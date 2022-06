Sergio George defiende tema de Yahaira Plasencia, La Cantante: “Los puristas de la salsa no se escandalicen”

Sergio George defiende nuevo tema de Yahaira Plasencia. (Foto: Composición)

La cantante Yahaira Plasencia presentó este 1 de junio el lanzamiento del video de “La Cantante”, su polémica versión del tema escrito por Rubén Blades y popularizado por Héctor Lavoe a finales de los años 70. Muy orgullosa, la salsera estrenó su material en todas sus redes sociales.

“La Cantante” se grabó en un colorido barrio de Cali, Colombia, e inicia con una peculiar bruja y una pareja de presentadores de TV criticando la carrera de Yahaira Plasencia. De pronto aparece la artista cantando su tema, acompañada de rapero peruano Ator Untela. La producción musical está a cargo de Sergio George, ganador de 16 premios Latin Grammy, cuatro como Productor del Año.

“Seguimos trabajando, de a pocos. Estoy feliz con esta canción, con cuyo mensaje me identifico y feliz de que Ator sea parte. Mi chip ahora es estar mentalmente fuerte y tratar de hacer las cosas bien”, señaló Yahaira Plasencia respecto a su tema que no ha tardado en generar polémica a través de las redes sociales.

Primero por atreverse a versionar la canción de Héctor Lavoe y segundo por la supuesta indirecta que les manda a Magaly Medina, Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes han cuestionado su vida personal en muchas oportunidades.

Ante ello, Sergio George no ha dudado en expresarse y defender la versión de Yahaira Plasencia.

“A los puristas de la salsa les digo que no se escandalicen, en esta versión estamos difundiendo el legado de Lavoe para que nuevas generaciones lo conozcan. Tampoco creo que a Rubén Blades le moleste que se regraben sus canciones. Al contrario, es parte del negocio de la música”, indicó.

Asimismo, dio algunos detalles de las grabaciones. El productor de figuras como Marc Anthony, Jennifer López, Víctor Manuel, entre otros, contó que Yahaira grabó “el videoclip en un minimarket, porque es allí donde generalmente se congrega la gente latina; en una cancha de básquet; y, otras locaciones colombianas. También hay algunas partes con Ator y Yahaira que se grabaron en el Callao, Perú”.

EXPERIMENTA CON YAHAIRA COMO LO HIZO CON MARC ANTHONY

En otro momento, Sergio George señaló que está convencido de que la salsa debe regresar a la calle, otro de sus motivos para convocar al rapero Untela para esta versión que, además de éxitos y fracasos, habla de ‘ampays’ y ‘ráting’.

“Conocí a Lavoe, él hacía soneo de lo que pasaba en el momento. Yo estaba con él en el piano. Héctor era calle y creo que la salsa ha perdido eso. La salsa es tiradera y hay que regresar a sus orígenes”, dijo el productor, quien resaltó que así como experimentó con Marc Anthony, también lo está haciendo con Yahaira Plasencia.

“Yo sigo probando, como cuando lo hice con Marc Anthony y me dijeron que no iba a funcionar. Pruebo como si estuviera en un laboratorio, creo que si la salsa no se fusiona, muere. Es muy difícil lo que están haciendo Yahaira y Ator; y, lo que hacen otros artistas. Hay millones de personas haciendo lo mismo. Entonces, toma tiempo, algo de suerte, el ‘timing’ adecuado, ser perseverante e ignorar las críticas para alcanzar los objetivos”, concluye Sergio.

Yahaira Plasencia estrena La Cantante. (Foto: Instagram/@yahairaplasencia)

YAHAIRA PLASENCIA RUMBO A LOS PREMIOS HEAT 2022

Yahaira Plasencia se encuentra en Punta Cana para participar, este 2 de junio, en los Premios Heat 2022, galardones a los que está nominada en la categoría de Mejor Artista Tropical y en los que además de entregar el premio de una categoría, presentará oficialmente su nueva canción frente a los protagonistas de la música latina.

Luego viajará a Bogotá, Colombia, para participar como la única artista peruana en el festival “Salsa al Parque”, tarima salsera más importante de Colombia. En este evento, Yahaira compartirá escenario con grandes cantantes como Tony Vega, Andy Montañez, Maelo Ruiz, los Van Van de Cuba, entre otros.

