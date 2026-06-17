Violencia contra choferes continúa: balean a conductor de transporte público en Chorrillos cerca del colegio Virgen del Morro

Un conductor de transporte público fue baleado en la intersección de las avenidas Huaylas y Matellini, cerca del colegio Virgen del Morro. Facebook

La inseguridad vinculada al transporte público continúa como una de las principales preocupaciones en distintos puntos del país. Conductores que diariamente recorren las calles para trasladar pasajeros enfrentan un escenario marcado por amenazas, ataques armados y extorsiones que afectan tanto a trabajadores como a empresas del sector.

En ese contexto, un nuevo hecho de violencia se registró este martes en el distrito de Chorrillos. El incidente generó alarma entre vecinos, estudiantes y personas que transitaban por una de las zonas más concurridas del sector. La presencia policial y de personal de emergencia movilizó a las autoridades mientras se realizaban las primeras diligencias.

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La situación se suma a una serie de casos reportados durante los últimos meses, en medio de una creciente preocupación por los atentados dirigidos contra conductores de transporte público. Las investigaciones buscan determinar las circunstancias exactas de cada ataque y la posible relación con organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

Ataque armado genera alarma en Chorrillos

Durante la noche, exactamente a las 19:25 horas, se reportó un ataque contra un conductor de transporte público en la intersección de las avenidas Huaylas y Matellini, a la altura del colegio Virgen del Morro, en Chorrillos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió disparos por parte de sujetos armados. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Testigos señalaron que se escucharon varios disparos en la zona. La situación provocó momentos de tensión entre vecinos, escolares y transeúntes que se encontraban cerca del lugar cuando ocurrió el ataque.

Tras la agresión, una ambulancia trasladó al conductor herido a un centro de salud para recibir atención médica. Paralelamente, efectivos policiales acordonaron el área con el fin de facilitar el trabajo de los peritos y recopilar evidencias relacionadas con el caso.

Policía reporta decenas de víctimas en el sector transporte

Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

El ataque ocurrido en Chorrillos se produce en un contexto de violencia persistente contra trabajadores del transporte público. Según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú, 64 choferes fueron asesinados en lo que va del año.

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El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, explicó que estos casos se registraron en medio de una serie de atentados que afectan a conductores y empresas de transporte, principalmente en Lima Metropolitana y otras ciudades importantes del país.

Durante una entrevista radial, la autoridad policial sostuvo que gran parte de estos crímenes logró ser esclarecida mediante investigaciones desarrolladas por las fuerzas del orden.

“Han fallecido en lo que va de estos últimos meses un promedio de 64 choferes, habiendo esclarecido la gran mayoría de estos, encontrándose los criminales donde deben estar, en las cárceles”, declaró Arriola.

Casi un centenar de atentados bajo investigación

La Policía Nacional también informó que intervino en cerca de cien incidentes relacionados con el transporte público. Estos casos incluyen ataques con armas de fuego, amenazas directas y actos de extorsión contra trabajadores y empresas del rubro.

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Según detalló el comandante general de la institución, hasta la fecha se registraron 95 atentados bajo distintas modalidades. Entre ellas figuran detonaciones de explosivos y el envío de sobres con mensajes intimidatorios.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a los responsables y determinar la estructura de las organizaciones criminales que operan detrás de estos hechos.

Extorsiones afectan a conductores y empresas

Composición: Infobae Perú

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La preocupación permanece entre conductores y empresarios del sector transporte, quienes advierten que el cobro de cupos y las amenazas afectan el desarrollo normal de sus actividades.

De acuerdo con la información difundida, la violencia vinculada a las extorsiones impacta de forma directa en la seguridad de los servicios de transporte y en la rutina diaria de miles de personas que dependen de este sistema para movilizarse.

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Las cifras del Ministerio Público reflejan la dimensión del problema. Entre enero y diciembre de 2025, un total de 75 personas fallecieron como consecuencia de actos de extorsión relacionados con este sector económico.

Mientras continúan las investigaciones sobre el ataque ocurrido en Chorrillos, las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.