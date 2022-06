Melissa Paredes descarta ser la villana de AFHS: “No me han llamado, pero me encantaría hacer un antagónico” | ENTREVISTA

Melissa Paredes habla de su supuesta aparición en AFHS. (Foto: Composición)

Tras estrenarse la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, el nombre Melissa Paredes no ha dejado de sonar como la actriz que le daría vida a la villana de la serie. El propio Choca Mandros fue una de las personas que especuló su ingreso, sin embargo, tras verse el perfil de la antagónico este 22 de junio, los rumores en las redes sociales sonaron con más fuerza.

Como se sabe, Melissa es también actriz y ha participado en más de una producción de América Televisión. En conversación con Infobae, la modelo reveló que espera volver a esta faceta, y le encantaría hacerlo incursionando como villana. Sin embargo, negó que haya recibido la propuesta hasta el momento.

Melissa, se especula tu nombre como la villana de AFHS...

Si lo he visto y que chévere que a Al Fondo Hay Sitio le haya ido tan bien. En realidad, me hubiera encantado a mí ser parte de esa producción, pero la verdad no he recibido ninguna propuesta. Me hubiera gustado más hacer de villana, sería chévere volver a la actuación con algo así. No he recibido la propuesta, pero si sucediera, yo feliz.

Esta vez quieres ser la mala de la historia...

Sí, me encantaría, un papel de mala sería divertidísimo. Muy chévere.

Choca Mandros fue uno de los primeros que especuló tu nombre...

Muy lindo Choquita. Yo feliz, me imagino que lo hace porque a la gente le gusta verme en la actuación. Sería chévere, sí me encantaría.

¿Has seguido la serie?

Sí, claro. Incluso ayer (22 de junio) no me perdí. Creo que todo el Perú lo ha visto y lo ha esperado con ansias. Ha tenido bastante rating, felicidades a todo el equipo de producción. Es una de las series más queridas de la televisión, a muchos actores les gustaría ser convocados, a mi también, así que estoy dispuesta. Estoy atenta (risas)

Ahora, ¿a qué te estás dedicando?

Ahorita estoy dedicada a mi hija y con mis clases de actuación, para que el día que me llamen para un casting no solo pese mi nombre, estoy aprendiendo más, no dejo de prepararme. Es lo que más me gusta a mí y hasta el día de hoy es lo que creo que hago bien. Me gustaría hacer algo diferente, un papel antagónico, algo así que tenga más exposición. Aparte necesito trabajar, soy mamá y hay que cumplir con los gastos.

¿No has recibido otra propuesta para la actuación o has conversado con Michelle Alexander?

No he hablado con ella y ahorita estamos en el cine con Igualita a mí. Por el momento eso nomás.

La gente piensa que ‘Igualita a mi’ es tu regreso a la actuación, pero esta película se grabó hace 3 años...

Sí, es una película que la grabamos antes de la pandemia. Verla ahora es un sentimiento especial, recuerdo que la grabamos, vino la pandemia y tuvimos que estar en casa. De hecho, fue emocionante poder estrenar ese año.

Ya has decidido voltear la página y dejar atrás las polémicas...

Es lo que quiero. Ya son ocho meses y seguir con el mismo tema me parece absurdo. Ya es demasiado y esperemos que la gente que sigue hablando del tema pare. Es hora de avanzar.

¿Ya no piensas pisar el palito?

Espero que no, pero es que salen con cada cosa a veces que ya es desesperante. Yo quisiera enfocarme en lo mío y hacer lo que a mí me gusta, lo que siempre he hecho en realidad. Lo que he hecho en televisión, redes, la actuación, sería lindo volver a lo de siempre y dejar este tema a un lado. Lamentablemente pasó, se dio. El pasado no se borra, pero a seguir adelante.

Si te llaman para conducir América Hoy, ¿volverías?

No creo que me llamen (risas), porque creo que tienen sus parámetros y ciertas cosas, es muy ... no sé como decirlo bonito, es muy estructurado. Al menos este año no lo creo. Igual les deseo lo mejor porque me caen muy bien todos, a pesar de todo.

Por ahora eres influencer..

No me considero influencer, siempre he movido mis redes de forma natural, no para ser influencer. Las marcas me llaman y trabajo con ellos, pero ser influencer no es mi objetivo. Mi carrera es la actuación y me encantaría regresar porque es lo que me fascina. Sigo en mis clases vía online, no dejo de aprender. Quiero seguir en esto, estoy esperando un casting o una propuesta. Si me llaman ahí estoy, siempre dispuesta.

