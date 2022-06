Kukuli Morante revela si fue llamada para interpretar a ‘Gladys’ en Al Fondo Hay Sitio

Kukuli Morante podría volver a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Captura de América)

Desde que los productores de Al Fondo Hay Sitio dieron a conocer que la serie iba a volver luego de seis años, muchos se han empezado a preguntar qué personajes reaparecerán en la novena temporada, pues muchos de sus actores vienen realizando otro tipo de actividades.

Asimismo, con el estreno de esta nueva etapa, los fans no han dejado de recordar los buenos momentos que vivieron viendo AFHS, además que empezaron a pedir el regreso que algunos personajes, los cuales no tuvieron un buen final cuando se terminó en el año 2016.

Por este motivo, América Hoy decidió invitar a la actriz Kukuli Morante, quien en Al Fondo Hay Sitio interpretó a ‘la Gladys’, una simpática selvática que tuvo un romance con Ignacio de las Casas, uno de los antagonistas de esta serie.

A su ingreso al set, la artista no dudó en caracterizar al personaje que le dio fama, además que contó detalles sobre su posible ingreso a la telenovela de América Televisión, el cual en su primer capítulo tuvo picos de 30 puntos de rating.

“ Ñañita, yo lo que creo es que le han mandado un chasqui a la ‘Gladys’, no llega todavía a la selva. No llega el mensaje. Ya llegará ”, manifestó Kukuli Morante, dando a entender que de momento no estará en Al Fondo Hay Sitio, pero tampoco descartó su ingreso.

De otro lado, el carismático personaje fue consultado por el papá de su hijo, Miguel Ignacio de las Casas, quien antes de preferir a su familia, cumplió con su amenaza de apoderarse de la casa de los Gonzales para luego destruirla y construir un nuevo edificio.

“ Donde estará, quizás está escondido... Nuevas construcciones está haciendo allá, un rascacielos está haciendo hasta arriba ”, fue el comentario que dejó la popular ‘la Gladys’ durante su entrevista en América Hoy.

Cabe precisar que, en los dos primeros capítulos de Al Fondo Hay Sitio, se viene explicando qué sucedió durante estos años, además de la ausencia de algunos personajes, como el de Fernanda de las Casas.

La actriz fue invitada al programa América Hoy, donde habló sobre su posible regreso a Al Fondo Hay Sitio.

PACO BAZÁN QUIERE VOLVER A LA SERIE

Paco Bazán luego de ver el estreno de Al Fondo Hay Sitio dio a conocer que desea regresar a la serie, esto pese a que en la actualidad tiene contrato con ATV; sin embargo, dejó en claro que esto no sería un impedimento, pues puede grabar escenas de ficción.

“A mí me parecería justo que ese niño crezca con su padre. El padre tiene que estar a su lado, así que Gigio (Aranda), antes que pongan a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción, puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales , así que tú me dices cuándo nos presentamos con el Richard Jr. y somos. Si mañana hay que estar en Pachacamac, ahí estamos”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: