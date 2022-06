Josetty Hurtado se operó el busto en Miami y descarta canjes: “Lo he pagado, no soy una mentirosa”

Josetty Hurtado se realizó una delicada operación en Estados Unidos tras una mala praxis. (Foto: Instagram/@josetty1)

La hija mayor de Andrés Hurtado, Josetty Hurtado, viajó hasta Miami para operarse el busto tras dos intervenciones quirúrgicas fallidas en el pasado. A través de sus redes sociales, la influencer de 34 años contó con gran emoción cómo fue todo el proceso y descartó haber utilizado ‘canje’ para costear su delicada operación, pues todo salió de su propio bolsillo.

La noticia se dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram, donde relató que tomó la decisión de retirarse los implantes mamarios que se puso hace 10 años porque estos se encontraban “encapsulados”. Fue así que llegó a las manos de un doctor especializado en el tema, quien logró extraerlos con éxito.

“Es el servicio más completo post operación que necesitas. No te tienes que preocupar de nada, desde que sales de de sala de operación ellos te cuidan. Son unos expertos. Quiero aclarar que nada es canje, nada es sponsoreado”, aclaró en su post.

Josetty Hurtado anuncia que se redujo el tamaño de su busto tras una mala praxis. (Foto: Captura de Instagram)

Sin embargo, no hubo quienes no creyeron en sus palabras y criticaron a Josetty Hurtado por sacar provecho de su cantidad de seguidores para obtener una cirugía gratis. Ante esto, la engreída de ‘Chibolín’ volvió a señalar que todo fue pagado por ella misma.

“Todo este trabajo ha sido pagado, yo no hago sponsors, ni canjes. Es un tema tan delicado. Yo tengo dos operaciones fallidas, que hace años me hicieron, y yo tiendo a encapsular. Además de que tenía el busto caído y tenía encima la prótesis, un trabajo malo. ¿Ustedes saben lo difícil que es para una mujercita que le pase un tema así?”, expresó.

Tras ello, agregó indignada que mostrará sus recibos porque quiere dejar en claro que no hizo uso de canjes. “Yo no miento, no soy una mentirosa. Si algo me molesta es que alguien hable tonterías. Me molesta más aún que tenga que mostrar mis pruebas, mis recibos, para mostrar que yo he pagado esta operación. No quiero que la gente hable estupideces”.

Finalmente, Josetty Hurtado resaltó a sus más de 700 mil seguidores que se sometió a esta operación por temas de salud, más allá de lo estético, ya que “tenía 10 años con los implantes y uno tiene que cambiarlas cada cierto tiempo”.

Josetty Hurtado aclara que no usó canjes para operarse en Miami | VIDEO: Instagram/@josetty1

CONGELÓ SUS ÓVULOS

En un informe de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Josetty Hurtado contó que accedió a congelar sus óvulos para en un futuro convertirse en mamá. La influencer manifestó que gracias a esta decisión ahora podrá concentrarse en su trabajo, “sin tener presión” de traer hijos al mundo.

“Yo no lo sabía, por eso les decía a mis seguidores que no quiero ser madre, que ya fue, pero ahora sí quiero ser madre, pero todavía no, perdóname me pone muy emotiva. Gracias doctor por darme esperanza, por abrirme los ojos”, dijo bastante conmovida Josetty.

En otra parte del informe, la hija de Andrés Hurtado afirmó que se va “recargada a los Estados Unidos”, país donde radica, para continuar con su carrera como maquilladora y agradeció al médico Marcelo Velit por ayudarle a cumplir este sueño de ser madre en un futuro.

El popular ‘Chibolín’ respaldó la decisión de su hija y le agradeció también al doctor Velit por todo. “Linda decisión. Yo, como papá, estoy orgulloso y feliz. Los tiempos de Dios son perfectos”, manifestó.

