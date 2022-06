Andrés Hurtado: “Mi hija Josetty murió por tres segundos en el quirófano”

Andrés Hurtado dice que su hija le contó cómo es el cielo. (Foto: Composición)

Andrés Hurtado sorprendió al revelar que su hija Josetty murió por 3 segundos debido a una mala praxis. El conductor de TV señaló que no culpó a nadie, pues ningún médico tienen la intención de matar su paciente.

El presentador de Sábado con Andrés dio este testimonio ante un grupo de profesionales de la salud, encabezados por la exministra Zulema Tomás. Andrés Hurtado los invitó a su programa para hacerles un homenaje por su labor.

“Mi propia hija Jossetty murió por tres segundos en quirófano, en una clínica que no voy a nombrar, murió por tres segundos por una mala praxis, y tome la decisión de nunca hablar del médico porque Jossetty llegó a tres de hemoglobina y prácticamente ya estaba muerta ”, señaló el animador, que confesó que tras regresar de la muerte, su hija Josetty le contó cómo era el cielo.

Asimismo, contó que el médico hasta ahora no puede creer que Andrés haya decidido no hablar del tema en público. Si no lo hace, explica Hurtado, es porque respeta la labor de los médicos y es consciente de que ellos salvan vidas. Y si una persona muere en sus manos, no es porque lo haya querido.

´”A qué médico se le podría ocurrir matar a una persona, no hay forma, no existe. Siempre cuando les pueda suceder esto, yo con topda la televisión que tengo, 33 años de carrera, este médico no puede creer que no lo haya hecho público. Yo me pongo al otro lado, al lado de los médico y los escucho, ellos usaron mascarillas para salvar vidas, fueron ellos a través de Dios. Fueron los héroes más grande y lo son, aún siguen salvando vidas nuestro país. Es por eso que les rindo homenaje”, señaló.

Andrés Hurtado cuenta que su hija murió por tres segundos en el quirófano. | Video: Panamericana TV

¿QUIÉN ES JOSETTY HURTADO Y A QUÉ SE DEDICA?

Josetty Hurtado es la hija mayor de Andrés Hurtado. Su crecimiento siempre ha estado bajo el ojo público por ser una de las herederas del comediante y hoy conductor de televisión. Incursionó en la actuación desde muy pequeña, en obras de teatro y siendo parte de los circos donde participaba su padre.

Después de ser parte de musicales, se unió al elenco de la serie Mi amor, el wachimán. Participó también en realities como El Gran Show, Verano extremo y Reto de Campeones. Sin embargo, la fama la encontraría en el extranjero, donde es influencer junto a su hermana Gennesis.

En Estados Unidos, las jóvenes llevan una vida de glamour y lujos. A través de sus diferentes redes sociales, Josetty comparte tutoriales de maquillaje y colabora con las marcas Barbie y Disney.

Josetty Hurtado y su novio Jesse Davis. (Foto: Instagram)

Recientemente viajó hasta Miami para operarse el busto tras dos intervenciones quirúrgicas fallidas en el pasado. A través de su cuenta de Instagram, la influencer de 34 años contó con gran emoción cómo fue todo el proceso y descartó haber utilizado ‘canje’ para costear su delicada operación, pues todo salió de su propio bolsillo.

La noticia se dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram, donde relató que tomó la decisión de retirarse los implantes mamarios que se puso hace 10 años porque estos se encontraban “encapsulados”. Fue así que llegó a las manos de un doctor especializado en el tema, quien logró extraerlos con éxito.

“Es el servicio más completo post operación que necesitas. No te tienes que preocupar de nada, desde que sales de de sala de operación ellos te cuidan. Son unos expertos. Quiero aclarar que nada es canje, nada es sponsoreado”, aclaró en su post.

Josetty Hurtado se realizó una delicada operación en Estados Unidos tras una mala praxis. (Foto: Instagram/@josetty1)

SEGUIR LEYENDO: