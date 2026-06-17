La Liga Peruana de Vóley 2026/27 contará con ‘video challenge’ desde la Fase 1: FPV comprará tecnología propia

El presidente de la FPV aseguró el uso de la herramienta tecnológica desde el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. (Video: aquiTVO / Youtube)

La Liga Peruana de Vóley dará un nuevo paso en su proceso de profesionalización. Luego de que el Video Challenge se implementara progresivamente en las últimas temporadas, la Federación Peruana de Vóley (FPV) confirmó que la tecnología estará disponible desde la Fase 1 del campeonato 2026/27, una medida que busca reducir las polémicas arbitrales y brindar mayores garantías durante toda la competencia.

La noticia fue anunciada por el presidente de la FPV, Gino Vegas, quien explicó que la entidad decidió invertir en la compra de equipos propios tras evaluar los elevados costos que suponía alquilar el servicio de esta herramienta tecnológica en cada edición del certamen local.

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“Nosotros tenemos que subvencionar el 100% del costo de la liga, que no es barato. Segundo, que con miras a mejorar, nosotros para la siguiente edición estamos adquiriendo ya el Video Challenge desde el inicio. Esto antes era un servicio alquilado y tenía un costo alto”, señaló el dirigente en entrevista con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación.

El uso de esta herramienta, similar al VAR en el fútbol, ha ido ganando terreno en la Liga Peruana de Vóley durante los últimos años. Su estreno se produjo en las finales de la campaña 2024/25 y, debido a los resultados obtenidos, la FPV decidió ampliar su alcance para la edición 2025/26, implementándolo desde los cuartos de final.

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Ahora, el siguiente paso será aún más ambicioso: el Video Challenge estará disponible desde el arranque de la próxima temporada, acompañando el desarrollo del torneo desde la primera jornada. El objetivo es que todos los clubes participantes puedan beneficiarse de una tecnología que permite revisar jugadas polémicas y corregir posibles errores arbitrales durante los encuentros.

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 contará con ‘video challenge’ desde la Fase 1. Crédito: FPV

La FPV comprará equipos propios

Gino Vegas explicó que la decisión responde a una planificación a largo plazo. Tras analizar el gasto que representaba alquilar la tecnología temporada tras temporada, concluyeron que era más conveniente adquirir los equipos y convertirlos en patrimonio de la institución. “Cuando hicimos los números vimos que si mantenemos tres años de alquiler, lo que se gasta da para tenerlo propio”, explicó.

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El titular de la FPV agregó que esta inversión no solo beneficiará a la Liga Peruana de Vóley, sino también a los distintos eventos que organice la federación en el futuro.

“Estamos comprando el equipo, lo vamos a tener desde el inicio, con lo cual también va a permitir que sea una liga menos controversial por algún tipo de fallo. Esto es solamente de la federación, son activos que estamos adquiriendo para mejorar la liga y que va a quedar en beneficio de la federación, porque también va a servir para los campeonatos que se organicen”, sostuvo.

Se seguirá usando el Video Challenge en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

El crecimiento de la Liga Peruana de Vóley

Durante la entrevista, Gino Vegas también destacó la evolución que ha experimentado el campeonato nacional en los últimos años, tanto en exposición como en el aspecto económico. Según explicó, el crecimiento de la competencia viene siendo reconocido incluso fuera del país y ha permitido que la federación pueda realizar inversiones importantes, como la adquisición del Video Challenge para las próximas temporadas.

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“La liga está mejorando y nadie puede negarlo. A nivel mundial se comenta mucho el cambio de la liga peruana. Hay un crecimiento y nosotros les hemos dicho a los clubes que ellos también van a ser partícipes de ese crecimiento”, manifestó.

Con la incorporación del Video Challenge desde la primera jornada y la adquisición de tecnología propia, la FPV busca consolidar el proceso de profesionalización de una liga que en las últimas temporadas ha incrementado su visibilidad y atractivo para clubes, jugadoras y aficionados.