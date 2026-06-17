Perú

Rafael López Aliaga se baja del Senado y confirma que será número dos de Luis Rubio en la carrera por la alcaldía de Lima

El líder de Renovación Popular rechazó jurar como senador por considerar que avalaría el “fraude y la corrupción”, y ratificó que será candidato a teniente alcalde en la fórmula de Luis Rubio para las elecciones de octubre

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Rafael López Aliaga anunció que será candidato a teniente alcalde de Lima junto a Luis Rubio Idrogo para las elecciones municipales y regionales de octubre
Rafael López Aliaga anunció que será candidato a teniente alcalde de Lima junto a Luis Rubio Idrogo para las elecciones municipales y regionales de octubre

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó este martes que asumirá la candidatura a teniente alcalde de Lima en la fórmula encabezada por Luis Rubio Idrogo, presidente del Concejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad (SISOL), para las Elecciones Municipales y Regionales de octubre próximo.

A través de un pronunciamiento en vivo difundido por sus plataformas sociales, en el que reiteró que no jurará como senador porque sería avalar “el fraude y la corrupción”, el exalcalde capitalino mencionó que se trata de “un reto apasionante”.

“Voy como teniente alcalde de Lima Metropolitana (...) para completar y mejorar aún más las obras, empezando por mis hermanos que han estado sufriendo, que felizmente han dejado de sufrir porque el agua ha llegado a unas quinientas mil familias en Lima, pero mi tarea es llegar a un millón trescientos”, señaló.

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Explicó que lo hará con aporte privado, “que es el más generoso y el que funciona rápidamente”, pero también con modificaciones legislativas “para que el Estado se encargue de poner agua de emergencia” tanto en Lima como en las zonas sin acceso del país.

Propuso llegar con agua potable a un millón trescientas mil familias en Lima, mediante inversión privada, cambios legislativos y nuevas plantas desalinizadoras
Propuso llegar con agua potable a un millón trescientas mil familias en Lima, mediante inversión privada, cambios legislativos y nuevas plantas desalinizadoras

“No es tan difícil poner plantas desalinizadoras para dar agua, por ejemplo, acá en el Callao o en Lima Norte, Lima Sur. Gente que no tiene agua o que tiene agua por dos horas, teniendo el mar al frente. O en la sierra igual, teniendo ríos con abundante agua, o ciudades como Iquitos, que son ciudades rodeadas de agua”, matizó.

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“Hay mucho por hacer. Yo sí lo veo como un reto apasionante. Se nos viene un Perú de cinco años de crecimiento. Como teniente alcalde de Lima, voy a contribuir al desarrollo de mi país y voy a firmar los convenios que he venido firmando con diferentes alcaldes del interior del Perú, que pedían ayuda a Lima para diferentes razones”, agregó.

Entre esas razones mencionó hospitales solidarios y la entrega de motos donadas por el sector privado para equipar el interior del país. “La gran revolución empezará el 28 de julio, justamente con esa reestructuración absoluta, esa reingeniería absoluta de ese presupuesto al cual le he dedicado bastante tiempo, para plantear una reforma de esa ejecución de presupuesto”, afirmó.

Añadió que esos recursos económicos deben priorizar la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales, para cambiar un Estado que, según dijo, es corrupto, ineficiente y “tomado por una serie de malos políticos que lo ven como una forma de vida”.

Ratificó que no asumirá el cargo de senador, argumentando que hacerlo sería avalar el “fraude y la corrupción”
Ratificó que no asumirá el cargo de senador, argumentando que hacerlo sería avalar el “fraude y la corrupción”

Renuncia

López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima en octubre del año pasado para postular a la Presidencia en las elecciones generales del 12 y 13 de abril, donde quedó fuera del balotaje. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su renuncia y la sucesión recayó en Renzo Reggiardo, encargado de completar el periodo 2023-2026.

El próximo 4 de octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales, en las que los ciudadanos elegirán gobernadores regionales, alcaldes y miembros de los concejos municipales.

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