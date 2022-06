Carlos Galván afirmó: “Carlos Compagnucci no sabe quién es Jordan Guivin”

Carlos Galván se refirió al fichaje de Jordan Guivin en Universitario.

Jordan Guivin llegó a Lima esta mañana para firmar por Universitario de Deportes. Para muchos es una buena incorporación, no obstante algunos no ven con buenos ojos su fichaje como es el caso de Carlos Galván, exfutbolista ‘merengue’, quien sostuvo que el técnico Carlos Compagnucci no tendría conocimiento del mediocampista.

“Tú crees que el entrenador traería un volante en una semana de trabajo”, preguntó Carlos Orejuela en Embajadur Crema TV. Su compañero Carlos Galván respondió lo siguiente: “Yo pienso que Compagnucci no sabe quién es Guivin”.

“Por eso te digo que no creo que ahora haya metido mano el entrenador y el gerente deportivo. No creo que Manuel (Barreto) haya dicho hay que traer a Guivin porque volantes es lo que más tenemos y tenemos para regalar. No digo que se vayan de la ‘U’, sino que tenemos muchos jugadores en esa posición”, complementó el ‘Flaco’.

Asimismo, Orejuela tuvo palabras positivas para el nuevo fichaje de Universitario. “Yo he jugado con Guivin el año pasado, es un buen jugador y buen chico, pero no es ahorita lo que necesita la ‘U’”. El exatacante compartió equipo con el volante en Cienciano del Cusco.

Lo que dice el exdelantero no está alejado de la realidad y es que el conjunto de Ate cuenta con muchas variantes en esa zona del campo. Pese a la salida de Rafael Guarderas a Alianza Atlético de Sullana, aún están a disposición Armando Alfageme, Ángel Cayetano, Gerson Barreto, Jorge Murrugarra y Alfonso Barco. Lo más probable es que se confirme el préstamo o desvinculación con alguno de los mencionados.

GUIVIN REGRESA AL PERÚ

Jordan Guivin pega la vuelta al fútbol peruano. El volante estuvo en México defendiendo los colores del Celaya, el cual disputa la Liga de Expansión MX. Y ahora se pondrá la camiseta de Universitario de Deportes. Este será su tercer club en el medio local, previamente estuvo en Universidad San Martín, donde hizo su debut profesional y después en Cienciano del Cusco.

“Estoy muy feliz, físicamente excelente. Vengo de hacer pretemporada, yo estoy al 100%. Lo veo como un salto, no como un retroceso, estoy viniendo a la ‘U’, el más grande. Por supuesto soy hincha”, comentó en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA ‘U’

Universitario tendrá un partido más para sumar puntos en este Apertura. Su rival será Universidad Técnica de Cajamarca. El encuentro está programado para el próximo domingo 3 de julio a las 7:00 p.m. en el estadio Monumental, escenario donde solo perdió una vez en lo que va del campeonato peruano.

El ‘Gavilán’ no viene bien, puesto que cayó 2-1 ante Carlos A. Mannucci. Por ello, Universitario deberá aprovechar su condición de local y el rival para alcanzar los 28 puntos y acercarse a los primeros lugares, pensando en lo que será la tabla acumulada.

FIXTURE DEL CLAUSURA

Fecha 1: Universitario vs Cantolao

Día: Domingo 10 de julio

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Monumental de Ate

Fecha 2: San Martín vs Universitario

Día: Sábado 16 de julio

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: por confirmarse

Fecha 3: Universitario vs Carlos Stein

Día: Domingo 24 de julio

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Monumental de Ate

Fecha 4: César Vallejo vs Universitario

Día: Miércoles 27 de julio

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Fecha 5: Universitario vs Deportivo Municipal

Día: Sábado 30 de julio

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental de Ate

