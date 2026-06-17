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Paul Michael revela lo que vio de Pamela López en ‘La Granja VIP’: “Me dolió que converse con Mónica Torres a mis espaldas”

El cantante dijo que encontró clips del reality donde su expareja conversaba con otros participantes sobre él y admitió que esas escenas cambiaron su mirada de lo vivido

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Un hombre con sombrero y gafas de sol hablando a la izquierda, una mujer con expresión seria a la derecha y un recuadro mostrando a dos mujeres conversando
Paul Michael dijo que descubrió en clips de redes sociales que Pamela López hablaba de él a sus espaldas en 'La Granja VIP' y afirmó que eso le dolió.

Días después de que su relación con Pamela López llegara a su fin, el cantante Paul Michael reveló que descubrió, a través de clips difundidos en redes sociales, que su entonces pareja hablaba de él a sus espaldas con otros participantes del reality La Granja VIP. La confesión la hizo en el podcast ‘Sin más que decir’, donde el artista admitió que ver esas conversaciones le causó un daño real.

“Ahorita que salí me di cuenta de unos clips que me confundió, eso me dolió, que converse con Mónica o con otras personas a mis espaldas, me dolió”, declaró. Cuando le preguntaron qué era específicamente lo que le había afectado, Paul Michael apuntó a una conversación que López tuvo con Mónica Torres, en la que habría hablado de él en términos que él no esperaba.

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El cantante no entró en mayores detalles sobre el contenido exacto de esos intercambios, pero dejó en claro que la revelación cambió su perspectiva sobre lo que ocurría dentro del programa mientras él convivía con la empresaria. El descubrimiento se produjo tras su salida del reality, cuando comenzó a revisar el material que la audiencia había visto durante la grabación.

La separación entre ambos fue anunciada el 15 de junio por López a través de un comunicado en sus redes sociales, dos días después de la final del programa. “En su momento decidí apostar por el amor sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, experiencias y sentimientos que siempre valoraré. Las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”, escribió la empresaria.

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En una sincera entrevista, Paul Michael revela cómo le afectaron las constantes menciones de Pamela López a su ex y, sobre todo, enterarse de lo que ella hablaba sobre él a sus espaldas dentro de 'La Granja VIP'. Video: TikTok @cortostv01

La relación entre ambos duró aproximadamente 14 meses y estuvo expuesta al público durante los más de tres meses de convivencia en el reality de Panamericana Televisión.

El cantante se quebró en vivo y llenó de elogios a su expareja

Antes de revelar lo que descubrió en los clips, Paul Michael ya había tenido un primer momento de quiebre emocional el mismo 15 de junio, cuando recibió el comunicado de López en vivo durante el programa Detrás de Cámaras. Visiblemente afectado, el artista optó por no responder con reproches y, en cambio, dedicó palabras de reconocimiento a su expareja.

“Te deseo lo mejor del mundo. Que Dios te bendiga siempre, ya sabes eres una guerrera, eres talentosa, créetela también”, expresó ante las cámaras. En el podcast, consultado sobre si consideraba haber sido el hombre que López necesitaba en ese momento de su vida —con heridas aún abiertas tras su relación anterior con Christian Cueva—, Paul Michael respondió sin resentimiento.

“Lo que sí es que le saco sonrisas, le he hecho que confíe en sus talentos, cocina riquísimo, es hermosa, es una mujerón”, afirmó. Cuando le preguntaron si pensó que ella era la mujer de su vida, el cantante fue mesurado: “Uno nunca sabe, uno tiene que ir avanzando, conociéndose, nosotros recién íbamos un año”.

Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”
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El artista también confesó que lo que más extrañará es la dinámica familiar que habían construido. “Siempre la voy a extrañar, me gustaba parar con ellos, con Pamela, sus hijos, mi hija, mis hermanas, éramos un combito nosotros nada más”, declaró entre lágrimas en Detrás de Cámaras.

López descarta reconciliación y su hija revela su estado emocional

Por su parte, Pamela López fue tajante al descartar cualquier posibilidad de retomar el vínculo. La empresaria afirmó que su decisión es definitiva: “No hay posibilidad”, respondió al ser consultada sobre una reconciliación. La trujillana señaló que los últimos tres meses de convivencia en el reality fueron especialmente duros y que su prioridad ahora es su crecimiento personal.

“Estoy tranquila. Fueron tres duros meses de encierro y, de verdad, ahora solo me voy a enfocar en crecer como persona”, indicó. Fabiana, hija mayor de López, también se pronunció sobre el estado emocional de su madre a través de una transmisión en TikTok. “Mi mamá está estable. No les voy a decir tampoco que está bien, pero está estable, y eso es lo importante”, declaró la joven de 22 años.

Fabiana añadió que ninguna ruptura es sencilla, independientemente de las circunstancias. En el entorno de Paul Michael, su tía —conocida como la ‘Tía Lisura’— celebró abiertamente la separación desde el primer momento y cuestionó el trato que, según ella, el cantante recibió durante el reality. “Una mujer que quiere, lo apoya, no lo destruye ni lo humilla, eso no es querer”, declaró en el programa Detrás de Cámaras.

El cantante estuvo en el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana TV, donde recibió en vivo el comunicado de su ahora expareja | Panamericana TV

La familiar del artista también reveló que cuidó en múltiples ocasiones a los hijos de López sin recibir pago alguno, y que la familia entera apoyó a la empresaria hasta que vieron el trato que le daba a Paul Michael dentro del programa. López, consultada sobre los comentarios de allegados al cantante que la calificaron como manipuladora o impulsiva, optó por el silencio: “No diré nada de terceras personas”, respondió.

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