¿Joel Gonzales se volverá a enamorar en Al Fondo Hay Sitio? Esto dijo Erick Elera

Erick Elera no descarta que su personaje se vuelva a enamorar y olvide a Fernanda de Las Casas. (Foto: Captura)

El reciente estreno de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio ha traído muchas sorpresas y entre los personajes que más ha dado de qué hablar es el de Joel Gonzales, quien es interpretado por el actor Erick Elera, pues se le vio sufrir por su eterno amor, Fernanda de Las Casas.

Como se recuerda, la pareja logró constituirse e incluso se sabía que había formado una familia con la llegada de dos gemelos, sin embargo, en el primer capítulo se dio a conocer que todo se habría tratado de un sueño, pues ambos se separaron y ahora la nieta de Francesca Maldini vive en España.

Esto ocasionó que muchos se comenzaran a preguntar si el hijo de la popular ‘Charito’ lloraría por más tiempo la ausencia de su amada o encontraría a alguien que se robe su corazón. Por ello, Erick Elera fue abordado por las cámaras de + Espectáculos para esclarecer dichas dudas.

El actor se mostró muy contento por la aceptación del público y contó que su pequeño hijo es uno de los más emocionados de verlo en la televisión. “Cuando llegué a mi casa me dijo que me había visto y se ríe (...) el chibolo ya está metido en la historia”.

Asimismo, señaló que le gustaría que su primogénito actuara a su lado así como alguna vez lo hizo su hija en la piel de la pequeña ‘Nelly Francesca’. “Sería genial (que participe en la teleserie), me encantaría porque a mis hijos les encanta. Si se puede, bien y lógicamente si yo estoy ahí para ayudarlos,. Me encantaría, así como fue con Flavia en su momento, me encantaría que Lucas por ahí salga en alguna escenita“.

Finalmente, indicó que sigue a la espera de saber qué pasará en el corazón de Joel Gonzales. “Me encanta que haya muchas posibilidades y que no solo se enfoque en el enamoramiento. Me parece que esa labor (de encontrar el amor) ahorita la tiene mi hermano ‘Jaimito’ (...) Lo mío, bueno esperando a ver qué pasa”.

Joel y Fernanda| Al fondo hay sitio.

¿QUÉ PASÓ CON LOS HIJOS DE JOEL Y FERNANDA EN AL FONDO HAY SITIO?

La curiosa situación que despertó las reacciones de los fans en las redes sociales describe lo que ocurrió con la familia de Joel. Aunque en la última temporada se logra evidenciar que el ‘niño cara de pez’ y Fernanda finalmente alcanzaron la felicidad como pareja porque su amor fue aceptado por ambas familias.

El capítulo 1 de Al fondo hay sitio 2022 lo muestra algo confundido tras despertar de un emotivo sueño en el que vio los rostros de sus hijos. A su habitación ingresa Peter, quien le comunica que el desayuno ya estaba servido. Este indica que está indispuesto, por lo que quiere hablar con la matriarca de los Maldini.

Ella lo consuela y le recuerda, sin mayor detalles, que solo fue un sueño, destacando que él y su nieta nunca tuvieron hijos. Se entiende que ambos se separaron cuando la joven tomó la decisión de marcharse del país para cumplir sus sueños, poniendo fin a su romance.

Joel nunca tuvo hijos con Fernanda y todo fue un sueño.

