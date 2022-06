Natalie Vértiz ingresó a Al Fondo Hay Sitio como la nueva rival de ‘Teresita’ Collazos

Natalie Vértiz ingresa como Estefanía a Al Fondo Hay Sitio. Foto: Composición.

La conductora de ‘Estas en todas’, Natalie Vértiz apareció por primera vez en el tercer episodio de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, sorprendiendo a todo el público, que está a la expectativa del desarrollo de la historia de la serie más exitosa de la televisión peruana.

La modelo interpretará el papel de ‘Estefanía’ la que sería la nueva rival de ‘Teresita’, así se puede ver en el avance del episodio del lunes 27 de junio, donde se muestra al pequeño Richard Junior tener una buena relación con la nueva pareja de su padre, Richard Wilkinson.

Cuando el niño Richard Junior le menciona a su mamá Teresita, que le agrada mucho Estefanía (Natalie Vértiz) porque es muy bonita y con ella puede leer el Wall Street Journal, esto molesta de sobre manera a la hija de Doña Nelly y le toca la puerta, para saber quien es la mujer que comparte tiempo con su pequeño.

Para la sorpresa de Teresita, sale una hermosa mujer alta y de linda figura con un libro en la mano, quien se presenta y menciona que Richard le hablado mucho de ella. ¿Estefanía será la nueva rival de Teresita, se harán amigas?. La engreída de Don Gilberto perderá las esperanzas de volver a conquistar el corazón de Rickard Wilkinson. Esto se sabrá en los siguientes capítulos,

El público ha quedado muy inquieto con esta aparición, y mediante las redes sociales a tejido algunas teorías por ejemplo que Teresita no tendría chance ni forma de competir con una mujer tan bella e inteligente, por otro lado hay comentarios que dice que la esposa de Yaco Eskenazi no tiene experiencia como actriz y debido a eso, solo aparecerá en algunos capítulos como lo hizo su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros.

Natalie Vértiz aparece en Al Fondo Hay Sitio como Estefanía. Video; América/ Estas en Todas.

¿Paco Bazán regresa como Richard Wilkinson?

Por otro lado la aparición de Estefanía, la nueva de chica de Richard Wilkinson, podría dar entender que el ex de Teresita retornaría a la historia y por ende el actor Paco Bazán que interpretó ese papel en las anteriores temporadas, podría regresar a las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio.

Es más, el actor Paco Bazán indicó en el programa que conduce ‘El Deportivo de ATV’, que no tendría problemas en regresar a dar vida a ‘Richard Wilkinson’ porque nada le impide estar en la producción de una telenovela pese a que tener contrato con otra casa televisiva.

Pues el conductor deportivo señala que en una de las clausulas del contrato que firmó con ATV, le permite participar en ficciones, por lo que no tendría ningún problema en volver a Al Fondo Hay Sitio.

“A mí me parecería justo que ese niño crezca con su padre. El padre tiene que estar a su lado, así que Gigio (Aranda), antes que pongan a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción, puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales, así que tú me dices cuándo nos presentamos con el Richard Jr. y somos. Si mañana hay que estar en Pachacamac, ahí estamos” , manifestó Bazán.

Además señaló que vio bastante emocionado el estreno de AFHS, especialmente porque se hizo presente el hijo que tuvo en la ficción con la popular Teresita. “Tengo la emoción de todo padre que conoce a su hijo. Hoy he conocido a mi hijo. Bueno, lo he vuelto a ver después de siete años. Es hermoso el niño. No es tan parecido a mí para ser honesto, pero es una mezcla hermosa entre la madre, que es guapísima, y el padre, que es un hombrón”, finalizó Bazán.

Paco Bazán se emocionó al ver a su 'hijo' en Al Fondo Hay Sitio, incluso pidió ser llamado para actuar junto a él.

