Perú

Científicos descubren nueva especie de planta endémica en Junín: solo existe en los bosques del área protegida Pui Pui

La especie fue identificada entre los 1.800 y 2.200 metros de altitud y se suma a las 12 registradas del género Saurauia en el país. Investigadores advierten que su población conocida es extremadamente reducida

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flor - junín - especie - descubrimiento - Perú - 16 junio
Foto: Agencia Andina

La riqueza natural del Perú continúa sorprendiendo a la comunidad científica. Un reciente hallazgo realizado en la región Junín permitió identificar una nueva especie de planta que no ha sido registrada en ninguna otra parte del mundo. El descubrimiento se produjo en el Bosque de Protección Pui Pui, una de las áreas naturales protegidas más importantes de la selva central peruana y reconocida por albergar una extraordinaria diversidad biológica.

La especie, denominada Saurauia vanderwerffii, fue encontrada en los bosques montanos de este ecosistema y representa un nuevo aporte al conocimiento de la flora nacional. El registro no solo amplía la lista de especies conocidas en el país, sino que también vuelve a poner en agenda la importancia de proteger espacios naturales donde aún existen organismos poco estudiados y, en algunos casos, desconocidos para la ciencia.

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Nueva especie hallada en Junín incrementa la lista de plantas endémicas del Perú

Bosque de Protección Pui Pui tiene una extensión de 60 mil hectáreas y abarca distritos de las provincias de Chanchamayo, Satipo y Jauja, en la región Junín.
Bosque de Protección Pui Pui tiene una extensión de 60 mil hectáreas y abarca distritos de las provincias de Chanchamayo, Satipo y Jauja, en la región Junín.

La nueva planta fue descrita por los investigadores Rodolfo Vásquez-Martínez y Rocío del Pilar Rojas-Gonzáles, especialistas vinculados al Jardín Botánico de Missouri y al Herbario Selva Central Oxapampa (HOXA). Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista científica argentina Lilloa, donde se detallan las características que permitieron diferenciarla de otras especies del mismo género.

La Saurauia vanderwerffii habita exclusivamente en el Bosque de Protección Pui Pui, ubicado en la región Junín. Los estudios indican que se desarrolla entre los 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, dentro del ecosistema de Yungas, una zona caracterizada por su alta humedad, abundante vegetación y gran concentración de especies endémicas.

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Entre sus rasgos más distintivos destacan sus sépalos de color rojo, pétalos rosados y flores pequeñas que alcanzan entre 12 y 14 milímetros de diámetro. Estas características permitieron a los investigadores confirmar que se trataba de una especie hasta ahora desconocida para la ciencia.

Con este hallazgo, el Perú suma 12 especies registradas del género Saurauia, de las cuales siete son endémicas, es decir, solo pueden encontrarse dentro del territorio nacional. Este dato refuerza la posición del país como uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta y evidencia la relevancia de continuar desarrollando investigaciones botánicas en áreas poco exploradas.

Una especie en peligro crítico

Vista de un río tropical con agua turbia y burbujeante. Peces jadean cerca de la superficie. Un termómetro sumergido muestra "PELIGRO ALTO CALOR" y un cartel indica "ALERTA AMBIENTAL".
Un río tropical muestra signos alarmantes de calentamiento global y desoxigenación, con peces jadeando en la superficie y un termómetro marcando temperaturas peligrosamente altas, evidenciando una crisis ambiental silenciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los especialistas también han advertido sobre la vulnerabilidad de esta especie. Debido a que únicamente se conoce una población y su distribución es extremadamente limitada, los investigadores plantean que sea considerada En Peligro Crítico (CR), de acuerdo con los criterios establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La principal amenaza identificada está relacionada con las quemas de bosques que se registran en zonas cercanas al área protegida. Aunque la especie se encuentra dentro del Bosque de Protección Pui Pui, las actividades desarrolladas en sectores adyacentes podrían afectar las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia.

Desde el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) destacaron que este espacio natural constituye el principal refugio conocido de la nueva especie. La entidad señaló además que descubrimientos como este demuestran el papel fundamental que cumplen las áreas naturales protegidas del Perú en la conservación de especies únicas y altamente vulnerables.

El hallazgo también fortalece la importancia científica del Bosque de Protección Pui Pui, considerado un laboratorio natural para el estudio de la biodiversidad. Investigaciones de este tipo permiten ampliar el conocimiento sobre la flora peruana y contribuyen a identificar especies que requieren medidas especiales de conservación para evitar su desaparición.

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