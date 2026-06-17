Inti Raymi 2026: Cómo y dónde ver en vivo la gran fiesta del Sol en Cusco

Miles de personas se reúnen en Sacsayhuamán cada 24 de junio para vivir el Inti Raymi. La fiesta del Sol une historia, ritual y turismo cultural en un solo evento. (Andina)

El Inti Raymi se celebra cada 24 de junio y convierte a Cusco en epicentro de expresiones ancestrales, arte y participación comunitaria. Esta festividad, considerada la más importante del calendario inca, rinde homenaje al dios Sol y marca el inicio del nuevo ciclo agrícola en los Andes.

La versión contemporánea fusiona investigación histórica, música, danza y una puesta en escena teatral que involucra a 700 actores y músicos en tres escenarios emblemáticos de la ciudad.

Se representa íntegramente en quechua, con narraciones en español para el público. El Sapa Inca, personaje central, es elegido entre actores locales y encabeza la procesión desde el Qorikancha hasta la explanada de Sacsayhuamán. Más de 100 mil personas suelen asistir, mientras miles de espectadores de todo el mundo siguen el evento a distancia.

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Pero, las celebraciones no se limitan a la jornada central. Durante todo junio, Cusco organiza exposiciones, ferias, conciertos, desfiles y actividades gastronómicas como parte del Mes Jubilar.

Destacan el Corpus Christi, el izamiento de banderas y los encuentros culturales en barrios tradicionales. La víspera del Inti Raymi, el 23 de junio, comunidades originarias se congregan en Sacsayhuamán para compartir música y rituales que anticipan la gran ceremonia.

La ceremonia central se llevará a cabo en la explanada de Sacsayhuamán. - Crédito: Mincul

¿Dónde ver el Inti Raymi en vivo?

La transmisión oficial del Inti Raymi 2026 estará a cargo de TVPerú y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). El evento se podrá seguir en señal abierta (canal 7.1), Movistar TV (canal 7 SD / 707 HD), Claro TV (canal 7 SD / 507 HD) y la plataforma digital TVPerú Play.

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Las páginas y redes sociales de la Municipalidad Provincial del Cusco y de EMUFEC suelen compartir la cobertura en vivo a través de sus canales oficiales.

Para quienes viajan a Cusco, existen tres puntos clave para presenciar la festividad:

Qorikancha (Templo del Sol, 9:00 a. m.): Ceremonia inicial, acceso gratuito en calles y avenidas cercanas. Se recomienda llegar temprano.

Plaza de Armas (11:00 a. m.): Escenificación central, ingreso libre, posibilidad de reservar balcones en restaurantes y cafés para mejor vista.

Sacsayhuamán (2:00 p. m.): Acto principal, acceso a tribunas mediante compra anticipada de entradas en la web oficial de Entradas Inti Raymi o Teleticket. El acceso a la explanada es peatonal y las vías cercanas permanecen cerradas al tránsito particular durante gran parte del día.

La organización sugiere planificar los desplazamientos con antelación y considerar que el trayecto a pie desde el centro histórico hasta Sacsayhuamán puede tomar entre 30 y 40 minutos.

Cronograma oficial

El programa oficial del Inti Raymi arranca en el Qorikancha alrededor de las 8:30 de la mañana, donde el Sapa Inca realiza el saludo inicial y las ofrendas al Sol.

A las 10:00 a. m. inicia la procesión hacia la Plaza de Armas, donde se desarrolla la ceremonia central de las 11:30 hasta las 12:30, con bailes y rituales andinos.

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El último y más esperado acto ocurre en Sacsayhuamán, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., con la representación teatral que incluye lectura de presagios, ofrendas, música tradicional y coreografías de las cuatro regiones del antiguo Tahuantinsuyo.

Durante las semanas previas y posteriores, la ciudad de Cusco ofrece actividades culturales como la Expo Cusco Huancaro, desfiles, conciertos, ferias y la ceremonia de Corpus Christi, que une expresiones religiosas y andinas. El calendario se complementa con izamientos de banderas, encuentros folclóricos y festivales gastronómicos en distintos barrios.