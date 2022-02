¡Otra vez! Pedro Suárez Vértiz genera polémica con mensaje sobre las mujeres: “Hay que tener mucho cuidado con su noción de igualdad”

Pedro Suárez Vértiz causa revuelo una vez más por su publicación. (Foto: Instagram)

¡Lo hizo de nuevo! No es la primera vez que Pedro Suárez Vértiz publica un mensaje que genera la indignación de muchos y la sorpresa de otros. A través de sus redes sociales, el artista peruano se refiere a diversos temas, siendo varios los seguidores que están de acuerdo con él, pero muchos más los que estallan contra el rockero, pidiendo incluso, que le quiten el internet.

En esta ocasión no fue la excepción. Pedrito publicó tanto en su cuenta de Instagram como en la de Facebook un mensaje sobre las mujeres, señalando que este género exige igual a sus parejas pero no a sus hijos, amigos y hermanos.

“Amo a la mujer pero hay que tener mucho cuidado con su noción de igualdad. Le dicen orgullosas a su hijo ‘Romperás corazones por todo el mundo’. A sus amigos ‘¿No te la agarraste? ¿Eres un sonso”. A sus hermanos ‘Vive, goza, pero que ninguna te atrape’. Defienden la libre naturaleza del hombre en hijos, hermanos y amigos, pero la de sus parejas jamás”, indicó el cantante.

”Los hermanos, amigos o hijos sí deben ser libres y astutos. Pero sus parejas por solo voltear a mirar, ya son lo peor. ¿Cómo es eso?”, preguntó Suárez Vértiz. Dicho esto se despidió de sus fans y les deseó un feliz jueves.

Mensaje de Pedro Suárez Vértiz. (Foto: Facebook)

USUARIAS DEBATEN ANTE MENSAJE DE PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ

Es aquí cuando los fans del artista, en su mayoría mujeres, no dudaron en opinar al respecto. Mientras unos indicaron que “estaba más claro que el agua”, otros señalaron que no estaban de acuerdo.

“¿Estas intentado con este post confundir sobre el concepto de igualdad y/o feminismo?”, escribió una usuaria, mientras que otra indicó: “Lo que mencionas se da mucho, pero no hay que generalizar, no todas las mujeres son así, de la misma forma que no todos los hombres son machistas, a nuestra sociedad aún le falta evolucionar mucho. Buena reflexión sobre la doble moral de muchas personas”.

“Has escuchado a las mujeres machistas, igualdad solo cuando les conviene”, dijo otra usuaria. Es ahí cuando otra fan entró al debate: “No generalizar Pedro. Mi madre jamás crió de esa forma a mis hermanos, son 4 varones. Siempre les inculcó respeto a la mujer. Al igual tengo un hijo varón y no lo he criado de esa manera . Siempre le digo respeto a la mujer, acuérdate que tienes hermanas mujeres y tu madre es mujer. Me enseñaron valores y enseño valores también con el ejemplo”.

“Jamás escuché eso de mi madre con mis hermanos. Siempre se les inculcó el respeto por la persona independientemente de las diferencias. Lo mismo hago yo con mis hijos. No estoy de acuerdo contigo”, acotó una cibernauta.

“Totalmente cierto. Cuando tocan a un hombre de nuestra familia.. reaccionamos mal. Pero si nos creemos con derecho de maltratar o humillar a nuestra pareja”, respondió otra.

SEGUIR LEYENDO: