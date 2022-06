Irma Maury entierra a Doña Nelly y afirma que regresaría a Al Fondo Hay Sitio bajo una sola condición

Irma Maury habló sobre su rumoreado regreso a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: América TV)

Después de seis años de ausencia, los televidentes se mostraron emocionados por el esperado retorno de Al Fondo Hay Sitio. Los divertidos personajes de la teleserie de América TV volvieron a hacer de las suyas; sin embargo, varios de ellos no formaron parte de la novena temporada. Doña Nelly Camacho, interpretada por Irma Maury, fue una de las grandes bajas.

Aunque la matriarca de los Gonzales falleció en la sexta temporada, los fanáticos de la serie tenían la esperanza de verla nuevamente en escena. Y es que la producción dirigida por Gigio Aranda ha demostrado que todo puede pasar en la trama, y eso incluye revivir a algunos de sus personajes, como ha sido el caso de Grace Gonzales.

“A mí me encantaría que regrese doña Nelly por supuesto, eso es de cajón. Tengo su regreso pensado hace muchos años. Lo tengo listo, así que si Irmita quiere, ‘plim’”, indicó el guionista al programa Cuarto Poder, despertando nuevamente la ilusión de los usuarios.

No obstante, Irma Maury aclaró recientemente que, aunque siempre se mostró a gusto con su personaje a lo largo de la serie, no piensa volver a dar vida a la enemiga principal de Francesca Maldini nunca más.

“Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Es un capítulo cerrado en mi vida, (Doña Nelly) está muerta para mí. Estoy muy agradecida con todos, de verdad les tengo mucho aprecio y respeto, pero no hay forma de que cuenten conmigo. Ahorita estoy en otra”, acotó en entrevista con El Popular.

Maury recalcó que por el momento está enfocada en su salud y en el cuidado de sus nueve perros. En caso de ser llamada nuevamente para formar parte del elenco de Al Fondo Hay Sitio, solo regresaría si se le propone un nuevo personaje.

“Si la vida me permite retornar, lo haré con algo nuevo”, resaltó la destacada actriz, no sin antes felicitar a todo el equipo por el buen rating que ha mantenido la serie desde su estreno.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE AL FONDO HAY SITIO?

Pese a ser uno de los personajes más importantes, Irma Maury le dijo adiós a Doña Nelly en el 2014. Según dijo a América Noticias en ese entonces, se fue de Al Fondo Hay Sitio porque el trabajo le demandaba demasiado tiempo y no estaba disfrutando de su vida como realmente quería.

“La decisión fue porque necesitaba de mí misma un poco más. El trabajo es muy bueno, pero te absorbe bastante. No extraño a Doña Nelly. Es más, ya me parecía un poco cargosa porque en la calle me decían ese nombre, y no me gusta”, expresó la artista nacional

Doña Nelly falleció de un ataque cardíaco tras enterarse que se ganó la lotería. (Foto: Captura de América TV)

Años más tarde fue consultada sobre el mismo tema y, nuevamente, Irma Maury resaltó que no se arrepentía de haber dejado atrás una de las series más exitosas de la televisión peruana. Según dijo, se despidió sin mucho drama de por medio porque no tenía grandes responsabilidades en su vida.

“Eso te da la facultad de que tú puedas decir: ‘Hasta acá estoy en tal parte, ya no quiero estar, me voy a mi casa’, porque tengo mi vida armada y para mí sola, no hay problema. No tengo nada que me ate a estar en un sitio donde ya me aburrí”, explicó en una conversación con Andrea Llosa.

