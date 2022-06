Gregorio Pérez recordó lo que hizo cuando Alex Valera falló penal con Universitario

Gregorio Pérez contó lo que ocurrió cuando Alex Valera falló un penal con la 'U'.

Alex Valera atravesó hace semanas uno de los momentos más difíciles de su carrera. El delantero falló el último penal ante Australia por el repechaje y de esta forma Perú se quedó sin ir a un Mundial por segunda vez. Uno de sus exentrenadores, Gregorio Pérez, trajo a colación cuando el ‘nueve’ pasó algo similar con Universitario de Deportes.

“Cuando nosotros llegamos, él estaba realmente muy mal en la parte mental. Falto de confianza, yo ya lo había visto en varios partidos, me había impresionado, por sus características, por su potencia, por su juego aéreo, pero cuando llegue y lo conocí, me enteré que él había comenzado a jugar el fútbol a los 20 años, no tuvo la carrera de jugar en juveniles. Encontramos a un profesional con ganas de crecer”, inició Pérez en diálogo con GOLPERU.

El técnico uruguayo contó lo que ocurrió previo al debut con la Universidad San Martín el pasado 13 de septiembre de 2021. Los jugadores de la ‘U’ practicaron penales y no lo vio a Alex Valera “ejecutar con confianza”. Por ello, en caso haya una falta, el responsable era Armando Alfageme.

No obstante, esto cambió durante el partido con los ‘santos’, puesto que el mediocampista se acercó al estratega y le dijo que quería cederle el disparo a Valera. “Estoy totalmente de acuerdo con el apoyo que va a sentir por parte de ustedes y del cuerpo técnico”, respondió ‘Goyo’. Finalmente, el exfutbolista de Deportivo Llacuabamba pateó y falló el remate que pudo ser el 1-0 de los ‘merengues’.

“En el entretiempo le dije ‘yo te tengo que proteger, si hay otro penal no lo tienes que patear. Yo voy a encontrar otro método para ayudarte’. Durante toda la semana después que ganamos estuve hablando con él. Desde ahí, no dejó de hacer goles, todos los partidos hacía goles”, expresó el DT.

Por último, Gregorio Pérez llenó de halagos a Alex Valera. “Yo digo que es un jugador que no tiene techo, quizás si estuviera en el exterior, sería más valorado sin desmerecer a la ‘U’ y el fútbol peruano. No me cabe la duda que él va a triunfar”.

Alex Valera reapareció en una cancha de fútbol luego de la dolorosa eliminación de Perú del Mundial Qatar 2022. El ‘nueve’ fue titular en la caída de la ‘U’ ante Sport Huancayo. Desde la actitud se le vio muy bien al jugador, quien luchó todas las pelotas en la ciudad incontrastable, pese a los 3.259 metros sobre el nivel del mar. El delantero de 26 años es el goleador de su equipo y el segundo máximo anotador de la Liga 1.

LE VE UN BUEN FUTURO A LA ‘U’

Gregorio Pérez sostuvo que aún mantiene contacto con integrantes de Universitario de Deportes como es el caso del administrador Jean Ferrari y afirmó que el club ‘merengue’ se viene manejando de la mejor manera. Asimismo, confía en que puedan revertir la mala situación futbolística.

“Miro el fútbol peruano y a la ‘U’. Para mí, tiene un buen plantel y en la segunda parte del año va a revertir esta situación. He tenido comunicación con gente de Universitario, con hinchas, con periodistas, con dirigentes, con algún jugador y con Jorge Araujo cuando asumió. Me dio pena que a Álvaro Gutiérrez y a su cuerpo técnico no les haya dio bien, porque son buenos profesionales”, dijo el ‘charrúa’.

