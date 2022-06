Dominique Bijotat, ex DT de Metz sobre Sadio Mané: “Tiene la mente para triunfar en Alemania”

Con la contratación de Sadio Mané, el Bayern Múnich apunta a ser uno de los clubes con mejores refuerzos en el mercado de fichajes de verano 2022-23. Tras las llegadas de Noussair Mazraoui y Ryan Gravenberch, ambos provenientes del Ajax de la Eredivisie, el multicampeón de la Bundesliga ha anunciado oficialmente el último miércoles la llegada del delantero senegalés de 30 años, quien ya es jugador del cuadro alemán por las próximas tres temporadas tras llegar a un acuerdo con el Liverpool, su exequipo.

“Estoy muy contento de estar finalmente en el Bayern de Múnich. Tuvimos muchas conversaciones y desde el principio sentí el gran interés de este gran club, así que no tuve ninguna duda desde el principio: este es el momento adecuado para este reto. Quiero conseguir muchas cosas con este club, también a nivel internacional. Incluso durante mi estancia en Salzburgo, seguí muchos partidos del Bayern, ¡me gusta mucho este club!”, aseguró Mané en su presentación con la nueva camiseta del elenco teutón.

No obstante, desde Francia, su ex DT en Metz por el año 2012, no podía ser ajeno al excelente momento de Sadio Mané tras su llegada al poderoso Bayern Múnich. Es por eso, que Infobae llamó a Dominique Bijotat, quien se deshizo en elogios hacia el exdelantero de Liverpool.

“Mané es un joven humanamente muy apegado y un futbolista con mucho potencial en la capacidad de eliminar a su oponente (técnica y explosividad), pero no siempre fue justo en el juego colectivo, ya que fue más el aprovechamiento individual”, comentó Dominique Bijotat a Infobae en exclusiva.

Luego, el técnico francés reveló los trabajos que hizo con Sadio Mané para qué mejoré y sea un mejor futbolista. “Sí, hemos trabajado mucho en la alternancia entre la realización personal y la relación con sus compañeros y en su juego de cara a la portería. Sadio Mané es un chico que quería triunfar y estaba muy atento a los consejos y su personalidad estaba asociada a su potencial”, reveló Dominique Bijotat a este medio.

“Mane predestinado a llegar al máximo nivel, pero para estar hoy en este nivel era difícil predecirlo. Sé que trabaja mucho y que es benévolo. Nunca tuve la oportunidad de contactarme con él recientemente y estoy seguro de que seguirá brillando con un titulo diferente, ya que tiene una gran adaptabilidad”, agregó.

Dominique Bijotat, extécnico de Metz revela a Infobae un anécdota con Sadio Mané cuando por el año 2012 trabajaban juntos en el elenco francés.

“Durante un partido sale desde el mediocampo Mane elimina a 4 jugadores y frente al portero se le escapa completamente el balón. Él estaba decepcionado y yo también, pero al final del partido fui a consolarlo diciéndole: Ahora se que tienes cualidades para eliminar, pero para existir a un alto nivel trabajaremos de cara a portería para canalizar mejor sus emociones y por ende sus gestos técnicos”. Mane tiene la mente para triunfar en Alemania.”, sentenció Dominique Bijotat a Infobae en exclusiva.

