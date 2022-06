‘Jaimito’ de Al Fondo Hay Sitio responde a críticas que lo comparan con sus antecesores

Jorge Guerra, el nuevo Jaimito de Al Fondo Hay Sitio. Foto: Captura

El joven actor Jorge Guerra que da vida al hijo menor de Charito, comentó que se encuentra emocionado al interpretar al engreído de la familia Gonzales en la serie Al Fondo Hay Sitio, pero también es consciente de las comparaciones que el público hace de su trabajo con los anteriores actores.

Jorge Guerra contó en una entrevista para el bloque de Más Espectáculos que respeta mucho el trabajo que hicieron Aaron Picaso y Andrés Mesía quienes interpretaron anteriormente al popular Jaimito, pero él se encargará de entregar su aporte y su mejor versión.

“La gente quiere ver algo nuevo... yo voy a seguir trabajando todos los días para poder mi versión, mi trabajo singular porque definitivamente respeto el trabajo de los otros dos actores que le han dado mi vida a este personaje, pero yo le quiero dar lo mío, poder dar mi cuota, mi aporte ”, expresó.

Jorge Guerra Wiesse señaló que se encuentra muy contentó con la respuesta de la teleaudiencia al ver estos dos primeros episodios de la exitosa serie nacional Al Fondo Hay Sitio.

“La verdad que han habido muchas respuestas buenas, bonitas que me han dado mucha motivación para seguir creciendo en este proyecto... me sorprende que me haya metido tan rápido en todo este mundo”, señaló.

ERICK ELERA OPINA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL NUEVO ‘JAIMITO’

El actor y cantante, Erick Elera cuenta que está muy contento de compartir con Jorge Guerra, el tercer actor que interpreta al popular Jaimito. Además, Joel Gonzales señaló que el papel de Jaimito tendrá muchas sorpresas, porque no solo se enamorará de una chica sino de otras más.

Jaimito, mi compadre Jorge, lindo en un primer capítulo, uno con el enamoramiento, la decepción, tenemos un poco de todo”, indicó bastante satisfecho con la acogida del público. Como se recuerda, el primer capítulo logró picos de más de 30 puntos de rating.

Cabe recordar que tras el regreso de la serie y las constantes grabaciones, Erick y Jorge ha cosechado una gran amistad. Incluso, el joven indicó que se apoyará en su hermano de ficción para aprender más, pues es la primera vez que aparece en TV, sus trabajos han sido en su mayoría de cine y teatro.

¿Quién es Jorge Guerra Wiesse, el nuevo Jaimito?

Jorge Guerra Wiesse muestra en sus redes sociales, que su trabajo como actor ha comenzado en las tablas de teatro, participando en obras tales como ‘Vive’ en el teatro Julieta y actualmente está en la obra “La enfermedad de la juventud”, en el Teatro de Lucía de Miraflores.

Además, el actor protagonizó la película “La Bronca” de los Hermanos Daniel y Diego Vega. Tal fue su éxito que fueron al Festival de San Sebastián a representar al Perú, en España. A dicho evento fue acompañado de actores nacionales tales como Rodrigo Sánchez Patiño y Rodrigo Palacios.

REDES SOCIALES

El intérprete no es muy asiduo a las redes sociales, ya que solo cuenta con 13 fotos en su perfil de Instagram. Si embargo en esta última semana con su participación en la gran producción nacional de América Televisión, pasó de tener mil ciento 57 seguidores a 2 mil trescientos 54.

