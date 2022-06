Carlos Compagnucci analizó su debut con Universitario: “Me da mucha rabia perder por dos penales”

Carlos Compagnucci habló tras caer ante Sport Huancayo en su debut.

Carlos Compagnucci no tuvo un debut soñado. Su equipo, Universitario de Deportes, cayó 2-0 ante Sport Huancayo en la ciudad incontrastable. El estratega argentino no pudo disimular su fastidio por perder a causa de dos penales. No obstante, destacó el rendimiento y entrega de sus pupilos.

“A nadie le gusta perder, no hemos venido a buscar esto, pero tuvimos algunas complicaciones con el tema de lesiones, que también hizo que se resienta un poco lo que pretendíamos. La idea en un principio nos costó aplicarla los primeros 15 minutos, el equipo no se pudo posicionar, pero yo creo que a partir de allí, el equipo compitió muy bien y tuvo ocasiones de gol. Hemos perdido por dos penales. No recuerdo situaciones claras del rival”, inició el ‘gaucho’ en conferencia de prensa.

Compagnucci continuó analizando el accionar de su escuadra. " Yo estoy conforme con la entrega del equipo, lógicamente que estoy enojado por perder, pero valoro mucho la entrega que tuvimos. Yo creo que comenzamos muy bien el segundo tiempo, tuvimos algunas situaciones, presionamos en salida, no los dejamos organizar y me parece que fue nuestra mejor versión. No alcanzó y me da mucha rabia perder por dos penales ”.

Universitario mostró otra cara ante el ‘Rojo Matador’. Se vivió un equipo más corto y siempre trataban de marcar en bloque, sobre todo sus variantes sorprendieron en la previa. El técnico argentino alineó a Ángel Cayetano como mediocampista junto a Jorge Murrugarra. Asimismo, puso a Nelson Cabanillas como extremo por izquierda para apoyar a la defensa, debido a que los locales atacan constantemente por las bandas.

Carlos Compagnucci volvió al club de Ate tras 17 años. La última vez que el argentino comandó el conjunto merengue fue en el 2005, luego dirigió al Guaraní paraguayo y fue asistente técnico de Colo Colo (Chile), Estudiantes (Argentina), Independiente, Deportivo Alavés (España) y Vélez Sarsfield, acompañando a su compatriota Mauricio Pellegrino.

Compagnucci se refirió a la caída de la 'U' ante Sport Huancayo.

LESIÓN DE QUINA

A los 3 minutos Nelinho Quina se dejó caer sobre el césped y en seguida, el cuerpo médico de la ‘U’ tuvo que ingresar para atender al zaguero. Carlos Compagnucci llamó a Aldo Corzo y Jorge Murrugarra para darles algunas indicaciones pensando en el cambio. Finalmente, Piero Guzmán hizo su ingreso por la ‘Moto’. Las cámaras de la transmisión enfocaron al DT ‘crema’, quien no mostró su molestia por iniciar de esta forma el compromiso.

SU REVANCHA

Carlos Compagnucci tendrá un partido más para sumar puntos en este Apertura. Su rival será Universidad Técnica de Cajamarca. El encuentro está programado para el próximo domingo 3 de julio a las 7:00 p.m. en el estadio Monumental, escenario donde solo perdió una vez en lo que va del campeonato peruano.

El ‘Gavilán’ no viene bien, puesto que cayó 2-1 ante Carlos A. Mannucci. Por ello, Universitario deberá aprovechar su condición de local y el rival para alcanzar los 28 puntos y acercarse a los primeros lugares, pensando en lo que será la tabla acumulada.

FIXTURE DEL CLAUSURA

Fecha 1: Universitario vs Cantolao

Día: Domingo 10 de julio

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Monumental de Ate

Fecha 2: San Martín vs Universitario

Día: Sábado 16 de julio

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: por confirmarse

Fecha 3: Universitario vs Carlos Stein

Día: Domingo 24 de julio

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Monumental de Ate

Fecha 4: César Vallejo vs Universitario

Día: Miércoles 27 de julio

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Fecha 5: Universitario vs Deportivo Municipal

Día: Sábado 30 de julio

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental de Ate

SEGUIR LEYENDO