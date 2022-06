Paolo Guerrero y Alondra García Miró y las veces que terminaron su relación

Alondra García Miró y Paolo Guerrero en romance del 2022. Foto: Composición

La historia de amor entre la modelo Alondra García Miró y el futbolista Paolo Guerrero ha tenido varias idas y vueltas y es que esta pareja ya se ha dado varias oportunidades para salvar su relación.

Ahora que los rumores de un nuevo rompimiento suenan cada vez más fuerte, es importante saber cuándo nació el amor entre estos dos personajes del espectáculo peruano y cuáles son los detalles que cómo terminaron la primera vez.

EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE ALONDRA Y PAOLO

En el 2014, Alondra García Miró fue a una chocolatada que el deportista peruano había organizado para los niños y las familias en San Juan de Miraflores. Ahí habría nacido el flechazo, porque Paolo Guerrero aunque tímido al final de la jornada le pidió el celular a la bella modelo.

“Él estaba tímido atrás del bus, solo. Ya en el transcurso del día fuimos conversando y, al final, me pidió mi teléfono y quedamos en salir a come r”, relató la ‘ojiverde’ al programa Día D.

Después de ese evento benéfico, su primera salida fue con un grupo de amigos. Luego, Paolo la invitó a cenar y cuando llegaban los últimos días de diciembre, Alondra le contó que tenía un viaje a Máncora con sus compañeras de ‘Combate’ para pasar Año Nuevo y él inicialmente planeaba celebrar su cumpleaños, 1 de enero en Lima.

Sin embargo, para sorpresa de la modelo, el ex capitán de la selección nacional, cambió sus planes para acompañarla, celebrar su cumpleaños y recibir Año Nuevo juntos en Piura.

Cabe recordar que la ex combatiente había tenido una relación con el chico reality, Mario Irivarren, pero terminó con él en noviembre del 2014. Un mes después la ‘ojiverde’ decidió comenzar otra relación con ‘El Depredador’.

DEJO TODO POR PAOLO

Debido a que, en el 2015, Paolo Guerrero trabajaba en el club Corinthians en Brasil, le pidió a Alondra que lo acompañará a ese país, ella aceptó y dejo varios de sus contratos en Lima.

Meses después, Alondra apareció en el programa de Combate, pero no fue lo mismo, porque Paolo Guerrero le hacía sentir su incomodidad de estar muy cerca a su expareja Mario Irivarren.

A pesar, que Alondra García declaraba en las entrevistas que se encontraba enamorada y feliz de estar en Brasil. “El comienzo es lo más lindo. Pareciera que los chanchos vuelan y tienes mariposas en la barriga ”, señalaba.

Además la bella modelo se supo ganar el cariño de toda la familia de Paolo Guerrero, sobre todo de doña Peta, la madre del defensa.

Lamentablemente, los problemas entre ellos comenzaron a surgir y en julio de 2015 se hicieron públicos. Los rumores apuntaban que Paolo Guerrero sentía celos por Alondra García Miró,.Pese a ello siguieron su relación y se habló de una pedida de mano, con anillo y todo pero la boda no se concretó.

Alondra García y Paolo Guerrero en romance 2015.

RETOMARON SU VIDA CON CHRISTIAN MEIER Y THAÍSA LEAL

Dos años después de esta complicada relación, cada uno tomó rumbos diferentes en diciembre de 2016. Ya no seguían más y se lucían con nuevos amores.

En el caso de Alondra García Miró inició un romance con el galán maduro Christian Meier, quien casi le doblaba la edad. Por otro lado, Paolo Guerrero inició una relación con la nutricionista brasileña, Thaísa Leal.

Sin embargo, el amor no habría sido suficiente ya que, a inicios de 2019, Paolo termino su relación con Thaisa Leal. Algunos rumores dicen que la nutricionista decidió terminar porque le incomodaba la presencia de la ‘ojiverde’, pues la guapa modelo nunca dejo de tener contacto con la familia de Paolo Guerrero, a pesar de ya no tener relación con el ex capitán de selección peruana de fútbol.

Paolo Guerrero y Thaisa Leal en romance del 2016.

EL NUEVO REGRESO

Al poco tiempo de terminar con Thaísa, Paolo Guerrero fue visto nuevamente con Alondra García Miró en un restaurante miraflorino.

Lamentablemente en marzo del 2019, el hijo de Julio ‘Coyote’ Rivera falleció en un confuso accidente, donde el adolescente falleció al intentar escapar de los delincuentes que le robaron el celular en Chorrillos.

Alondra García Miró como es muy cercana a la familia no dudo en acercarse a Los Gonzáles y mostrar sus condolencias, acudió al velorio y al entierro. Después de esto, los rumores cada vez eran más fuerte de que ambos habían retomado su romance.

Y cuando Paolo regresó a las canchas de fútbol luego de la suspensión del Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS siglas en inglés), Alondra gritó el primer gol del peruano con el Internacional de Porto Alegre ante el Caixa en Brasil.

Cada vez, salieron más imágenes donde se podía ver a la pareja mediática caminar de la mano en las calles de Brasil.

Pero lo que termino confirmando el nuevo romance para los fanáticos peruanos, fue cuando Alondra García Miró festejó el 17 de diciembre su cumpleaños número 28 a lado de Paolo Guerrero, confirmando así que han retomado su romance para felicidad de todos sus seguidores.

En pandemia, en el 2020 vivieron juntos en Brasil y en una trasmisión en vivo, que la pareja hizo con el padre Omar Buenaventura, coordinador de Cáritas Lurín, no quisieron dar fecha de su boda, aun cuando el padre les preguntó entre risas cuándo se casaban. ‘El depredador’ respondió que eso no se contaba y que ya le llegaría su tarjeta de invitación, cuando ellos lo decidieran.

Paolo Guerrero habló sobre su relación con Alondra García Miró. (Foto: Instagram)

SIGNOS DE ALEJAMIENTO

Esta relación ya tiene tres años pero, lamentablemente podría haber llegado a su fin o sufrir un distanciamiento porque Alondra García Miró cada vez que llega a Lima , solo sale con amistades y por su lado Paolo Guerrero llega directo a sus entrenamientos a la Videna y cuando sale, lo hace con amigos también.

ALONDRA NO USA ANILLO

Al parecer, la modelo ya no usa el anillo de compromiso que le diera el jugador de fútbol en el 2015, ya que en la fotos que postea en su cuenta de Instagram no luce la sortija.

Asimismo, Paolo Guerrero le hizo una fiesta de cumpleaños a su madre Petronila Gonzáles pero Alondra Garcia Miró no acudió a dicha fiesta. Al día siguiente se vio a la hermosa modelo salir de la casa de la señora Peta en Chorrillos pero sin la compañía de Paolo.

DOMICANA EN EL MEDIO

Después, de que se difundiera una foto donde aparece Paolo Guerrero vestido de blanco y la influencer dominicana Nicole Pérez se han tejido muchos rumores que habría iniciado una relación entre ellos, el futbolista peruano le envió un mensaje a Rodrigo Gonzáles descartando cualquier relación con la modelo.

Paolo Guerrero y Nicole Pérez en Miami. Captura.

Ante ello, Peluchín leyó el mensaje que le dejo el defensa en su cuenta de Instagram en su programa Amor y Fuego.

“Fui a Miami, a un restaurante, y esta chica fue la que me reservo la mesa porque ella trabaja ahí, pero nada más que eso. Hicimos una amistad porque como sabrás, Miami está todo lleno y siempre es bueno mantener un contacto para que la próxima vez que vayan puedan tener una mesa”, aclaró Guerrero.

Incluso, el deportista también desmintió los rumores sobre una presunta relación con Jamila Dahabreh. “Por casualidad hemos coincidido en un restaurante, pero nada más”, finalizó el jugador.

Paolo Guerrero fue relacionado con guapa influencer dominicana y el capitán de la selección peruana respondió fuerte y claro.

