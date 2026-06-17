Diego Chávarri cuestiona a Thalía Bentín por dar entrevista a Q'Bochinche: "Ojalá le estén pagando bien"

Diego Chávarri se sienta en el set de 'Detrás de Cámaras' para aclarar los detalles sobre el fin de su relación con Thalía Bentín. El exfutbolista explica un incidente en su departamento y afirma que ya conversó todo con ella. Video: Panamericana Televisión / Detrás de cámaras

El exfutbolista Diego Chávarri arremetió este martes contra su expareja Thalía Bentín al enterarse en vivo, durante su visita al programa Detrás de Cámaras de Panamericana Televisión, de que ella hablaría con el espacio digital Q’Bochinche para contar su versión de los hechos ocurridos en el departamento que ambos compartían.

La reacción del popular ‘Diablito’ fue de abierta ironía: “Si se va a sentar que lo haga, pero que lo piense bien porque así como ella dice, no le va a sumar en el trabajo. Que piense bonito y si se sienta, ojalá le estén pagando bien”, disparó.

La molestia de Chávarri se explica por un argumento que ella mismo le habría dicho a la producción del programa, según reveló en su momento Ethel Pozo: Bentín siempre había sostenido que no quería exposición mediática ni comprometer su trabajo con apariciones en la prensa.

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“¿Se va a sentar? Pero qué raro si ella decía que no quería exponer su vida... no entiendo qué es lo que está haciendo con su vida. Siempre dijo que se quería mantener al margen... hay cosas que no me cuadran y si se sienta, creo que no es la forma de mantenerte al margen y cuidar tu trabajo”, afirmó el exdeportista.

Apenas días después de anunciar el fin de su relación, Diego Chávarri fue visto muy cariñoso con la bailarina Gabriela Herrera. Te mostramos todas las imágenes de su salida nocturna que culminó con ambos ingresando al departamento del exfutbolista. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Gabriela Herrera, que estuvo a su lado durante toda la entrevista, sumó su propia lectura con una frase breve: “Todos dicen que no quieren, pero al final todos quieren estar ahí”. El trasfondo del cruce es la noche del domingo, cuando Chávarri y Herrera llegaron al departamento acompañados de un grupo de amigos para hacer un after tras la celebración de la gran final de La Granja VIP.

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Lo que ninguno del grupo anticipó fue encontrarse con Bentín dentro del inmueble. “Nosotros llegamos a la terraza y yo no sabía que ella estaba en el segundo cuarto, porque ni siquiera en mi cuarto estaba”, explicó Chávarri en el programa. La expareja del exfutbolista confirmó la situación en Q’Bochinche, donde señaló que la llegada del grupo al departamento la tomó por sorpresa mientras ella permanecía en una de las habitaciones.

La noche del after y el encuentro inesperado

La secuencia de esa madrugada arrancó el sábado, con la final del reality. Chávarri y Herrera salieron a celebrar junto a un grupo de amigos y, pasadas las 5:00 a.m. del domingo, decidieron continuar la reunión en el departamento del exfutbolista. Bentín aún no había retirado sus pertenencias del inmueble, que era la vivienda que compartía con Chávarri antes de que él ingresara al programa.

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La ruptura entre ambos había sido anunciada el 10 de junio mediante un comunicado público, días antes del cierre del reality. Herrera fue enfática al aclarar que no fue sola y que desconocía la presencia de Bentín en el lugar.

Sale a la luz que Gabriela Herrera y Diego Chávarri hicieron un after-party en el departamento que él compartía con su ex, Thalía Bentin, quien presuntamente se encontraba en el lugar. Ambos dan sus descargos en vivo. Video: TikTok @riclatorrez

“Nosotros hemos ido el domingo de fiesta, no he estado yo sola, fuimos como cinco personas al after. Yo no sabía que la chica estaba ahí. Fue un rato y luego hemos salido, porque yo me fui con mi amigo”, declaró en Detrás de Cámaras.

Fuera del programa, al ser consultada por la prensa, la bailarina reiteró su postura sin mostrar mayor incomodidad: “La verdad, no tendría por qué hacerlo, no me importa eso. Ya lo aclaré y si quieren decir otra cosa, que digan lo que quieran”. Bentín, por su parte, optó por no confrontar directamente a los involucrados.

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En sus declaraciones a Q’Bochinche, señaló: “Creo que me llevé la peor parte”, y añadió un mensaje que generó tanto comentarios como reacciones irónicas: “Que sean felices y que hagan el bien siempre”. Cuando le preguntaron si Herrera había estado en su habitación, respondió con una sola frase: “Sí, en la habitación mía”, según comentó.

Chávarri pide a Bentín que retire sus cosas y cierra el tema

Al margen de la polémica por las declaraciones de su expareja, Chávarri dejó en claro en el programa que su prioridad inmediata es que Bentín recoja sus pertenencias del departamento. “No, conversamos un rato, creo que ayer le escribí y le dije: por favor necesito que saques tus cosas y no sea el miércoles, jueves, viernes, no, mañana por favor”, reveló el exfutbolista.

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La bailarina Gabriela Herrera fue consultada sobre su presunto encuentro con Diego Chavarri y aclaró que solo son amigos. Además, agradeció irónicamente la 'bendición' de Thalía Bentin. Video: TikTok @riclatorrez

La solicitud refleja que, pese al anuncio formal de la ruptura el 10 de junio, la transición práctica aún no se ha completado. Chávarri también cuestionó la lógica de que se le señale por recibir visitas en una vivienda que es suya. “Y si yo viví ahí antes, no entiendo, ¿me tengo que mudar?”, planteó ante los conductores del programa.

Sobre el estado de su relación con Bentín, fue taxativo: “Yo mi tema ya lo conversé, ya lo cerré, ya lo aclaré todo con ella. Para mí es un tema cerrado. Si ella quiere hacerlo, normal que lo haga”.

El exdeportista también explicó cómo influyó el reality en el desgaste de su vínculo con Bentín. “Teníamos poco tiempo juntos, nos mudamos rapidísimo, el haber estado una semana de mudados y el haber entrado ahí tanto tiempo sin verla, creo que fue lo que influyó bastante”, señaló.

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Diego Chávarri criticó a Thalía Bentín por anunciar que hablará con Q'Bochinche sobre lo ocurrido en el departamento que compartían.

Herrera, consultada a la salida del programa sobre la “bendición” que Bentín les habría enviado al desearles felicidad, respondió con una sola palabra y una carcajada: “Espectacular. Gracias”.

Sobre el vínculo con Chávarri, fue escueta: “Somos amigos”. El propio exfutbolista coincidió con ese tono al describir el momento que atraviesa: “Yo recién estoy saliendo de una relación, las cosas que pasaron con Gabriela, pasaron, se dijeron, estamos tranquilos, no nos estamos apurando para nada, tenemos una linda amistad”, declaró al programa digital de Samuel Suárez.