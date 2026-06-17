Exnovia de Diego Chávarri y su reacción al enterarse que Gabriela Herrera estuvo con exfutbolista en su habitación: “Fue muy chocante”

Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri, declaró a Q’ Bochinche que el exfutbolista ingresó a su departamento con Gabriela Herrera mientras ella estaba dentro y aún tenía sus pertenencias en el cuarto que compartían.YouTube: 'Q'Bochinche'.

Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri, declaró que vivió un episodio “muy chocante” luego de que el exfutbolista ingresara al departamento que compartían acompañado de Gabriela Herrera, pese a que ella todavía se encontraba dentro y aún no terminaba de retirar sus pertenencias.

La joven contó su versión en declaraciones para el programa digital 'Q’ Bochinche’, donde aseguró que la mudanza ya estaba pactada para este martes 16 de junio, pero que durante esos días tuvo que permanecer en el inmueble porque sus cosas seguían allí. “No voy a permitir que me sigan humillando”, afirmó entre lágrimas.

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“Diego bien sabía que yo estaba acá”: el momento en que los vio ingresar

Según el relato de Bentín, Chávarri sabía que ella estaba dentro del departamento al momento del ingreso el pasado domingo 14 de junio. “Sí, yo efectivamente estaba acá. Diego bien sabía que yo estaba acá”, dijo.

La expareja del exfutbolista explicó que todavía permanecía en el lugar porque sus pertenencias no habían sido retiradas: “Mis cosas aún están acá, mi cama aún está acá en el cuarto donde dormíamos”.

En esa línea, detalló que el momento que más la impactó fue enterarse de que Chávarri había llevado a Gabriela Herrera al mismo espacio. “Fue muy chocante el saber que había traído acá a Gabriela”, sostuvo.

Bentín señaló que, al salir al baño apenas despertaba, se encontró con Chávarri y otras personas en el departamento. Luego volvió a su habitación y, pasado un rato, salió nuevamente.

Exnovia de Diego Chávarri y su reacción al enterarse que Gabriela Herrera estuvo con exfutbolista en su habitación. IG

“Me dijeron que ella estaba aquí”: la versión sobre el cuarto y la cama

Durante la conversación, le preguntaron si había consultado por Gabriela Herrera y qué le respondieron. Bentín afirmó que sí y que le confirmaron que estaba en el departamento.

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“Sí, es correcto. Me dijeron que ella estaba aquí”, relató.

Cuando la consulta se enfocó en el lugar exacto, Bentín evitó extenderse, pero terminó confirmando que se trataba del cuarto que ella consideraba suyo y que la cama seguía allí. “Mi cama aún estaba en el cuarto. Sí, es correcto”, afirmó.

En su testimonio, insistió en que la situación fue particularmente dolorosa porque ocurría en un contexto de separación reciente y con la convivencia aún “en transición”, ya que ella no había podido retirar todas sus cosas.

Gabriela Herrera muestra una expresión de asombro y preocupación tras escuchar el anuncio de Diego Chávarri sobre el término de su relación con Thalía Bentín en La Granja VIP.

“Los sentimientos no se apagan”: la ruptura y el impacto emocional

Thalía sostuvo que la ruptura con Chávarri fue una decisión tomada, pero que eso no elimina de inmediato el impacto emocional. “Creo que la gente no entiende que los sentimientos no se apagan de un momento a otro”, afirmó.

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También señaló que cada persona procesa de manera distinta el final de una relación: “Si a él no le afectan las cosas, bien por él. Cada uno maneja sus sentimientos de la mejor manera”.

En el mismo tramo de su descargo, dijo que no iba a ocultar lo que sintió: “Yo no tengo por qué ocultar ni mentir sobre ello”.

Su testimonio, difundido en el programa, la mostró quebrada y con un reclamo central: la necesidad de que se respeten límites durante el proceso de separación, sobre todo cuando aún hay bienes y pertenencias compartidas.

La expareja de Chávarri aseguró que la situación fue “muy dolorosa” y que no iba a ocultar cómo se sintió.

“No voy a permitir que me sigan humillando”: el reclamo de Thalía Bentín

Bentín afirmó que su intención fue cerrar la relación sin conflicto, pero que este episodio la llevó a marcar un límite. “Yo quise dejar las cosas bien con él, pensé que todo había quedado de esa manera, pero tampoco voy a permitir que me sigan humillando”, señaló.

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Además, dijo que no quiere escándalos y que su objetivo es estar tranquila. “Yo no soy de hacer escándalos, simplemente quiero estar tranquila”, agregó.

En ese contexto, remarcó que considera que se ha comportado “muy bien” pese a lo ocurrido, y deslizó que otras personas podrían haber reaccionado de forma más dura.

Finalmente, Bentín aclaró que el departamento no era únicamente de Chávarri. Según su versión, también le pertenece a ella hasta que se firme una adenda.

“Estoy sacando las cosas de este departamento que legalmente en realidad aún me pertenece al igual que a él, hasta firmar una adenda”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que lo ideal hubiera sido esperar a que ella retirara todas sus pertenencias antes de que se produzcan ingresos o visitas. “Creo que lo ideal hubiera sido respetar hasta que yo saque todas mis cosas para irme”, dijo.

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La imagen de Diego Chávarri y Thalía Bentín, dividida por un efecto de papel roto en el centro, representa el fin de su relación, una noticia relevante en el ámbito del espectáculo peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)