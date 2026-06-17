Mark Vito se libra de acusación por lavado de activos en caso Cócteles mientras Keiko Fujimori obtiene virtual victoria

El Poder Judicial confirmó el sobreseimiento definitivo de Mark Vito Villanella y su empresa MVV Bienes Raíces S.A.C. en el caso Cócteles, eximiéndolos de la acusación por lavado de activos

El tiktoker Mark Vito Villanella, exesposo de la candidata presidencial Keiko Fujimori, quedó exento de la acusación por lavado de activos en el llamado caso Cócteles, luego de que el Poder Judicial confirmara el sobreseimiento definitivo dispuesto anteriormente por el Tribunal Constitucional.

El fallo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional alcanzó también a su empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., al afirmar que la imputación no se sostiene de forma autónoma y que “no existe justificación” para mantener abierta una investigación ya clausurada por orden constitucional.

Según el texto de la resolución difundido este martes, “corresponde revocar el extremo que declaró subsistente la imputación por lavado de activos y, reformándolo, declarar su sobreseimiento definitivo”.

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La Justicia aclaró que la decisión no implica una “declaración de inocencia ni una absolución probatoria”, sino “imposibilidad constitucional de mantener un tramo dependiente de la misma fuente y hecho nuclear ya clausurados”.

La resolución judicial especificó que el sobreseimiento no representa una declaración de inocencia ni una absolución probatoria, sino que responde a la imposibilidad constitucional de sostener una investigación basada en hechos ya clausurados por el Tribunal Constitucional

De acuerdo con el fallo, la acusación contra el otrora empresario y su firma no presenta una fuente ilícita separada del núcleo investigado por el Constitucional, puesto que “el cambio de destino económico de los fondos (de campañas electorales a inmuebles, corretajes o actividad societaria) no crea por sí mismo un nuevo origen ilícito ni una imputación constitucionalmente autosuficiente”.

“Si el presupuesto de ilicitud, el contexto organizacional y la sospecha de conocimiento dependen de la misma hipótesis fiscal de procedencia delictiva de fondos, que el Tribunal Constitucional cuestionó; mantener viva esa persecución supondría permitir que la imputación sobreviva por fragmentación artificial”, refiere.

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Así, la sala determinó “revocar el extremo que declaró subsistente la imputación contra Mark Vito Villanella y MVV Bienes Raíces S.A.C.” y extender también a su favor el sobreseimiento definitivo.

El fallo ratificó además el sobreseimiento de Fujimori, el partido Fuerza Popular y otros procesados, lo que ocurre en paralelo con la virtual victoria electoral de la candidata sobre su rival en el balotaje Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El fallo determinó que la acusación contra Villanella y su firma no cuenta con una fuente ilícita independiente, ya que el cambio de destino de los fondos no configura un nuevo origen ilícito ni una imputación constitucionalmente válida

“La extensión de los efectos a coprocesados y a la persona jurídica Fuerza Popular se justifica por identidad objetiva de razón constitucional”, se lee en el documento.

Los jueces advirtieron que la autonomía del Ministerio Público “no constituye un poder inmune al control constitucional ni una autorización para reabrir, reetiquetar o prolongar una imputación que ha perdido objeto constitucional válido”, aunque reiteraron que este sobreseimiento definitivo “no es una absolución anticipada ni una valoración probatoria propia del juicio oral, sino la consecuencia jurisdiccional necesaria frente a una imputación cuya viabilidad constitucional fue descartada”.

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El exesposo de Fujimori era el único acusado que seguía sometido a proceso por lavado, luego de que el juez Wilson Verástegui dispusiera el archivo definitivo para la candidata y la cúpula de Fuerza Popular en enero, en cumplimiento de una orden del Constitucional.

La medida benefició a la lideresa del partido, pero dejó abiertas las imputaciones contra el actual tiktoker (recientemente casado en una ceremonia ancestral), situación que generó cuestionamientos sobre posibles motivaciones políticas.

Mark Vito Villanella se separó de Fujimori en junio de 2022 tras casi 20 años de matrimonio y su divorcio se formalizó en 2023. Recientemente, en una entrevista de campaña de cara al balotaje en el que aventaja por más de 30 mil votos a Sánchez, ella reveló que la separación se debió a una infidelidad.

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