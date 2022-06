Pedro Castillo lamentó que el Congreso busque censurar al ministro del Interior

Foto: Flickr Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que la prioridad de su Gobierno es garantizar la seguridad alimentaria en el país. “Como campesino, como obrero, nuestra prioridad es garantizar el alimento, los frejoles para el pueblo peruano, la seguridad alimentaria, ningún Gobierno, ninguna autoridad debe menoscabar la seguridad alimentaria”, señaló el jefe de Estado desde el caserío Pingobamba Bajo, en Chota, Cajamarca.

El mandatario destacó que se está inyectando un presupuesto importante para garantizar la compra de fertilizantes que se destinarán a los campesinos del país.

“Hoy, en el día del campesino, estamos inyectando un presupuesto preponderante. Exhorto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego para que convoque a las autoridades y con la PCM para garantizar los fertilizantes para la chacra”, manifestó en un breve encuentro con la prensa.

Por otro lado, lamentó la moción de censura que se presentó contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache. No obstante, dijo estar seguro que el titular del Interior responderá a cada una de las preguntas que crean conveniente hacerle.

“Acá en Chota debemos lamentar una vez más una moción de censura al ministro del Interior, estoy seguro que va a responder a todas las preguntas. Pero sí preocupa, porque ya teníamos un plan con el ministro de Defensa para ver cómo resolver el problema de la inseguridad ciudadana, no solo en Lima, sino en todas las regiones del país”, expresó.

El jefe de Estado señaló que la moción contra Senmache se produce cuando los ministros de Interior y de Defensa desarrollaban un plan para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana en Lima y todas las regiones del país.

Reiteró también su invocación al Congreso de la República para priorizar los 30 proyectos de ley que ha remitido el Poder Ejecutivo, entre ellos el que tiene como objeto la masificación del gas, así como el orientado a atender la emergencia en el sector agrario.

Castillo dijo que espera que el Congreso esté a la altura de las exigencias que como Ejecutivo vienen planteando.

El presidente Castillo ofreció declaraciones a la prensa tras inaugurar el hospital Bicentenario Chota, el cual brindará atención a más de 22,000 asegurados de EsSalud.

El mandatario rechazó que se traté de vincular con hechos delictivos, por lo cual expresó su disposición de someterse a las rondas campesinas.

Pedro Castillo declara a la prensa desde Cajamarca. VIDEO: TV Perú

“Para mí es un gran reto estar frente a la administración del Perú, pero debo decirlo desde acá, desde la cuna de las rondas campesinas que siempre estoy dispuesto y me estaré poniendo a disposición de las rondas campesinas del país (...) he venido a trabajar, no para ser uno más y ponernos el cliché de corruptos” , expresó.

VOLVERÁN A CAJAMARCA

Más temprano, Castillo anunció que en los próximos días se estará agendando la realización de un Consejo de Ministros Descentralizado en Cajamarca, con la finalidad de atender las necesidades de esta región.

“Los próximos días estamos agendando el Consejo de Ministros Descentralizado en la región de Cajamarca, (...), vendremos con todos los ministros para atender las necesidades de Cajamarca y sus distritos”, dijo el mandatario.

“Hemos estado en diferentes lugares del país, estuvimos en las alturas de Arequipa poniendo la primera piedra de un proyecto para garantizar la recarga hídrica que necesita el sector agrario, hay que garantizar el agua de las cochas, los lagos y los ríos”, añadió en el marco del Día del Campesino Peruano.

