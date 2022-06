Joven influencer se enamoró de Cajamarca y sus aventuras se vuelven viral en TikTok

El influencer comió rico y se divirtió de la lindo (Captura TikTok: Ángel Ramírez )

Cuando el Perú, o una parte de él están de fiesta, las celebraciones son a lo grande. Y si los lugareños se divierten, los visitantes eventuales a esa celebraciones lo suelen hacer más. Es que para muchas personas es la primera vez fuera de casa y los usos y costumbres de otros lugares suelen llamar la atención.

Y como casi todo en estos tiempos es material para TikTok , pues la experiencia de un influencer de esta red social también lo es al decidir compartir como pasó la famosa fiesta de San Juan en el pueblo de Chota, Cajamarca. El mismo lugar de nacimiento del presidente Pedro Castillo.

Tal como se puede ver en las imágenes, el usuario Ángel Ramírez llegó hasta una feria donde se desarrollaba la celebración principal y ya estaba abarrotada de gente.

“Por fin llegamos a la feria (…) No es por nada, pero aquí en Chota te puede faltar la comida, el amor, pero lo que nunca te va a faltar es la chela”, afirmó con inusitada alegría al ver el ambiente de jolgorio que se estaba formando en la tierra de nuestro actual presidente.

Acto seguido, el muchacho hizo varias tomas de lo bien que lo pasaban los visitantes a esa feria, y él mismo. Entre ellas, también mostró lo delicioso que se come en la zona, en especial el tradicional cuy chactado. “Qué rico que es el cuy”, dijo en una parte del video clip.

Otra escena divertida fue cuando en determinado momento de la reunión se puso a llover. Obviamente, Ramírez corrió al igual que muchos en el lugar para protegerse de lo que pensaba sería un gran aguacero y malograría todo. Pero felizmente para ellos la situación no pasó a mayores y el amago de lluvia fue solamente eso, por lo que las celebraciones no se vieron interrumpidas y todo prosiguió como al principio.

Como era de esperarse, las aventuras de Ángel Ramírez en territorio chotano no pasaron desapercibidas para un gran número de seguidores y en poco tiempo el video se volvió viral. Hasta el cierre de esta nota, el clip ya había sido reproducido más de 924 mil veces y se acerca al millón galopante. De igual manera, ya logró superar los 83 mil me gusta. Una locura.

“Yo no soy mandona, a mí me mandan, JAJAJA, morí”, “Porque no viniste a Cutervo acá es mejor jajajaja”, “Aún falta la fiesta de Bambamarca 🤩 esa fiesta se celebra al máximo”, “tienes que ir a Cutervo...también está de fiesta”, “JAJAJA la chela no falta”, “Me encanta tu contenido”, son algunos de los comentarios que le dejaron ciertos de cibernautas.

¿DÓNDE QUEDA CHOTA?

A pesar que el pequeño pueblo de Chota ha ganado cierta popularidad por ser el lugar de origen de nuestro actual presidente Pedro Castillo, todavía hay mucha gente que desconoce dónde queda exactamente.

Pues Chota está ubicada en Cajamarca, a 152 Km al norte del centro de la ciudad y a 219 Km al este de Chiclayo. Además está a 2,382 metros sobre el nivel del ma r.

Pero ahí no solo han nacido Pedro Castillo y su esposa, la primera dama del a Nación, Lili Paredes; también es cuna de otros renombrados actores de la política peruana como César Acuña, su hermano Virglio Acuña, el excongresista Segundo Tapia, ente otros.

