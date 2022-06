Pedro Súarez Vértiz a Ricardo Gareca en el Día del Padre: “Nadie te culpa por lo de Australia, aguante tigre”

Pedro Súarez Vértiz le pide a Ricardo Gareca que se quede entrenando a la selección peruana de fútbol. (Foto: Instagram)

Este 19 de junio se celebra el Día del Padre y el cantante Pedro Suárez Vértiz aprovechó la oportunidad para compartir un extenso mensaje dedicado al DT de la selección peruana, Ricardo Gareca.

El compositor utilizó sus redes sociales para pedirle al entrenador argentino que se quede como director técnico del equipo ‘Blanquirojo’. Como se sabe, el exfutbolista se encuentra en medio de una posible renovación con la Federación Peruana de Fútbol por hasta cinco años más.

Hasta el momento, se desconoce si Ricardo Gareca continuará trabajando con la bicolor. Por ello, a través de su cuenta oficial de Instagram, Pedro Suárez Vértiz se sumó a la larga lista de hinchas que desean ver al profesor con los colores blanco y rojo más tiempo.

“Tigre. Tú eres el prócer de nuestro nuevo patriotismo. No permitas que el blooper con Australia sea el epílogo del hermoso libro que todavía no has terminado de escribir, sobre tu épica historia en el Perú”, se lee en las primeras líneas del texto.

Asimismo, aseguró que la no clasificación al Mundial Qatar 2022 no es su culpa. Recordemos que el equipo peruano no pudo superar en la ronda de penales a los australianos quedando 4 a 5, quedando fuera del evento internacional.

“Jamás en la historia de mi amado país, un DT había sido reclamado por unanimidad para quedarse después de la eliminación de un mundial. Nunca. Todos se iban odiados y maldecidos. Pero Gareca no. Lo que demuestra que absolutamente nadie te culpa de lo que pasó con Australia”, señaló.

Además, resaltó que gracias a su motivación los jugadores han podido demostrar sus capacidades y ganarse, aún más, el corazón de los peruanos en los últimos años. Finalmente, le envió un saludo por esta fecha especial.

“Aguante Tigre que ya falta poco. Esto es solo un intermedio. ¡¡Feliz día del padre papá Gareca!!, concluyó mandando sus mejores deseos al resto de padres. Cabe resaltar que, su publicación generó miles de reacciones donde sus seguidores apoyaban sus palabras.

A las pocas horas del encuentro deportivo Perú vs Australia, el cantante dejó ver su lado futbolístico y se pronunció a través de sus redes sociales para alentar a la ‘Blanquirroja’. “Hoy tenemos que jugar defensiva y ofensivamente. Sin pases imprecisos, desequilibrando en lo individual con Cueva y Carrillo, cortando todos los centros al área de Australia, y sobre todo, evitando contragolpes contrarios. Con eso, el gol peruano, o los goles peruanos, llegarán solos”.

“El milagro de Gareca es que todos nuestros jugadores han hecho goles con la blanquirroja. Creo que solo falta Zambrano, y 3 o 4 más. Increíble. Lo único preocupante es que un solo partido no se puede medir qué equipo es mejor. Por eso hay que aplicar el principio de las finales de fútbol: Las finales no se juegan, se ganan. Y hoy ganará el más acostumbrado a las presiones, y ese es Perú. Vamos muchachos y ¡ARRIBA el PERÚ CARAJO!”, concluyó.

Post de Pedro Suárez Vértiz. (Foto: Instagram)

