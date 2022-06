Peter Fajardo se disculpa con Elías Montalvo por haber recibido amenazas de su hermana

Peter Fajardo se disculpó con Elías Montalvo. (Foto: Instagram)

Elías Montalvo hace unos días estuvo de invitado en un programa de YouTube, donde habló sobre su relación con Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra. Los comentarios que hizo el exchico reality no le gustó para nada a la hermana del directivo de América Televisión, por lo que le escribió de manera directa.

De acuerdo al popular tiktoker, la mujer no dudó en amenazarlo y acusarlo de haber estafado a su hermano, por lo que le dijo que conocía la casa de su abuela e iría a quitarle todas las cosas que alguna vez le dio el productor del reality cuando ellos estaban saliendo.

Este hecho causó gran indignación en Elías Montalvo, quien utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer lo que venía sucediendo con la hermana de Peter Fajardo, además de pedirle que no se meta con su familia que no tenía nada que ver en este tema mediático.

“ Decirle a la señora que se comporte como señora que es porque respetos guardan respetos. Que deje de afirmar cosas que no son porque voy a subir el texto que me ha mandado difamándome y que su hermanito es un hombre de 42 años (...) si está amenazando con que conoce la casa de mi abuela, aquí la esperamos para cuando quiera”, manifestó.

Al enterarse de lo que había sucedido, el programa Amor y Fuego se puso en contacto con el exchico reality para que les cuente con detalles de las amenazas que sufrió por parte de la hermana de su exsaliente.

En medio de esta entrevista Rodrigo González reveló que Peter Fajarlo le escribió para dar su versión de los hechos, sosteniendo que él no sabía nada y que al tomar conocimiento sobre este caso tuvo una fuerte discusión con su familiar por haber tomado esta iniciativa sin consultárselo antes.

“ Yo tengo una sola hermana a la que amo con toda mi alma y ayer en la noche he discutido con ella por el tema , yo no sabía nada, siempre les he pedido a mi familia que se mantengan al margen en todo lo que respecta a mi trabajo y vida personal”, señaló.

Asimismo, el productor de Esto es Guerra indicó que si tenía que pedir disculpas en ese momento por lo que había sucedido lo iba a hacer, pues no quería tener problemas con nadie y menos estar metido en escándalos.

“Si mi familia desea decirme algo que lo haga en privado, pero no tengo más manejo de ello, solo puedo explicarle en los problemas que me puede exponer, yo no quiero problemas con nadie y si necesita disculpas se las pido ”, manifestó.

Elías Montalvo relató que la hermana de Peter Fajardo le escribió para amenazarlo a él y a toda su familia. Al enterarse de este tema, el productor de EEG se disculpó en vivo.

ELÍAS MONTALVO VETADO DE AMÉRICA TELEVISIÓN

En una entrevista con Shirley Arica, Elías Montalvo confesó que no retornó a la televisión debido a que fue vetado de América Televisión, esto luego que se diera a conocer que estuvo saliendo con el productor de EEG.

“De los errores aprende. Yo la he cag*** como mie***, pero es parte de la vida (...) Yo ya no estoy en la TV, a mi me dijeron basura. Si no funcionas en el medio, te sacan. A mi me vetaron. Sí, fue él (Peter Fajardo) ”, reveló.

