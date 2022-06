Yahaira Plasencia tras no ganar en los Premios Heat 2022: “Me pusieron en una terna complicada” | ENTREVISTA

Yahaira Plasencia habló con Infobae tras su presentación en los Premios Heat 2022. (Foto: Instagram/@yahairaplasencia)

Yahaira Plasencia viajó hasta República Dominicana para asistir a los Premios Heat 2022, donde estaba nominada en representación de Perú junto a otros artistas nacionales, Álvaro Rod y Leslie Shaw. La salsera compitió en la categoría Mejor Artista Tropical, enfrentándose a Gilberto Santa Rosa, Romeo Santos, Marc Anthony, entre otros grandes músicos de Latinoamérica.

Lamentablemente, la ‘Patrona’ no logró llevarse su estatuilla a casa, puesto que fue superada por Carlos Vives, cantante colombiano. Sin embargo, Yahaira no se amilanó por la derrota y brilló en el escenario al ritmo de “La cantante”, una refrescante nueva versión de la canción que lanzó a la fama a Héctor Lavoe y que ha sido elogiada por Rubén Blades.

Luego de su presentación, Yahaira Plasencia se tomó unos minutos para hablar con Infobae Perú sobre su paso por un escenario internacional, las enseñazas que le ha dejado estar nominada en los Premios Heat y su respuesta ante las críticas que ha generado su último lanzamiento musical.

¿Qué impresiones tienes luego del show? No es tu primera vez en los Premios Heat...

Es mi segunda vez, pero esta vez ha sido bastante inesperado para mí porque canté una tema nuevo, lo acabo de estrenar. Estaba un poquito nerviosa, pero creo que la rompí. Estoy feliz.

“La cantante” finalmente fue escuchado en un show internacional…

Un escenario bastante imponente la verdad. Estoy súper contenta por eso, muy feliz con lo que estamos haciendo con Sergio George, con el equipo de trabajo, poquito a poquito. Creo que eso es bastante, a seguir trabajando, a seguir haciendo música, a seguir haciendo las cosas correctamente. Quiero brindarle a la gente lo que quiero, que es mi música.

No ganaste tu categoría. ¿Cuáles son tus sentimientos al respecto?

Estoy feliz, me pusieron en una terna súper complicada, pero el estar ahí con artistas de tan grande trayectoria para mí es muchísimo.

Álvaro Rod tampoco logró llevarse la estatuilla, pero se lució en el escenario. ¿Viste su presentación?

Mis felicitaciones para él, creo que lo hizo súper bien. El escenario es imponente, siempre dan nervios. Creo que lo hizo muy bien.

Aunque no ganó a ‘Mejor artista tropical’, Yahaira Plasencia se hizo presente en el escenario para interpretar su más reciente tema.

A Rubén Blades le gustó la canción, te felicitó en redes sociales. ¿Cómo tomas su comentario?

Me alegró mucho leer ese post mientras me estaban peinando y maquillando. Ese tema lo escribió él. Fue bastante grato para mí, para Sergio George, para mi equipo de trabajo. Mi respeto y admiración para él.

Las críticas no se han hecho esperar desde el lanzamiento de “La cantante”. ¿Cómo lo asumes?

Súper bien, yo estoy proyectada en mis cosas. Las críticas son parte de, así que la gente tiene derecho a opinar y eso se respeta.

¿Esperabas este tipo de reacción? Recordemos que es un tema emblemático de Héctor Lavoe...

Sí, claro que sí, pero este tema lo hicimos en una nueva versión porque queremos mostrarle a la juventud lo que era Héctor Lavoe. Yo escuché la letra antes de grabarla y me sentí muy identificada, y creo que mis colegas también. Los artistas pasamos por momentos muy complicados, yo lo pasé. Y esta canción me hizo sentirla, sabía que lloverían muchas críticas, lo tenía claro desde un inicio, pero tener el respaldo de Sergio George y de Rubén Blades, quien escribió la canción para Héctor, para mí es suficiente.

Tener el respaldo de Rubén Blades es una buena respuesta para tus detractores…

De hecho, Rubén dijo algo muy cierto: que es una propuesta nueva. No queremos imitar o copiar nada. Estoy agradecida infinitamente con Rubén, con Sergio y con Ator Untela, el rapero peruano que participó en la canción y tiene todo mi apoyo como colega. La gente no se da cuenta, pero a veces solo critica y critica. Nosotros los peruanos estamos saliendo a fuera a representar al Perú. Estoy contenta con los comentarios buenos y los negativos, no los escucho.

¿Cómo te sentiste en el programa de Andrea Llosa, Mujeres Poderosas?

Bien, muy bien, tranquila.

En el programa hablaste sobre la presión mediática que sufriste en su momento…

Lo que pasa es que no es la primera vez, ya lo había comentado antes. No era una entrevista directamente sobre mi vida privada, sino sobre mis experiencias y cómo yo podría aconsejar a los jóvenes de salir de crisis, de alguna adversidad que están pasando. Yo era muy joven en ese tiempo, era más que todo lecciones de vida.

Yahaira Plasencia fue la primera invitada de Mujeres Poderosas. (Foto: Captura Youtube)

Magaly Medina ha criticado a Andrea Llosa por haberte invitado. ¿Tienes algo que decir al respecto?

No tengo nada que decir, es su trabajo y se respeta.

¿Qué se viene para Yahaira Plasencia?

Otro escenario importante. Este sábado 4 de junio, estaré en Bogotá, en Salsa al Parque 2022, que es el festival más grande de salsa que hay en Colombia. Estaré con grandes artistas. Estará Andy Montañez, los Van Van, Maelo Ruiz. Es una oportunidad grande para representar al país y a mostrar mi talento, sobre todo la salsa. Soy la única peruana que está yendo.

