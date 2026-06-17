Deportivo Garcilaso se mueve en el mercado: contrató al delantero Facundo Castelli para disputar el Torneo Clausura en Liga 1 2026

El Deportivo Garcilaso se encontraba en la obligación de elevar el nivel de su aparato ofensivo. Con la salida de Agustín Graneros, tras un semestre en blanco en la disciplina cusqueña, quedó un cupo extranjero libre y a partir de ahí se trabajó para ocuparlo con un refuerzo de categoría.
Así las cosas, el área deportiva del club ‘celeste’ se puso manos a la obra para encontrar a un delantero con jerarquía y galones. En ese plan de selección, finalmente, hubo un acuerdo para contratar a Facundo Castelli, quien llega con toda la intención de hacerse de un espacio entre los titulares.
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La negociación fluyó muy rápido entre todas las partes implicadas. A Castelli, además, le agradó que el entrenador Sebastián Domínguez, de muy buen paso en el Deportivo Garcilaso, haya avalado su incorporación y la única manera de agradecerle será demostrando un nivel óptimo reflejado en goles.
En los despachos del ‘pedacito de cielo’ esperan que el atacante argentino se destaque inmediatamente y haga olvidar a un Graneros que no dio la talla pese a la confianza depositada. Además, hay mucha expectativa en que haga crecer a Christopher Olivares y Beto da Silva a partir de la ardua competencia.
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Amplia experiencia
Facundo Castelli trae consigo demasiada experiencia, la misma que ha sido forjada en los últimos años durante una etapa amplia en la Liga Pro (ECU). El camino empezó en el Delfín SC, hace tres años, donde demostró sus credenciales. A partir de ahí, se le abrió una puerta estimulante al ser contratado por Emelec.
El histórico ‘bombillo’ se hizo de los servicios del atacante argentino a partir de un préstamo con el Club Atlético Estudiantes. En su primera experiencia solo totalizó cuatro goles, con una grave lesión entremedias, y para el siguiente periodo aumentó la cuota a cinco. La escasa renta en el George Capwell hizo que el club no renovase el préstamo para el 2026.
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Inicialmente, Castelli retornó a su entidad de origen para iniciar el nuevo año; no obstante, el Mushuc Runa se interesó en su ficha y trabajó una cesión por todo el ciclo liguero. Con el bloque de Ambato dejó un pobre desenvolvimiento reflejado en solo dos dianas en el primer semestre, lo que devino en una salida anticipada.
De 31 años, Facundo Castelli es un delantero posicional que ha hecho toda su carrera en el ascenso de Argentina. Su debut en la élite fue en el 2023 con Central Córdoba, aunque apenas contabilizó presencias. Cerrado el capítulo en el fútbol ecuatoriano, ahora se dispone a emprender una nueva aventura con Deportivo Garcilaso.
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Garcilaso recuperado
Deportivo Garcilaso atravesó un inicio complicado debido al duro arranque con Hernán Lisi en el banquillo, lo que dificultó el funcionamiento del equipo en las primeras fechas.
Tras una serie de malos resultados, la directiva decidió apartar a Lisi y nombrar a Sebastián Domínguez como nuevo director técnico. Su llegada permitió que el equipo comenzara a mejorar en su desempeño.
A pesar de los obstáculos iniciales, Domínguez logró establecer rápidamente su estilo y una hoja de ruta clara para Garcilaso, consolidando un esquema de juego más definido.
Uno de los logros más evidentes de esta etapa es la recuperación de Beto da Silva, quien bajo la conducción de Domínguez ha elevado su nivel y se perfila nuevamente como opción para la selección peruana.
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