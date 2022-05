Pedro Suárez Vértiz recibe duras críticas por su polémico consejo a las mujeres

Pedro Suárez Vértiz cumple el sueño de fan y permite que lo visite. (Foto: Instagram)

“Hay que ir al gimnasio, sí. Pero para aumentar lo que falta. No para quemar el 100% de la grasa femenina, y terminar pareciéndose más a Bruce Lee, que a Marilyn Monroe. Un consejo, chicas: No se arreglen para las mujeres. Arréglense para sus hombres. Serán felices, y en la cama... ufffff , la pasarán fenomenal”, escribió.

Este mensaje del cantante causó gran indignación entre los cibernautas, quienes reaccionaron de manera rápida y no dudaron en señalar que el pensamiento de Pedro Suárez Vértiz era bastante machista, señalando que las mujeres no deben de ‘arreglarse’ para sus parejas, sino para ellas mismas.

“ Esta vez no estoy de acuerdo uno tiene que arreglarse para sí misma no para el resto ”, “Uno tiene que arreglarse para uno mismo, para sentirse bien y estar bien, no para alguien más. Primero debemos sentirnos y amarnos nosotros, luego el resto”, le dijeron algunos.

Asimismo, otro grupo de mujeres catalogaron de machista las opiniones de Pedro Suárez Vértiz y le recordaron que en la actualidad vivimos en una sociedad que busca la igualdad de género, así como el empoderamiento de la mujer.

“ Machismo puro tu comentario ”, “Todo bien, pero “no se arreglen para las mujeres si no para los hombres”, nel Pedrito. Algunas nos arreglamos para nosotras mismas también”, “El estar bien y verse bien para uno misma es lo más importante...con o sin gym..es una lastima leer comentarios machistas pero gracias a Dios hoy en día somos muchas mujeres empoderadas y así también criamos a nuestras hijas”, señalaron.

Pedro Suárez Vértiz en el ojo de la polémica.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ PROVOCA UNA CONTROVERSIA

En febrero de este año, Pedro Suárez Vértiz fue tildado de “machista” por Jessica Newton luego de realizar una publicación que, según la exreina de belleza, intentaba justificar la infidelidad de los hombres mayores hacia sus esposas de la misma edad.

“ La mujer mayor con un hombre menor, siempre se verá amenazada por mujeres menores. Esto lo sabía Yoko Ono, 7 años mayor que John Lennon, cuando le permitió tener un romance de 2 años con su propia secretaria . Escogida por ella misma. Así Jhon maduró y regresó con Yoko más enamorado que nunca. Sabia la Yoko”, escribió.

Este comentario no le gustó para nada a la organizadora del Miss Perú, por lo que le comentó ‘machista’ por su pensamiento. “¡Qué machista! Jamás lo hubiera pensado de ti, nunca dejo de sorprenderme. Feliz San Valentín”, le dijo. Además, otros cibernautas lo criticaron.

