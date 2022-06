Cusqueños rinden homenaje a Bumblebee y se vuelve viral

(Captura TikTok: @guia.cooltural)

El Cusco es una ciudad tan bella que fácilmente puede servir como lienzo para las más extravagantes historias. El mundo del cine, por ejemplo, ha sido plenamente consciente de esto y hace poco más de medio año fue escenario de la megaproducción de Hollywood: Transformers.

Pues el buen recuerdo de estos robots extraterrestres sigue presente en muchos fanáticos de la Ciudad Imperial. Tal es así que algunos le siguen rindiendo homenajes en diferentes que se realizan en la antigua capital del Tahuantinsuyo .

Un claro ejemplo de esta situación es la réplica casi exacta del querido y carismático Bumblebee. Claro que en una versión más pequeña, para que pueda ser partícipe de un desfile de alegorías previo a las celebraciones por el Inti Raymi, ocurrido el último 24 de junio.

Tal como se puede ver en la plataforma de videos TikTok un camión, que hacía las veces de autobot llevaba sobre su tolva la imagen del adorable Bumblebee arreglado para la ocasión: tenía detalles incaicos, una guitarra y la bandera que representa al Cusco.

Sin lugar a dudas, este trabajo que podría considerarse de artesanía, causó la sorpresa y admiración de todos los asistentes que aprovecharon el momento para sacarse unas fotos para el recuerdo y grabar videos.

Uno de esos fue el usuario @guia.cooltural quien, sacando provecho de su lugar privilegiado al lado del autobot, realizó un mini clip que no tardó mucho en hacerse viral. “Los Transformers volvieron”, es el mensaje que acompaña el video. El mismo ha logrado ser reproducido casi 21 mil veces. De igual manera se acerca casi al millar de me gusta.

“¿Entonces, ya hemos hecho nuestro propio robots?”, “mata a guitarrazos o qué? o tal vez es el que pone la música mientras pelean!”, “el hijo cusqueño de Bumblebee”, “puro arte”, “está muy bueno”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

De igual manera, entre los mensajes se puede descubrir que el responsable de dicha obra de arte, que ha dejado a más de un cibernauta con la boca abierta, responde al nombre de Vicente Huamán Quispe, un artista plástico cusqueño que también se dedica la pintura.

TRANSFORMERS EN PERÚ

Como se recuerda el equipo de producción de la esta película escogieron al Cusco como escenario de parte de la secuela “Transformers: el despertar de las bestias”.

Los trabajos de filmación se dieron entre agosto y finales de octubre del año pasado y causaron sensación en todo el pueblo cusqueño que se cruzaba con los grandes vehículos por sus calles.

Pero los ‘Transformers’ no solo conocieron la mítica ciudad de los incas cuando estuvieron en nuestro país. Pues to que también se grabaron escenas importantes en Nazca y en Tarapoto. Es decir, la producción escogió locaciones súper turísticas y muy emblemáticas de la cultura peruana, con el fin de darle realce a su historia. Los fanáticos esperan la película con ansías y esperan ver cómo ha sido reflejado nuestro Perú.

Vale recordar que el estreno de ‘Transformers: Rise of the Beasts’ está programado para el 2023. Más exactamente el para 9 de junio. Este estreno solo será para los Estados Unidos. Para el resto del mundo todavía no hay fecha pero se supone que no será mucha la diferencia con las salas norteamericanas.

Esta será la secuela de Bumblebee (estrenada en el 2018) y además, según las páginas especializadas en cine, también se vienen dos secuelas más de la serie ‘Transformers’, aunque estas todavía están en proceso de preproducción y su estreno todavía se daría para los años 2025 y 2026 aproximadamente. Así que a los fans solo les queda esperar.

