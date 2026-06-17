Sport Boys cerró el préstamo de Christian Cueva para el Torneo Clausura 2026 y espera su firma final en las próximas horas

El club chalaco alcanzó un acuerdo total con el mediocampista de 34 años, cuyo pase pertenece a Juan Pablo II College, y solo aguarda la rúbrica del contrato para anunciarlo oficialmente (Juan Pablo II College)

Christian Cueva se convertirá en refuerzo de Sport Boys para el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 tras cerrar un acuerdo total entre las partes involucradas.

El mediocampista de 34 años, cuyo pase pertenece a Juan Pablo II College de Chongoyape, llegará en condición de préstamo por seis meses y, de acuerdo con la información difundida en las últimas horas, solo resta la firma del contrato para que el club chalaco lo anuncie en sus canales oficiales.

El movimiento, uno de los más comentados del mercado local, se produjo después del Torneo Apertura, competencia en la que Cueva acumuló 15 partidos, dos goles y tres asistencias. En el cuadro de Chongoyape fue una de las principales alternativas ofensivas y sostuvo continuidad en el campeonato, aunque su rendimiento no terminó de consolidarse como el club esperaba.

PUBLICIDAD

El acuerdo y los pasos finales para el anuncio

Christian Cueva está a una firma de vestirse de rosado. Sport Boys cerró todos los acuerdos para sumarlo al Clausura y solo espera el trámite final que oficialice una de las operaciones más comentadas del mercado. (Juan Pablo II College)

Sport Boys aceleró las negociaciones y llegó a un entendimiento con el futbolista para sumarlo como pieza central de su planificación para la segunda parte de la temporada. La operación quedó encaminada en los últimos días y el club espera completar el último trámite administrativo con la firma del contrato para formalizar la incorporación.

El periodista Gustavo Peralta informó que el conjunto rosado ya realizó un desembolso para asegurar la cesión del volante. “Todo está acordado. Solo falta la firma para que el club pueda hacer el anuncio oficial”, señaló sobre la negociación que llevará a Cueva al Callao.

PUBLICIDAD

La transferencia se concretará como préstamo por el Torneo Clausura 2026. En ese marco, el entorno de Sport Boys apuntó a reforzar el plantel con futbolistas de experiencia para mejorar su rendimiento y sumar puntos en la tabla acumulada, con la mira puesta en evitar complicaciones en la recta final del año.

El reencuentro con Desio, Trauco y Zambrano

Más allá del fichaje, la llegada de Cueva reconstruirá vínculos conocidos. En el cuadro chalaco coincidirá con compañeros y un entrenador que ya conocen de cerca su talento y personalidad. (La Bicolor)

Con el pase encaminado, Christian Cueva volverá a estar bajo la conducción del argentino Carlos Desio, entrenador con el que ya coincidió en 2025, cuando ambos estuvieron en Cienciano. Aquella etapa terminó con el mediocampista recuperando protagonismo y, posteriormente, con su salida al exterior para incorporarse a Emelec de Ecuador.

PUBLICIDAD

En Sport Boys, Cueva compartirá vestuario con Miguel Trauco y Carlos Zambrano, con quienes integró procesos de la Selección Peruana. La directiva chalaca proyectó que esa base de experiencia puede fortalecer el funcionamiento del equipo en el Clausura, especialmente en un torneo donde el margen de error se reduce en cada fecha.

Desio, en declaraciones recogidas semanas atrás, había reconocido contactos directos para intentar sumarlo. “Uno tiene la intención de que venga y ya hablé con el club para eso. A Christian por ahí le seduce venir al club. Es una posibilidad muy buena que ojalá se pueda dar”, expresó. Luego agregó: “Sabemos la calidad que tiene, es un jugador diferente, de los últimos ‘10’ que quedan. Tiene buen juego, calidad, pase entre líneas”.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, el técnico también aludió a un motivo personal del jugador para buscar continuidad en Lima: “Yo sé también que Christian tiene esa necesidad de estar acá por la familia. Más que nada por el tema de los hijos, porque tiene esos problemas de estar lejos y quiere estar un poco más cerca”, afirmó.

El contexto deportivo: puntos, tabla y próximos partidos

La tabla acumulada mantiene atento al conjunto rosado. Por ello, la llegada de Cueva se proyecta como una herramienta para potenciar la creación ofensiva y encarar con mayor confianza los próximos desafíos. (Juan Pablo II College)

El fichaje se enmarca en un presente de Sport Boys marcado por la necesidad de sostener regularidad. En el Torneo Apertura, el equipo sumó 20 puntos y quedó ubicado en el puesto 11 de la clasificación, de acuerdo con los reportes difundidos. Aunque no aparece en zona directa de descenso, la distancia con los últimos lugares aún exige sumar para evitar presión en la acumulada.

PUBLICIDAD

En ese escenario, Cueva aparece como alternativa para asumir la conducción futbolística en la zona creativa y aportar pases decisivos y asistencias, además de liderazgo en un plantel que busca un salto de rendimiento en la segunda mitad del campeonato.

El volante llega después de su paso por Juan Pablo II College, equipo con el que disputó 15 encuentros en el Apertura y registró dos goles y tres asistencias. En el ámbito local, también se recordó su recorrido previo en clubes de Perú: San Martín, César Vallejo, Alianza Lima, Cienciano y el propio Juan Pablo II.

En el plano internacional, el mediocampista tuvo etapas en Unión Española, Rayo Vallecano, Toluca, Sao Paulo, Krasnodar, Pachuca, Yeni Malatyaspor, Al-Fateh y Emelec.

En paralelo a las gestiones por el refuerzo, Sport Boys mantiene su calendario de competencia. Tras el empate 2-2 ante la San Martín, el club tendrá su siguiente presentación cuando reciba a la Academia Cantolao por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El partido se programó para el sábado 27 de junio a las 19:30 en el Estadio Miguel Grau, con transmisión a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol, disponible en su plataforma digital y en YouTube, según la programación difundida.

PUBLICIDAD