer o no reconocer firmas y huellas.

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Por ahora, el conflicto se mantiene en dos carriles: el mediático, que se expresa en programas y publicaciones en redes, y el judicial, donde ambas partes aseguran que se presentarán y revisarán pruebas dentro del expediente.

Jefferson Farfán acudió a la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas irregularidades en el cumplimiento de las horas de servicio comunitario de Medina.