Suhaila Jad revela que mantiene una buena relación con el padre y hermano de André Carrillo: “Siempre fueron respetuosos”

Suhaila Jad volvió a pronunciarse en redes sociales en medio de la controversia que se generó tras sus recientes publicaciones sobre su ruptura con André Carrillo.
Esta vez, la modelo española quiso marcar una diferencia: aseguró que, pese a los momentos difíciles con el futbolista, mantiene un buen recuerdo del trato que recibió del padre y del hermano del jugador.
En una serie de historias de Instagram, Jad dijo que no quería ser “injusta” y que, aunque atraviesa un proceso doloroso, también reconoce los vínculos que valora dentro del entorno familiar de su expareja.
“Tengo que ser justa”: el mensaje sobre el padre y el hermano de André Carrillo
En su publicación, Suhaila explicó que aún atraviesa un periodo emocional complejo. “Aún hoy, cuando recuerdo alguna cosa, sigo llorando; cuando a veces voy a buscar a mis hijos a la escuela y los veo salir, sigo llorando”, escribió, antes de señalar que hay “cicatrices” que le quedarán “para siempre”.
PUBLICIDAD
Sin embargo, sostuvo que está recuperando su ánimo: “Estoy comenzando a ver la luz y a ver las cosas de otra manera… siento que está volviendo la Suhaila de siempre”.
En ese contexto, subrayó que le desea lo mejor al futbolista y a su familia, y aseguró que con el padre y el hermano de Carrillo sintió un trato distinto: “Tengo que ser justa y decir que, por parte de su padre y de su hermano, siempre sentí que me querían de verdad”.
Además, afirmó que percibía que ambos la veían como una influencia positiva. “Incluso percibía que ellos pensaban que yo le aportaba muchas cosas positivas a su hijo y hermano”, añadió.
PUBLICIDAD
“Siempre fueron respetuosos”: el vínculo con el entorno familiar
Jad también extendió ese reconocimiento a otros integrantes de la familia del futbolista. “Siempre fueron muy respetuosos conmigo, al igual que sus tíos y el resto de su familia”, señaló en su publicación.
Con ese mensaje, la modelo dejó claro que su relato no busca generalizar a todo el entorno. Su intención, según explicó, fue precisar que en la familia hubo personas con las que sí logró construir una relación cordial y de apoyo.
El tono del texto, más emocional que confrontativo, se leyó en redes como una pausa dentro de una seguidilla de publicaciones duras, en las que también apuntó contra episodios que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo.
PUBLICIDAD
Pie de foto: Jad remarcó que también tuvo “buenos momentos” durante su relación y que no quería ser “injusta” al recordarlos.
La tensión con la madre del futbolista, según el relato de Suhaila Jad
En publicaciones anteriores, Jad relató una mala experiencia con Ana María Díaz, madre de André Carrillo. Según su versión, la situación escaló durante un momento personal crítico, cuando ella pidió que la madre del futbolista se retirara del hogar por unos días.
“Le expliqué que tenía que esconderme hasta para llorar y que no creía oportuno que ella estuviera aquí en un momento tan delicado”, escribió al reconstruir ese episodio.
En su relato, dijo que se sintió desbordada por la respuesta que recibió. “Nunca imaginé lo que ella me respondería: ‘Pues no me voy a ir, y si me voy yo, te vas tú también’”, aseguró.
PUBLICIDAD
Jad describió ese intercambio como un punto de quiebre y lo conectó con la crisis de la pareja, que ya venía marcada por conflictos internos y por lo que ella definió como faltas de respeto.
Las publicaciones sobre presuntas infidelidades y fiestas en la casa familiar
La modelo también señaló en redes que su ruptura con Carrillo se dio tras una conversación en la que, según afirmó, el futbolista reconoció reuniones con mujeres en su casa mientras ella no estaba.
En ese testimonio, Jad sostuvo que hubo una reunión en Perú y otra en Brasil. “Organizó dos fiestas con mujeres en nuestra casa en dos ocasiones… La segunda ocurrió en Brasil”, escribió en una de sus publicaciones.
PUBLICIDAD
Además, afirmó que Carrillo le confesó un encuentro con sus amigos del Corinthians y “nueve mujeres”, según su versión. También relató que intentó acceder a información del condominio para conocer quiénes ingresaron, pero que no pudo hacerlo sin autorización del futbolista.
Esas declaraciones se viralizaron y generaron repercusión tanto en Perú como en espacios vinculados al fútbol y el entretenimiento.
El silencio de André Carrillo y el nuevo tono de Suhaila Jad
Hasta el momento, según lo señalado en el propio material, André Carrillo no se pronunció públicamente sobre las afirmaciones de Jad ni sobre la disputa familiar que ella relató.
En contraste, la modelo continúa publicando mensajes que alternan entre el desahogo y las aclaraciones. En su última historia, el foco estuvo en subrayar que, aun en un contexto de dolor, busca mantener un criterio: reconocer el respeto que recibió de algunas personas del entorno de su expareja y no reducir toda la experiencia a un conflicto total.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Rafael López Aliaga amenaza con desaparecer la ONPE y el JNE: “Somos vergüenza mundial, se han equivocado de enemigo”
El excandidato presidencial renovó sus ataques contra los organismos electorales, a los que acusa de fraude, y ratificó que no asumirá el cargo de senador en protesta por el resultado de los comicios
Violencia contra choferes continúa: balean a conductor de transporte público en Chorrillos cerca del colegio Virgen del Morro
El chofer fue trasladado a un centro de salud tras. La PNP investiga el caso en un contexto de creciente violencia contra transportistas
Así se jugará la fecha 1 del Clausura de la Liga 1 2026: día, hora y canales para ver el reinicio de la Liga 1
La Liga 1 oficializó el arranque del Torneo Clausura 2026: la fecha 1 se jugará del viernes 17 al domingo 19 de julio. Alianza Lima será local ante Sport Huancayo y Universitario visitará a ADT en Tarma.
Día del Padre 2026: por qué no todos los países lo celebran en la misma fecha y cuándo cae en el mundo
Mientras algunos países mantienen fechas fijas vinculadas a festividades religiosas, otros adoptan calendarios móviles como el tercer domingo de junio
Científicos descubren nueva especie de planta endémica en Junín: solo existe en los bosques del área protegida Pui Pui
La especie fue identificada entre los 1.800 y 2.200 metros de altitud y se suma a las 12 registradas del género Saurauia en el país. Investigadores advierten que su población conocida es extremadamente reducida
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD