Israel Dreyfus regresó a Esto es Guerra tras estar alejado del reality durante tres años

Israel Dreyfus volvió a la competencia de EEG. (Foto: Captura de América Tv)

En medio de una eliminación y con nuevos ingresos, Esto es Guerra llamó una vez más a Israel Dreyfus para que integre sus filas. El modelo dio a conocer que estuvo alejado durante tres años del programa y se mostró bastante sorprendido al ver a sus antiguos compañeros.

El ingreso del surfista se debe a la eliminación que hubo en EEG, pues el equipo de los ‘combatientes’ perdió a uno de sus pilares: Ignacio Baladán. Por este motivo, la producción decidió traerles un nuevo refuerzo.

Para sorpresa de muchos, Israel Dreyfus fue el elegido, pues es un competidor histórico de Combate y conoce a la perfección este tipo de formatos. Además, Renzo Schuller se emocionó al saber que estaba nuevamente en el programa.

A su ingreso, el conductor de Esto Es Guerra no dudó en preguntarle cómo es que se sentía al volver luego de un largo tiempo. “ La verdad que no sé que decir. Son casi tres años que no piso este set. Me siento extraño, con una mezcla de sensaciones, nervioso, emocionado ”, contestó.

Asimismo, Johanna San Miguel tomó la palabra y le advirtió a Israel Dreyfus que no la tendría nada fácil en el programa, por lo que debía de esforzarse al máximo para ser un buen competidor y así dar la talla.

Al respecto, el corredor de olas señaló que sabía perfectamente lo que podía suceder. “ Conozco perfectamente el formato, conozco las consecuencias de no rendir, es cuestión de aclimatarse, no compito hace tres años ”, indicó.

Luego de escuchar estas palabras, Renzo Schuller le pidió su total compromiso a Israel Dreyfus y le dijo que debía de adaptarse lo más pronto posible, pues se encontrabas a puertas de una gran semifinal.

Tuvieron que pasar tres años para que Israel Dreyfus vuelva a un reality de competencia. En esta ocasión, Esto es Guerra lo volvió a convocar para reforzar a los ‘combatientes’.

¿A QUÉ SE DEDICÓ ISRAEL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

Luego de alejarse del reality de América Televisión, Israel Dreyfus volvería a las pantallas como el protagonista de la ‘cita soñada’, un programa la Ruta del Amor conducido por Karina Rivera en Latina, en el 2020. Lamentablemente, el espacio no duraría mucho tiempo al aire y sería cancelado.

Al año siguiente, todavía en medio de la pandemia del COVID-19, el modelo haría su debut en la conducción a través del programa Arroz con Mango de Conecta TV Perú. Esto lo hizo hasta finales del 2021, cuando también fue cancelado.

