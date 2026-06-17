Inti Raymi 2026: Cómo y dónde ver en vivo la gran fiesta del Sol en Cusco

El Inti Raymi se celebra cada 24 de junio y convierte a Cusco en epicentro de expresiones ancestrales, arte y participación comunitaria. Esta festividad, considerada la más importante del calendario inca, rinde homenaje al dios Sol y marca el inicio del nuevo ciclo agrícola en los Andes.
La versión contemporánea fusiona investigación histórica, música, danza y una puesta en escena teatral que involucra a 700 actores y músicos en tres escenarios emblemáticos de la ciudad.
Se representa íntegramente en quechua, con narraciones en español para el público. El Sapa Inca, personaje central, es elegido entre actores locales y encabeza la procesión desde el Qorikancha hasta la explanada de Sacsayhuamán. Más de 100 mil personas suelen asistir, mientras miles de espectadores de todo el mundo siguen el evento a distancia.
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Pero, las celebraciones no se limitan a la jornada central. Durante todo junio, Cusco organiza exposiciones, ferias, conciertos, desfiles y actividades gastronómicas como parte del Mes Jubilar.
Destacan el Corpus Christi, el izamiento de banderas y los encuentros culturales en barrios tradicionales. La víspera del Inti Raymi, el 23 de junio, comunidades originarias se congregan en Sacsayhuamán para compartir música y rituales que anticipan la gran ceremonia.
¿Dónde ver el Inti Raymi en vivo?
La transmisión oficial del Inti Raymi 2026 estará a cargo de TVPerú y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). El evento se podrá seguir en señal abierta (canal 7.1), Movistar TV (canal 7 SD / 707 HD), Claro TV (canal 7 SD / 507 HD) y la plataforma digital TVPerú Play.
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Las páginas y redes sociales de la Municipalidad Provincial del Cusco y de EMUFEC suelen compartir la cobertura en vivo a través de sus canales oficiales.
Para quienes viajan a Cusco, existen tres puntos clave para presenciar la festividad:
- Qorikancha (Templo del Sol, 9:00 a. m.): Ceremonia inicial, acceso gratuito en calles y avenidas cercanas. Se recomienda llegar temprano.
- Plaza de Armas (11:00 a. m.): Escenificación central, ingreso libre, posibilidad de reservar balcones en restaurantes y cafés para mejor vista.
- Sacsayhuamán (2:00 p. m.): Acto principal, acceso a tribunas mediante compra anticipada de entradas en la web oficial de Entradas Inti Raymi o Teleticket. El acceso a la explanada es peatonal y las vías cercanas permanecen cerradas al tránsito particular durante gran parte del día.
La organización sugiere planificar los desplazamientos con antelación y considerar que el trayecto a pie desde el centro histórico hasta Sacsayhuamán puede tomar entre 30 y 40 minutos.
Cronograma oficial
El programa oficial del Inti Raymi arranca en el Qorikancha alrededor de las 8:30 de la mañana, donde el Sapa Inca realiza el saludo inicial y las ofrendas al Sol.
A las 10:00 a. m. inicia la procesión hacia la Plaza de Armas, donde se desarrolla la ceremonia central de las 11:30 hasta las 12:30, con bailes y rituales andinos.
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El último y más esperado acto ocurre en Sacsayhuamán, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., con la representación teatral que incluye lectura de presagios, ofrendas, música tradicional y coreografías de las cuatro regiones del antiguo Tahuantinsuyo.
Durante las semanas previas y posteriores, la ciudad de Cusco ofrece actividades culturales como la Expo Cusco Huancaro, desfiles, conciertos, ferias y la ceremonia de Corpus Christi, que une expresiones religiosas y andinas. El calendario se complementa con izamientos de banderas, encuentros folclóricos y festivales gastronómicos en distintos barrios.
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