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Suhaila Jad revela que mantiene una buena relación con el padre y hermano de André Carrillo: “Siempre fueron respetuosos”

A diferencia de la mala experiencia con la madre del futbolista, la modelo española confiesa llevarse bien con su exsuegro y cuñado.

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Suhaila Jad dice que mantiene una buena relación con el padre y el hermano de André Carrillo: “Siempre fueron respetuosos”
Suhaila Jad dice que mantiene una buena relación con el padre y el hermano de André Carrillo: “Siempre fueron respetuosos”

Suhaila Jad volvió a pronunciarse en redes sociales en medio de la controversia que se generó tras sus recientes publicaciones sobre su ruptura con André Carrillo.

Esta vez, la modelo española quiso marcar una diferencia: aseguró que, pese a los momentos difíciles con el futbolista, mantiene un buen recuerdo del trato que recibió del padre y del hermano del jugador.

En una serie de historias de Instagram, Jad dijo que no quería ser “injusta” y que, aunque atraviesa un proceso doloroso, también reconoce los vínculos que valora dentro del entorno familiar de su expareja.

André Carrillo y Suhaila Jad con rostros serios, él con camiseta negra sin mangas, ella con cabello oscuro suelto. Un teléfono sobrepuesto muestra una publicación de Instagram.
André Carrillo y Suhaila Jad aparecen con expresiones serias mientras un teléfono muestra la publicación de Instagram de Jad donde denuncia acusaciones de infidelidad contra el futbolista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tengo que ser justa”: el mensaje sobre el padre y el hermano de André Carrillo

En su publicación, Suhaila explicó que aún atraviesa un periodo emocional complejo. “Aún hoy, cuando recuerdo alguna cosa, sigo llorando; cuando a veces voy a buscar a mis hijos a la escuela y los veo salir, sigo llorando”, escribió, antes de señalar que hay “cicatrices” que le quedarán “para siempre”.

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Sin embargo, sostuvo que está recuperando su ánimo: “Estoy comenzando a ver la luz y a ver las cosas de otra manera… siento que está volviendo la Suhaila de siempre”.

En ese contexto, subrayó que le desea lo mejor al futbolista y a su familia, y aseguró que con el padre y el hermano de Carrillo sintió un trato distinto: “Tengo que ser justa y decir que, por parte de su padre y de su hermano, siempre sentí que me querían de verdad”.

Además, afirmó que percibía que ambos la veían como una influencia positiva. “Incluso percibía que ellos pensaban que yo le aportaba muchas cosas positivas a su hijo y hermano”, añadió.

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“Por parte de su padre y de su hermano, siempre sentí que me querían de verdad”, escribió Suhaila Jad en Instagram.
“Por parte de su padre y de su hermano, siempre sentí que me querían de verdad”, escribió Suhaila Jad en Instagram.

“Siempre fueron respetuosos”: el vínculo con el entorno familiar

Jad también extendió ese reconocimiento a otros integrantes de la familia del futbolista. “Siempre fueron muy respetuosos conmigo, al igual que sus tíos y el resto de su familia”, señaló en su publicación.

Con ese mensaje, la modelo dejó claro que su relato no busca generalizar a todo el entorno. Su intención, según explicó, fue precisar que en la familia hubo personas con las que sí logró construir una relación cordial y de apoyo.

El tono del texto, más emocional que confrontativo, se leyó en redes como una pausa dentro de una seguidilla de publicaciones duras, en las que también apuntó contra episodios que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo.

Pie de foto: Jad remarcó que también tuvo “buenos momentos” durante su relación y que no quería ser “injusta” al recordarlos.

La tensión con la madre del futbolista, según el relato de Suhaila Jad

En publicaciones anteriores, Jad relató una mala experiencia con Ana María Díaz, madre de André Carrillo. Según su versión, la situación escaló durante un momento personal crítico, cuando ella pidió que la madre del futbolista se retirara del hogar por unos días.

“Le expliqué que tenía que esconderme hasta para llorar y que no creía oportuno que ella estuviera aquí en un momento tan delicado”, escribió al reconstruir ese episodio.

En su relato, dijo que se sintió desbordada por la respuesta que recibió. “Nunca imaginé lo que ella me respondería: ‘Pues no me voy a ir, y si me voy yo, te vas tú también’”, aseguró.

Jad describió ese intercambio como un punto de quiebre y lo conectó con la crisis de la pareja, que ya venía marcada por conflictos internos y por lo que ella definió como faltas de respeto.

Suhaila Jad compartió en redes sociales una nueva reflexión tras su separación de André Carrillo
Suhaila Jad compartió en redes sociales una nueva reflexión tras su separación de André Carrillo

Las publicaciones sobre presuntas infidelidades y fiestas en la casa familiar

La modelo también señaló en redes que su ruptura con Carrillo se dio tras una conversación en la que, según afirmó, el futbolista reconoció reuniones con mujeres en su casa mientras ella no estaba.

En ese testimonio, Jad sostuvo que hubo una reunión en Perú y otra en Brasil. “Organizó dos fiestas con mujeres en nuestra casa en dos ocasiones… La segunda ocurrió en Brasil”, escribió en una de sus publicaciones.

Además, afirmó que Carrillo le confesó un encuentro con sus amigos del Corinthians y “nueve mujeres”, según su versión. También relató que intentó acceder a información del condominio para conocer quiénes ingresaron, pero que no pudo hacerlo sin autorización del futbolista.

Esas declaraciones se viralizaron y generaron repercusión tanto en Perú como en espacios vinculados al fútbol y el entretenimiento.

Publicación reciente de Suhaila Jad en Instagram reavivó el interés sobre su distanciamiento de Carrillo
Publicación reciente de Suhaila Jad en Instagram reavivó el interés sobre su distanciamiento de Carrillo

El silencio de André Carrillo y el nuevo tono de Suhaila Jad

Hasta el momento, según lo señalado en el propio material, André Carrillo no se pronunció públicamente sobre las afirmaciones de Jad ni sobre la disputa familiar que ella relató.

En contraste, la modelo continúa publicando mensajes que alternan entre el desahogo y las aclaraciones. En su última historia, el foco estuvo en subrayar que, aun en un contexto de dolor, busca mantener un criterio: reconocer el respeto que recibió de algunas personas del entorno de su expareja y no reducir toda la experiencia a un conflicto total.

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