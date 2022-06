Carlos Cáceda analiza el duelo ante Deportivo Cali y habla sobre su ausencia en la selección peruana | ENTREVISTA | Foto: Prensa Melgar FBC

Melgar vs. Deportivo Cali se enfrentan este miércoles 29 de junio por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Colombia), en el Estadio Deportivo Cali. El encuentro será televisado por DirecTV Sports y podrás seguir todas las incidencias del partido en infobae.com

Melgar llega a este partido tras quedar primero en su grupo y eliminar a Racing de Argentina. Ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren seguir haciendo historia en el plano internacional. Al frente, tienen a Deportivo Cali, que viene atravesando una irregular campaña y quedó fuera de la Copa Libertadores a manos de Boca Juniors y Corinthians.

Antes del viaje a Colombia, Infobae entrevistó a Carlos Cáceda, arquero de Melgar, para hablar sobre el buen momento del equipo y otros temas más.

¿Qué expectativas para el duelo ante Deportivo Cali de este miércoles?

Gracias a Dios se nos vienen dando las cosas, estamos mentalizados en hacer un buen partido ante Cali, es una llave bien difícil frente a un equipo bien complicado, que juega muy bien, tiene buenos jugadores de mucha experiencia y jerarquía, pero nosotros tenemos lo nuestro, buen juego, así que va a ser un buen partido y esperemos traer un buen resultado.

De lo que han visto de Deportivo Cali, ¿qué les preocupa?

Sí, tiene buenos jugadores y tiene un buen juego, pero lo que nos preocupa a nosotros es lo que hacemos en la cancha. Tenemos que hacer lo que el profesor nos diga y creo que de esa manera podemos sacar un buen resultado. Nosotros nos tenemos que preocupar por hacer bien las cosas dentro del campo.

Y será una llave especial, puesto que el profesor Néstor Lorenzo ya no los va a dirigir más en este certamen, porque de avanzar a cuartos tendrán otro entrenador.

Son cosas que pasan, pero nosotros ahora estamos enfocados en el partido, feliz por lo que le ha pasado al profesor junto a su comando técnico, sin embargo, nosotros debemos estar concentrados en la Copa Sudamericana, ya después se verá lo del torneo local.

¿Cuál es la clave para que Melgar compita a nivel internacional?

Nosotros la mentalidad que tenemos no solamente es participar, sino que es competir. Yo pienso que las cosas se nos vienen dando no solamente este año, sino años atrás. Nosotros tenemos que seguir así con mucha humildad, si bien es cierto, hemos clasificado a octavos de la Copa Sudamericana, pero todavía hay que creer que tenemos mucho por dar, siempre creyendo que debemos seguir unidos. Al que le toque jugar hay que apoyar, esto es sacrificio y esperemos que las cosas nos salgan de la mejor manera.

Pero la Copa Sudamericana, ¿te puede dar esa vitrina para volver a emigrar al exterior?

Siempre estos torneos sirven como vitrina para todos. Pero nada, uno siempre tiene que primero pensar en tener una regularidad y que le vaya bien al equipo, principalmente que le vaya bien al grupo y de ahí si las cosas se dan, sí hay una oferta al extranjero bienvenido sea. Estuve en Veracruz, pero todavía queda esa espina por consolidarme afuera y jugar en el extranjero.

¿Por qué no seguiste en Veracruz?

Pasaron muchas cosas, sí te contaría capaz, es muy largo, pero te lo puedo resumir, lo que pasa es que la idea era que a Pedro Gallese lo vendan y que yo me quedará. Entonces, yo fui por eso, pero Gallese se terminó quedando y yo no me podía quedar ahí porque estaba el Mundial encima y tenía que tener continuidad. Ahí vine a Municipal, el profesor ‘Chino’ Rivera me recibió de la mejor manera y ahí quedó la anécdota de Veracruz. Pero todavía queda mucha carrera por delante.

A muchos peruanos le causo sorpresa, puesto que cuándo Gallese no atajaba en la bicolor, quien lo suplía en la selección eras tú, ¿por qué fuiste desconvocado?

Son decisiones que uno tiene que aceptar, solo queda seguir trabajando nada más y bueno si es que le va bien al club, obviamente uno puede aspirar a la convocatoria. Son decisiones que uno tiene que tomarlo bien, ha sido triste, no te voy a mentir, pero uno tiene que estar tranquilo y seguir trabajando.

Pero, haciendo una autocrítica, ¿crees que bajaste en tu rendimiento para no ser convocado?

No sé, no sabría que decirte, pero son decisiones del comando técnico y uno tiene que respetar y aceptarlas. Capaz ellos vieron algo, no sé que habrá pasado.

¿Conversaste con el comando técnico luego de ser desconvocado de la selección peruana?

No he tenido comunicación.

¿Cómo viviste la eliminación por penales ante Australia por el repechaje?

Lo sufrí porque yo también soy parte del grupo. Obviamente, quería lo mejor para ellos, pero sea cual sea el resultado, siempre trato de apoyar y estar ahí presente con mis amigos, me dolió, pero esto es fútbol y sé que ellos se van a levantar. Ahora, vamos a pelear otra clasificación.

Mucho se ha criticado la manera de atajar del australiano Andrew Redmayne, ¿qué opinas de ese estilo?

No sé, no voy a opinar nada de eso. Cada uno sacará sus conclusiones. Opinar más de eso al respecto, creo que está de más.

Melgar compite en los dos frentes y lo hace de gran manera, ¿a qué se debe?

Estamos ahí, paso a paso todavía, tenemos que seguir mentalizados y concentrados en cada minuto de juego en ambos partidos. Primero está la Copa Sudamericana, Colombia será una plaza difícil, pero no imposible, porque nosotros sabemos jugar de visita y tenemos con qué hacer daño. Así que ante Cali será un buen partido. En el torneo local, es una meta a corto plazo, pero todavía falta para que acabe el torneo. Esto de que nos vaya bien en ambos torneos se debe a mucho trabajo, a tener actitud y que el profesor Néstor ha llevado bien el grupo. La mentalidad de todos los compañeros ha sido que se puede competir y que se puede sacar buenas resultados. El trabajo en equipo es clave, porque si uno falla, está el compañero de atrás para evitar el peligro.

Entonces, la hinchada ‘Rojinegra’ puede estar tranquila, ¿qué hoy sacan un resultado valioso ante Deportivo Cali?

Sí, la hinchada tiene que estar tranquila porque siempre saben que el jugador que sale a la cancha a representar a Melgar va a dejar todo por los colores, la institución, la familia y la hinchada.

