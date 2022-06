El capítulo que los fans de Al Fondo Hay Sitio se niegan a aceptar que solo fue un sueño

Al Fondo Hay Sitio sorprendió al indicar que los gemelos de Fernanda y Joel nunca existieron. (Foto: América TV)

Los fans de Al Fondo Hay Sitio no se perdieron el primer capítulo de la novena temporada de la exitosa serie de América TV. Con gran emoción, vivieron el regreso de la producción que llevó a la fama a muchos actores, entre ellos Erick Elera y Nataniel Sánchez, cuyos personajes fueron pareja en la ficción.

Como se recuerda, la octava temporada concluyó en que los jóvenes después de haber superado muchos conflictos, finalmente se quedaron juntos y hasta formaron una familia, procreando dos gemelos, Nemo y Dory.

Esta situación habría dejado trastornado a Joel, quien sueña recurrentemente que él y Fernanda con padres de unos gemelos, teniendo que ser consolado por su Noni Francesca (Yvonne Frayssinet), quien siempre se encarga de recordarle que nunca fue padre y mucho menos sigue con su amada. Fernanda de las Casas vive actualmente en España y no llama desde hace mucho tiempo a su abuela.

Hasta el momento, la serie no ha revelado si la pareja se llegó a divorciar o las razones de su separación. Sin embargo, este giro causó gran impacto en los fans de Al Fondo Hay Sitio, quien a través de las redes sociales expresaron que no podían creer que esta escena no había sido real. Incluso, se sigue preguntando qué pasó en todos estos años entre Joel y Fernanda.

¿Por qué eliminaron a los gemelos de Erick Elera y Fernanda de las Casas?

Los guionistas de Al Fondo Hay Sitio recurrieron a esta estrategia con el fin de eliminar al personaje de Nataniel Sánchez, Fernanda de la Casas. Como se recuerda, la actriz vive actualmente en España y se negó a regresar a la serie por tener otras responsabilidades ya pactadas.

Pese a confesar que esta serie le dio mucho, pues la lanzó a la fama, no regresaría por el momento a esta producción.

“Yo no voy a ser parte del elenco de Al Fondo Hay Sitio. Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Para empezar, considero que AFHS cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón”, indicó Nataniel Sánchez tiempo atrás en el programa de YouTube ‘Soy Jackie Ford’.

“Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España, yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo , AFHS es el personaje que hice hace 6 años. Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho”, acotó.

