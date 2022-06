Ellos son los famosos peruanos que negaron una infidelidad

Famosos peruanos acusados de infidelidad pero que lo negaron. (Foto: Composición)

En el mundo de la farándula se ha visto más de una situación comprometedora y quien en su mayoría lo ha evidenciado es la conductora de televisión Magaly Medina. Sin embargo, los protagonistas de la historia han terminado negando hasta el final lo que ha sucedido.

El programa de Urraca se ha caracterizado por ‘ampayar’ infieles, pero muchos de ellos no asumían su responsabilidad cambiaban la versión para negar haber ‘sacado los pies del plato’. Pero, muchos de ellos con el paso del tiempo terminaron por asumir lo que realmente pasó.

Por eso, aquí te haremos un recuento de algunos de los famosos peruanos que fueron acusados de haberle fallado a sus parejas, pero que las imágenes los delataron.

GUTY CARRERA

En el 2014, el exchico reality fue acusado de haberle sido infiel a su entonces pareja Melissa Loza. En aquel entonces, se le vinculó con la modelo Milett Figueroa. Con ella habría intercambiado algunos mensajes e incluso habría tenido una salida. Todo esto cuando aún era pareja de la popular ‘Diosa’.

Tras el destape, Guty Carrera reapareció en Esto es Guerra para asegurar que lo que se venía diciendo era total mente falso. Además, rectificó su amor por Melissa Loza y también le pidió matrimonio.

“Lamento mucho todas las cosas que se dijeron de mí y de Melissa. Lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón a ella. Yo no estuve y aquí y apenas regresé quise poner orden en toda la situación. Nosotros tuvimos una pelea muy fuerte porque la señorita Milett Figueroa cruzó la línea del respeto en una relación. Me envió mensajes que nunca debió enviar y yo por cobarde lo oculté. Yo no fui infiel”, sentenció en aquel entonces.

Guty Carrera niega infidelidad a Melissa Loza. (Video: América TV)

YAHAIRA PLASENCIA

La salsera fue acusada de haberle sido infiel a su expareja Jefferson Farfán. Fue el futbolista Jerson Reyes quien confesó en el programa ‘El Valor de la Verdad’ que tuvo un encuentro íntimo con la cantante cuando aún era pareja de la ‘Foquita’.

Tras ello, Yahaira Plasencia negó lo sucedido. En su momento aseguró estar tranquila y feliz en su relación. Sin embargo, en una reciente entrevista aseguró que ‘se equivocó’. Pero, no confirmó directamente la palabra ‘infidelidad’. “En algún momento me equivoqué y lo dije muchas veces, pero no fue así con la maldad que lo pusieron. Pusieron conversaciones, chats y un montón de cosas. Me destruyeron y me mandaron al subsuelo. Fue muy fuerte. Yo hice un proceso judicial, pero no se pudo llegar a nada”, comentó.

Yahaira Plasencia habló sobre el regalo de Jefferson Farfán por San Valentín. (Foto: Composición)

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Christian Domínguez ha sido acusado en más de una oportunidad de haber sido infiel. El cantante de cumbia se ha encargado de negar estas versiones. Pese a que Magaly Medina le ha mostrado diversas pruebas, siempre ha tratado de dar otra versión de los hechos.

Fue antes de iniciar su relación con Pamela Franco, que lo ampayaron besándola a las afueras de un karaoke, cuando aún era pareja de Isabel Acevedo. Ante ello, señaló que nunca besó a la exintegrante de Puro Sentimiento.

“Eso no fue un beso, yo no llego a besarle los labios. Se dijo que habían rumores, que veníamos saliendo desde hace meses y es totalmente falso. Ven cuando ingreso, pero no ven cuando salgo. Ahí yo no tenía una relación ”, fue su versión.

Christian Domínguez negó infidelidad a Isabel Acevedo. (Video: ATV)

MELISSA PAREDES

La exesposa de Rodrigo Cuba fue vista con su bailarín Anthony Aranda dándose un beso dentro de su camioneta. Esta situación sucedió cuando aún estaba casada con el futbolista. Tras las imágenes, la modelo salió a asegurar que estaba separada, pero aún convivía con el padre de su hija por un acuerdo que tenían.

Ante ello, el deportista salió a desmentirla y aseguró que su versión era correcta. Incluso, señaló que esa noche recién se enteró que su matrimonio se había terminado. Pese a esto, Melissa Paredes ha señalado en más de una oportunidad que no fue infiel.

“Si yo hubiera sido infiel hubiese dicho ‘Oye, sorry, la fregué, y ya está’, pero no fue así. A parte fue un beso, como si hubiera sido no sé...”, señaló en una reciente declaración.

Melissa Paredes habla de la decisión de Rodrigo Cuba de jugar en Lima. (Foto: Composición)

