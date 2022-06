N’samble anunció junto a Martín Vizcarra la versión salsa de ‘Mi bebito fiu fiu’

(Captura TikTok: Sandro Martín Solar)

Aunque parecía que la euforia por el tema ‘Mi bebito fiu fiu’, y su múltiples versiones, ya había disminuido, ha salido una nueva intención de seguir reversionando el éxito de Tito Silva Music. Esta vez al ritmo de salsa. Si ya todos la cantaban, pues ahora parece haber llegado el tiempo de bailarla al mejor estilo de una timba cubana. Y al parecer tiene el visto bueno del principal involucrado en esa canción: Martín Vizcarra.

Ocurre que el vacado expresidente apareció en un video junto al cantante Sandro Martín Solar, una de las voces principales de la orquesta N’Samble. Ambos decidieron hacer un video en el que mandan saludos y se agradecen mutuamente.

Tal como se puede ver en el video de TikTok, tanto Martín Vizcarra como Sandro Martín Solar lucen abrazados y mostrando una sonrisa de oreja a oreja, el exmandatario confiesa que la pasó “excelente, hoy la pasamos muy bonito con N’Samble”.

Evidentemente conmovido y agradecido por el cumplido, el salsero no dudó en lanzar una respuesta que arrancó más de una sonrisa a los cibernautas y abrió la esperanza a los seguidores de género afrocaribeño de escuchar la versión de ‘Mi bebito fiu fiu’ que faltaba.

Y es que ya con la confianza instalada cómodamente entre ambos Solar no dudó en soltar un anuncio: “Se viene el éxito: caramelo de chocolate, empápame así...”, cantó. No queda claro si fue una broma, pero el expresidente solo atinó a sonreír.

Como era de esperarse, el clip de tan solo once segundos se ha convertido en viral y hasta el momento ya ha conseguido casi 128 mil reproducciones. De igual manera, los me gusta llegan a casi siete mil.

“Aunque me chanquen pues volvería a votar por él”, “jajajaja buena mano me hiciste el día con Margarito Machahuay”, “Al único hombre que obedecía cada vez q decía que me quede en casa”, “Nuestro presidente, el bebito fiu fiu jaja”, “jajaja que tal correa del presi jajaja”, “te fuiste de avance, bien feliz el fiu fiu”, fueron algunos de los simpáticos comentarios que se pudieron leer en el post de ciento de cibernautas.

¿QUÉ ES MI ‘BEBITO FIU FIU’?

Como se recuerda, hace unas semanas el ambiente político peruano se remeció, una vez más, por un ampay que tenía como protagonistas a Martín Vizcarra y a la excandidata al Congreso por Somos Perú, Zully Pinchi. Se supone que ambos se habrían reunido en un mismo hotel de la ciudad del Cusco. La cosa no habría tenido mayor relevancia si es que no se supiera que el ex jefe de Estado está casado, desde hace muchos años ya, con Maribel Díaz Cabello.

De esa reunión, se filtraron varios chats vía WhatsApp en la que ambos se expresan con demasiada cercanía y cariño. Es más, Zully Pinchi se refiere a Martín Vizcarra como “mi bebito fiu fiu”.

Ese fue precisamente el punto de partida para todo el furor musical que vino después. Todo comenzó gracias al músico e influencer peruano Tito Silva Music quien, usando como base musical la canción ‘Thank You’ de la artista inglesa Dido, le hizo unos cambios a la letra original adaptándola a los del famosos chat y de ahí no ha parado de recibir elogios por todos lados.

Tal ha sido el furor que ‘Mi bebito fiu fiu’ ha causado en todo el Internet que cientos de personas también ha hecho su propia versión en otros ritmos y hasta en otros idiomas. Ahora parece que se viene la versión en salsa. ¿Tendrá éxito?

VIDEO

Martín Vizcarra tomó con humor el anuncio del cantante de N'samble (Video TikTok: Sandro Martín Solar)

