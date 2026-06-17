Gino Vegas asegura que Perú es el único país que paga sueldos por jugar en la selección: “Se acostumbraron a recibir un sueldo”

El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, volvió a pronunciarse sobre los casos de jugadoras que han decidido no aceptar convocatorias a la selección nacional. En una entrevista con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, el dirigente planteó una explicación centrada principalmente en el factor económico y en las diferencias del modelo peruano respecto al de otras federaciones.
Según Vegas, el sistema actual del vóley nacional ha generado una dinámica particular en la que las deportistas se han acostumbrado a percibir ingresos durante los periodos de selección, algo que no ocurre en la mayoría de países. En ese sentido, considera que esta situación podría estar influyendo en las recientes negativas a las convocatorias.
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“Yo tengo una teoría, creo que es por el tema económico. Que la federación le pague a la jugadora por jugar, porque ellas ya se acostumbraron a recibir un sueldo, porque en época de selección, el club no le paga”, señaló el titular de la FPV.
El factor económico detrás de los rechazos
Gino Vegas explicó que este escenario ha modificado la relación entre las jugadoras y la selección. Para él, esta situación ha generado un cambio de expectativas en las deportistas respecto a su participación en la ‘bicolor’. En esa línea, el dirigente afirmó que el caso peruano es único en el ámbito internacional en cuanto a la entrega de pagos directos por representar a un equipo nacional.
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“El único país de Sudamérica y a nivel mundial que conozco que pague sueldos por jugar en su selección es Perú. Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, Italia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, Turquía... no pagan. Ni siquiera les dan para movilidad ni nada”, aseguró.
En esa línea, precisó que la federación sí brinda ciertos apoyos económicos a las jugadoras durante las etapas de entrenamiento y concentración. “Nosotros hoy día le estamos dando a las chicas movilidad, una cantidad mensual por entrenamiento, tanto femenino como masculino, que no es poca plata”, añadió Vegas.
Los costos que asume la federación
El presidente de la FPV también detalló el esfuerzo económico que implica sostener estas ayudas dentro del presupuesto institucional. Según explicó, los gastos operativos de las selecciones representan una carga importante que no siempre puede ser cubierta únicamente con la subvención estatal.
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“El tema de gastos de transporte al mes me significa a mí 50 mil soles en ambas selecciones de categoría mayores. Multiplica esa cifra por cinco meses, son 250 mil soles que tengo que dar. ¿Cuánto es la subvención que recibo del Estado? Menos de tres millones”, precisó.
En ese sentido, Vegas remarcó que la federación debe recurrir a recursos propios para cubrir parte de estos compromisos, ya que el presupuesto recibido no alcanza para todos los rubros que implica el funcionamiento de las selecciones nacionales.
“La subvención no me permite que yo destine esos fondos para cubrir ese tema, yo lo saco de recursos propios. Pero ¿qué porcentaje de la subvención vendría a ser los 250 mil soles? Es un sexto. Y hay que sumarle las competencias, los uniformes, los viajes, los sueldos de administrativos, de los cuerpos técnicos”, explicó.
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Las declaraciones del presidente de la FPV reabren el debate sobre el modelo de gestión de la selección peruana de vóley y las condiciones en las que se desarrolla el vínculo entre las jugadoras y la ‘bicolor’. En medio de ese escenario, el tema de las convocatorias vuelve a instalarse como uno de los puntos más sensibles del actual proceso.
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