Así se jugará la fecha 1 del Clausura de la Liga 1 2026: día, hora y canales para ver el reinicio de la Liga 1

El calendario oficial de la primera jornada distribuye nueve encuentros en tres días, con una agenda ajustada por la semana de la final del Mundial 2026 y transmisión íntegra a través de L1 Max (Composición)

Con el Torneo Apertura ya definido y en plena pausa del campeonato por el Mundial 2026, la Liga 1 publicó el calendario de la primera jornada del Torneo Clausura 2026. El inicio quedó fijado entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio, con partidos distribuidos en tres días y una agenda que coincide con la semana de la final de la Copa del Mundo.

La jornada inaugural incluye el estreno de Alianza Lima, campeón del Apertura, como anfitrión frente a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva, y la salida de Universitario a Tarma para medirse con ADT en el estadio Unión Tarma.

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El certamen, segunda competencia del año, tendrá todos sus encuentros por la señal de L1 Max, disponible en DirecTV, Movistar, Best Cable, Claro TV y otros cableoperadores.

Viernes 17 de julio: un clásico del sur en Cusco

La primera página del Clausura se escribirá entre Cajamarca, Lima y Cusco. La agenda del viernes incluye duelos de peso y un nuevo capítulo del histórico Clásico del Sur. (Liga 1)

La apertura del calendario quedó a cargo de FC Cajamarca y Juan Pablo II, que se enfrentará el viernes 17 de julio a las 13:00 en el estadio Héroes de San Ramón. Ese partido marcará el primer pitazo oficial del Clausura 2026 dentro de una fecha que tendrá actividad sostenida durante toda la tarde y la noche.

Más tarde, a las 15:15, Sporting Cristal recibirá a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo. El duelo figura entre los principales atractivos del día por el peso de ambos equipos en la temporada y por tratarse de un cruce que abre el camino para la lucha por el segundo torneo del año.

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El cierre del viernes quedó reservado para Cusco. A las 20:00, Cienciano será local ante FBC Melgar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en una nueva edición del “Clásico del Sur”, uno de los enfrentamientos con mayor tradición del fútbol peruano.

Para el seguimiento televisivo, la señal designada para esta jornada, como para el resto del campeonato, es L1 Max, con presencia en DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, Wow y Movistar, de acuerdo con la información de la programación oficial.

Sábado 18 de julio: la salida de Universitario a Tarma

La jornada más cargada de la fecha inaugural tendrá a Universitario como protagonista. El conjunto crema visitará Tarma en un sábado que reunirá cuatro partidos en distintos escenarios del país. (Universitario de Deportes)

El segundo día de competencia concentrará la mayor cantidad de partidos de la fecha 1, con cuatro compromisos repartidos entre la mañana y la noche. La acción comenzará a las 11:00, cuando CD Moquegua reciba a Comerciantes Unidos en el estadio 25 de Noviembre, en un cruce que abrirá la agenda del sábado.

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A las 13:15 llegará uno de los focos principales de la jornada: ADT enfrentará a Universitario en el estadio Unión Tarma. El calendario situó al equipo crema en una visita que suele exigir por las características de la plaza tarmeña y por el contexto de inicio de torneo, cuando cada punto influye en el armado de la campaña.

La tarde continuará en Piura. Desde las 15:30, Atlético Grau jugará contra UTC en el estadio La Matanza, en un duelo que forma parte del bloque de partidos regionales del fin de semana.

El sábado se completará nuevamente en Cusco. A las 18:30, Cusco FC se medirá con Alianza Atlético en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario que volverá a tener actividad por segundo día consecutivo en esta fecha inaugural.

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Al igual que el viernes, los cuatro encuentros del sábado se verán por L1 Max, según la señal consignada en la programación del torneo.

Domingo 19 de julio: cierre en Matute con el campeón del Apertura

El estreno del campeón del Apertura quedará reservado para el cierre de la fecha. Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en Matute para completar el primer fin de semana del Clausura. (Alianza Lima)

La fecha 1 terminará el domingo 19 de julio con dos presentaciones, en una jornada condicionada por el contexto internacional: esa tarde se disputará la final del Mundial 2026, motivo por el cual el calendario local quedó comprimido a dos horarios.

El primer partido del día se jugará a las 11:00. Los Chankas será local frente a Sport Boys en el estadio Los Chankas, en Andahuaylas. Ese encuentro abrirá el tramo final de la jornada antes del cierre nocturno en Lima.

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A las 19:00, Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva, en el partido que completará la programación del fin de semana. El conjunto blanquiazul afrontará el Clausura como campeón del Torneo Apertura, condición con la que iniciará su campaña ante su público en Matute.

La transmisión del domingo también estará a cargo de L1 Max, canal que concentra la difusión de los partidos del campeonato en DirecTV, Movistar, Best Cable, Claro TV y otras operadoras.