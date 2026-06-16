“Esperemos que no suceda nada”: Premier anuncia medidas ante movilización contra virtual triunfo de Keiko Fujimori

El jefe de Gabinete, Luis Arroyo, anunció este martes nuevas acciones de seguridad por la convocatoria a una movilización en Lima, organizada por el partido Juntos por el Perú y su candidato presidencial Roberto Sánchez, en rechazo al virtual triunfo electoral de Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
Acompañado por otros integrantes del gabinete durante una sesión plenaria de la Mesa de Diálogo dirigida a abordar la situación de la cuenca del río Coralaque en Moquegua, Arroyo afirmó que el Ejecutivo adoptará “todas las medidas de seguridad del caso, preventivamente”.
“Nosotros como gobierno, (...) entregamos los presupuestos que pidieron todos los entes electorales oportunamente. Como Fuerza Armada, como Policía Nacional, cumplimos rigurosamente el control de las mesas, el traslado en todo el Perú sin ningún problema. Ya estamos en la parte final, esperemos que no suceda nada”, señaló ante la prensa.
PUBLICIDAD
“Ya tiene que ya empezar la madurez de todos los políticos. Como mencioné en la clausura de este evento, los políticos tienen que unirse, los políticos tienen que saber que el Perú es muy rico en todo y solamente depende de nosotros, los políticos, para que el Perú avance”, agregó.
Previamente, un comunicado del partido de Sánchez invocó a la “más amplia unidad” de todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, sindicales, campesinas, indígenas, juveniles y populares para conformar y fortalecer el Frente Patriótico Popular desde sus bases.
La “gran movilización nacional”, como la denomina Juntos por el Perú, espera la llegada de delegaciones de todas las regiones, provincias y distritos del país, con una concentración a las 16:00 horas del viernes 19 en el parque Campo de Marte, del distrito limeño de Jesús María.
PUBLICIDAD
Previa a esa actividad, el comando de campaña de Sánchez, quien participó en los comicios en nombre del destituido y apresado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), convocó a vigilias y plantones ciudadanos en todo el país el miércoles 17.
El grupo político denunció en su comunicado la “falta de transparencia” de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales en pleno proceso electoral, una serie de “irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas” que atentan contra la justicia electoral y “la voluntad soberana del pueblo peruano”.
Remarcó que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado” y se ha evidenciado la existencia de “una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías”.
PUBLICIDAD
Juntos por el Perú subrayó que el Estado de Derecho y la gobernabilidad se mide por la probidad de los comicios. “No aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias”, apuntó.
El propio candidato compartió un mensaje en su cuenta de la red social X en el que defendió que “el derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional” y que él las respeta como demócrata.
“¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo! Una verdadera democracia tiene altos estándares de ciudadanía y justicia electoral!”, agregó.
La ventaja de Fujimori subió a 33.432 votos cuando el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial llegó al 99,05 % y sólo resta incluir los votos de las actas observadas por presuntas irregularidades.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Irak vs Noruega EN VIVO 1-2: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026
Erling Haaland guiará a los suyos al éxito en el estreno contra un elenco que marca su presencia en la gran cita tras asegurar el último boleto mundialista. Sigue las incidencias del duelo
‘Majo con sabor’ confirma que terminó su relación con Gabriel Calvo: “Me incomodó el jueguito con Keiko Fujimori”
La influencer anunció que se separó de actor tras varios meses de relación. En una entrevista, explicó que las discusiones se acumularon y que prefirió priorizar su “paz mental”.
Cirugía robótica en Perú logra extirpar cáncer urológico poco común y acelera la recuperación del paciente
Un equipo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas realizó una intervención mínimamente invasiva para tratar un tumor de uraco, permitiendo que el paciente reciba el alta médica en solo 24 horas
Nuevo presidente de EsSalud reconoce crisis en hospitales: “A los corruptos los vamos a botar”
Durante una protesta en el Rebagliati, pacientes denunciaron la falta de tratamientos para cáncer y enfermedades crónicas. El funcionario afirmó que ya se transfirieron S/107 millones para la compra de insumos y productos sanitarios
Angie Jibaja regresó a Perú y deja atrás conflictos con Romina Gachoy: “Estoy muy agradecida porque está cerca a mis hijos”
La modelo y actriz inicia una nueva etapa como conductora del podcast ‘Nadie sabe’ y resalta el apoyo de la pareja de Jean Paul Santa María en la vida de sus hijos, asegurando que nunca olvidará ese gesto
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD